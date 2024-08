Windows 11 : la mise à jour d’août cause des bugs en cascade, Microsoft a encore fait n’importe quoi

KB5041585 a été déployé trop rapidement par Microsoft. La mise à jour pour Windows 11 du mois d’août est un véritable désastre chez certain, provoquant des plantages de programmes et des messages d’erreur intempestifs. Voici tous les problèmes recensés.

Nos collègues de Tom’s Hardware ne sont pas si éloignés de la réalité quand ils déclarent que la mise à jour mensuelle pour Windows 11 transforme votre PC en citrouille. Ce mercredi 24 août, nous vous conseillions de l’installer au plus vite, peut-être à tort : le téléchargement du patch KB5041585 déclenche des problèmes et bugs en série chez de nombreux utilisateurs.

KB5041585 n’en fait qu’à sa tête, un échec de plus pour Microsoft

KB5041585 de Windows 11 est pourtant cruciale, puisqu’elle corrige pas moins de 55 vulnérabilités, notamment un bug TCP/IP critique. De son petit nom CVE-2024-38063, cette faille de sécurité permet aux cybercriminels d’accéder à un système s’il emploie le protocole IPv6. À partir de là, les pirates peuvent exécuter du code malveillant votre PC. C’est pourquoi si vous n’avez pas encore installé KB5041585, Microsoft conseille de désactiver l’accès IPv6.

Pour l’heure, il vaut peut-être mieux s’en tenir à cette mesure. Tout d’abord parce que la mise à jour refuse tout simplement de s’installer. En effet, certains utilisateurs signalent sur le feedback hub de Windows 11 que le système d’exploitation affiche des messages d’erreur inutiles à l’écran, lorsqu’ils demandent au service Update de vérifier la disponibilité de la mise à jour et lorsqu’ils essayent de l’installer ou de la télécharger. L’en d’entre eux indique :

Pour une raison quelconque, la mise à jour ne s’est pas installée. J’ai réessayé et le système m’a dit qu’il allait réessayer. J’ai redémarré et vérifié ce qu’il se passe. J’ai obtenu l’erreur 0x8007045b. Cela ne s’est jamais produit avec les autres mises à jour que j’ai installé sur mon ordinateur portable Windows 11

Mais ce n’est pas tout.

Windows 11 KB5041585 cause des problèmes de performance

En effet, le patch KB5041585 cause de graves problèmes de performance. Certains observent que leurs puissantes machines sont inutilisables après l’installation de la mise à jour. Un utilisateur rapporte ainsi connaître des erreurs de mémoire sur un PC équipé de 64 Go de RAM et de 10 Go de VRAM.

Un autre utilisateur affirme que applications plutôt lourdes comme les jeux vidéo Diablo IV ou WoW plantent continuellement depuis l’installation de la mise à jour d’août. La boîte de dialogue indique : « Le programme utilise trop de mémoire et doit s’arrêter ». Pourtant, son gestionnaire de tâches indique que seulement 18 % de la RAM est employée.

Sur Reddit, les retours sont similaires. Un utilisateur indique notamment que la mise à jour a « complètement bousillé » son PC. Bref, un échec complet désormais habituel de la part de Microsoft. En juin, la mise à jour KB5039302 causait également bien du tort à de nombreux utilisateurs, tout d’abord en provoquant des redémarrages intempestifs, puis en faisant buguer la barre des tâches.