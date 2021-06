Windows 11 : le mode sombre fuite avec des captures d’écran

Moins d’une semaine après l’annonce de Windows 11, de nouvelles informations fuitent déjà sur la toile. Des captures d’écran du mode sombre ont notamment été partagées sur Twitter. Nous ne pouvons évidemment pas confirmer leur légitimité, mais elles ont l’air bien réelles.

Le mode sombre de Windows 11 – Crédit : @ALumia_Italia / Twitter

Pour rappel, nous savons que Windows 11 sera équipé d’un mode sombre parmi toutes ses nouvelles fonctionnalités que nous vous avons fait découvrir, mais Microsoft n’a pas encore dévoilé son apparence. Étant donné que Windows 11 veut apporter de la modernité et du minimalisme par rapport aux précédents systèmes d’exploitation, les images en fuite du mode sombre sont probablement de véritables captures d’écran.

Le mode sombre de Windows 11 va plaire aux utilisateurs

Les captures d’écran de Windows 11 ont été partagées par l’utilisateur « Aggiornamenti Lumia ». Il a affirmé qu’elles proviennent du build 22000.51 et qu’il a obtenu ces images d’un « employé de Microsoft qui divulgue des informations internes pour le plaisir ». Bien entendu, ces captures d’écran ne représentent pas forcément ce à quoi ressemblera le mode sombre de Windows 11 à sa sortie. Il est tout à fait possible et même fortement probable que Microsoft apporte des changements à cette build pour l’améliorer.

Windows 11, Build 22000.51 (source: Microsoft employee who leaks internal stuff for fun) pic.twitter.com/yqHm40aOcI — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 28, 2021

Comme vous pouvez le constater, les captures d’écran reprennent effectivement le design de Windows 11 que nous connaissons. De plus, le menu Démarrer est placé à gauche de la barre des tâches. Cela signifie que l’utilisateur l’a volontairement placé à cet endroit puisque le menu Démarrer est placé par défaut au milieu de la barre des tâches. D’ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité de Windows 11 divise déjà les utilisateurs sur les réseaux.

Quoi qu’il en soit, Windows 11 est attendu pour l’automne 2021. La mise à jour sera gratuite pour tous les utilisateurs de Windows 10, 8.1 et 7. Néanmoins, l’une des polémiques actuelles concerne les requis du processeur pour faire tourner Windows 11. En effet, de nombreux ordinateurs seront mis de côté si Microsoft ne revoit pas à la baisse sa configuration minimale. En attendant, vous pouvez vérifier la compatibilité de votre ordinateur avec un outil très simple, PC Health Check.

