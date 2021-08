Windows 11 : changer le navigateur par défaut est devenu infernal

La prochaine version de Windows 11 de Microsoft rendra encore plus difficile le changement de navigateur par défaut et ignorera les valeurs par défaut des navigateurs dans de nouvelles zones du système d’exploitation.

La version bêta actuelle de Windows 11 comporte deux modifications fonctionnelles qui rendent le changement de navigateur encore plus compliqué qu’avant. Tout d’abord, le système d’exploitation ne fait plus apparaître une fenêtre vous demandant si vous souhaitez changer de navigateur la première fois que vous cliquez sur un lien après avoir installé un nouveau navigateur.

Windows 11 – Crédit : Microsoft

Ensuite, l’écran « applications par défaut » a supprimé les grandes catégories d’applications actuellement disponibles dans Windows 10. Par conséquent, Microsoft veut vraiment faire en sorte qu’il soit difficile pour vous d’utiliser un navigateur qui n’est pas Edge.

Dans la version actuelle de Windows, il vous suffit de cliquer sur les pop-ups ou d’aller dans le menu Démarrer, de taper Applications par défaut, de chercher le menu déroulant et de sélectionner les applications souhaitées pour tous vos besoins de navigation. Cependant, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne actuellement dans la prochaine version Windows 11, que nous avions pu installer et tester.

Changer de navigateur par défaut sur Windows 11 devient compliqué

Pour changer de navigateur par défaut, vous devrez donc fouiller dans les paramètres pour changer l’application par défaut pour chaque type de fichier spécifique. Par conséquent, vous devrez indiquer à Windows quelle application doit ouvrir un fichier HTM, HTML, PDF, SVG et XHTML, et ce n’est qu’un échantillon des types de fichiers qu’un navigateur peut ouvrir. Cela signifie qu’il sera long et fastidieux de modifier l’application par défaut sur la nouvelle version du système d’exploitation.

Si vous ne voulez pas modifier cela dans les paramètres, il sera possible de cliquer sur une case « Toujours utiliser cette application » lorsque vous ouvrez des liens pour la première fois. Jusqu’à présent, il semble que seul Mozilla Firefox ait été capable de se définir comme navigateur par défaut sans envoyer l’utilisateur vers l’application Paramètres. En effet, les autres navigateurs Internet concurrents, tels que Chrome, Opera, Brave et Vivaldi, nécessitent tous que l’utilisateur passe par le long processus de modification de l’application par défaut.

Ce changement a été plutôt mal reçu par les internautes, on espère donc que Microsoft va faire marche arrière et proposera bientôt une mise à jour faisant revenir un menu plus simple pour changer le navigateur par défaut. Microsoft avait même osé changer la couleur du célèbre l’écran bleu de la mort dans Windows 11. Si vous n’appréciez pas la nouvelle expérience utilisateur après avoir installé Windows 11, Microsoft prévient que vous n’aurez que 10 jours pour repasser à Windows 10.

Source : SlashGear