Windows 10 introduit un nouveau widget sur l’écran de verrouillage

Windows 10 est toujours debout. Dans sa dernière mise à jour, le système d’exploitation s’est agrémenté d’un nouveau widget météo. Celui-ci permettra d’apporter une “expérience météo” plus complète sur l’écran de verrouillage des utilisateurs.

Windows 10 est toujours en vie. Encore massivement utilisé par les utilisateurs Windows, le système d’exploitation a eu droit à une grosse mise à jour de sécurité en début d’année, permettant de boucher 34 failles et de corriger certains bugs. Mais Microsoft ne se contente pas de déployer des patchs correctifs pour son OS vieillissant. Il intègre aussi régulièrement de nouvelles fonctionnalités.

Alors que l’arrivée de Copilot a été confirmée sur Windows 10, un nouveau widget météo inspiré de celui de Windows 11 commence à pointer le bout de son nez. On le retrouve dans la mise à jour KB5034203 disponible en Preview pour les membres du programme Windows Insider. Le widget prend place sur l’écran de verrouillage et distille des prévisions dynamiques et interactives.

Windows 10 : un nouveau widget météo fait son apparition

En passant votre souris dessus, vous obtiendrez ainsi davantage d’informations. Si vous cliquez sur la carte et que vous vous connectez, vous aurez accès à des prévisions complètes distillées par MSN Weather. Par défaut, elles s’ouvriront dans le navigateur Edge, Microsoft ne perdant jamais une occasion de mettre en avant son navigateur.

Comme le précise Microsoft, les personnes qui ont déjà accès à la météo sur l’écran de verrouillage n’auront pas de manipulation à faire. La nouvelle expérience météo s’activera en outre automatiquement si l’état de l’écran de verrouillage est configuré sur “Aucun”.

Pour rappel, Microsoft s’efforce de se conformer au Digital Markets Act. Dans cette optique, il sera bientôt possible de supprimer certaines applications préinstallées tant sur Windows 10 que sur Windows 11. La mise à jour préliminaire KB5034203 permet ainsi de préparer le terrain pour ces changements très attendus par les utilisateurs. “Ces changements seront progressivement déployés sur les PC Windows 10, version 22H2 dans l’EEE afin d’être conformes d’ici le 6 mars 2024“, précise la firme de Redmond.

Microsoft arrêtera de fournir un support gratuit à Windows 10 à compter du 14 octobre 2025. Mais il y aura une alternative pour ceux qui souhaiteront continuer à utiliser l’OS en toute sécurité. Les utilisateurs pourront recevoir des mises à jour de sécurité grâce au programme ESU. Pour en profiter, ils devront toutefois faire chauffer la carte bleue.