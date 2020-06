Xbox Series S : Microsoft pourrait révéler la version low-cost de la Series X en août

La Xbox Series S, aussi appelée Lockhart, pourrait bien être annoncée plus tôt que prévu. Selon de nouvelles fuites, la version low-cost de la Xbox Series X sera révélée par Microsoft en août à l’occasion de son évènement mensuel.

Crédit : u/jiveduder – Reddit

Depuis quelques semaines, les spéculations et les informations se multiplient autour de la mystérieuse version low-cost de la Xbox Series X. Nous vous avions annoncé à la fin mai que la Xbox Series n’était pas abandonnée par Microsoft. Les développeurs de jeux vidéo travaillaient sur l’adaptation de leurs jeux next-gen. Il y a un peu plus de deux semaines, nous vous avions également appris que Microsoft avait déposé la marque « Xbox Series », ce qui laissait présager la sortie de la Xbox Series S pour cette année. Au final, elle pourrait être officiellement révélée en août.

Xbox Series X : son écran d’accueil pourrait être le même que celui de la Xbox One

Microsoft va présenter sa console lors de l’évènement Xbox 20/20

Cette fuite nous vient d’Eurogamer qui explique que la console aurait dû être annoncée pendant l’E3 2020. Le plus grand salon du jeu vidéo ayant été annulé à cause de la crise sanitaire, l’annonce avait été repoussée au mois de juin. Eurogamer reprend les informations récoltées par nos confrères de VentureBeat selon lesquels l’annonce de la Xbox Series S est finalement prévue pour août.

Toutes les informations pointent donc vers la révélation officielle de la console Lockhart d’ici quelques semaines à l’occasion de l’évènement Xbox 20/20. D’ailleurs, Microsoft n’a même pas encore confirmé son existence, malgré tout ce qui circule sur la toile ces derniers temps.

Red Dead Redemption : vers un remake sur Xbox Series X et PS5 ?

La Xbox Series S, une version moins chère et moins puissante de la Xbox Series X

À quoi faut-il donc s’attendre ? La Xbox Series S devrait emboîter le pas à la PS5 Digital Edition et son absence de lecteur Blu-Ray. La console low-cost de Microsoft serait ainsi une console complètement tournée vers le digital. Par contre, elle ne sera pas aussi performante que sa grande sœur. Au lieu des 12 Tflops de la Series X, elle n’aurait que 4 Tflops. Sa mémoire vive utilisable serait également inférieure aux 13,5 Go de la next-gen avec seulement 7,5 Go.

Bien que ces différences techniques semblent importantes, la Xbox Series S sera parfaitement capable de faire tourner tous les jeux next-gen. Elle ne les affichera juste pas en 4K, mais en 1080p. La Xbox Series S est principalement destinée aux joueurs qui veulent avoir accès aux jeux next-gen à prix réduit.

Source : Tech Radar