17 applications dangereuses pour vos économies, une date de sortie officielle pour Joker 2, un nouveau record pour la Terre, c’est le récap’ de la semaine￼

Alors que l’on apprenait cette semaine que les fans du Joker de Todd Phillips devront attendre 2024 pour découvrir la suite du film, un nouveau brevet de Sony pourrait permettre de résoudre le drift de la manette DualSense. Dans ce récap’, on vous dit tout sur la série Star Wars, Andor, et on vous met en garde contre ces 17 applications Android qui menacent vos économies. Enfin, on vous parle de ce nouveau record pour la Terre, survenu le 29 juin 2022, où la planète a effectué une rotation autour de son axe avec une avance de 1,59 milliseconde par rapport à d’habitude.

Il est temps de désinstaller ces 17 applications !

Les enquêteurs de Trend Micro ont signalé avoir repéré 17 applications qui pourraient menacer votre smartphone, et plus particulièrement votre compte en banque. En effet, ces applications sont infestées de malwares malicieux dont le seul but est de voler vos données bancaires, vos informations personnelles ou encore vos mots de passe. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la liste complète des applications concernées et empressez-vous de les supprimer de votre appareil.

Lire > Ces 17 applications dérobent vos identifiants bancaires, désinstallez-les vite !

Joker : Folie à Deux sortira le 4 octobre 2024

C’est officiel, la Warner Bros. a annoncé la date de sortie de la suite du film Joker de Todd Phillips. Joker : Folie à Deux sortira donc le 4 octobre 2024 en salles de cinéma, ce qui devrait réjouir les fans. TheWrap rapporte que l’action du deuxième volet pourrait se dérouler à l’asile d’Arkham de Gotham City. Si rien n’a été officialisé, les rumeurs laissent entendre que Lady Gaga pourrait prêter ses traits au personnage d’Harley Quinn.

Lire > Joker 2 : la suite tant attendue a enfin sa date de sortie

Joker © Warner Bros.

La Terre tourne plus vite que d’habitude

TimeAndDate.com a révélé que la Terre tourne actuellement plus rapidement que d’habitude, jusqu’à atteindre un nouveau record. En effet, le mercredi 29 juin 2022, la planète a effectué une rotation autour de son axe avec une avance de 1,59 milliseconde par rapport à d’habitude. Les scientifiques ne savent pas encore expliquer pourquoi, même si les changements climatiques et certaines activités sismiques pourraient influer sur la vitesse de rotation de la Terre.

Lire > La Terre tourne plus vite que d’habitude, mais pourquoi ?

La Terre, capturée par la Nasa (image libre de droits)

La manette DualSense de la PS5 enfin épargnées de ses problèmes de drift ?

Metro a repéré un nouveau brevet déposé par Sony qui correspond à une nouvelle manette DualSense. Une bonne nouvelle puisque le brevet indique que « Le joystick est plus confortable pour l’utilisateur qu’un simple stick analogique. Il est également plus petit, sans pour autant être portable, et il fonctionne grâce à un fluide ». Cette nouvelle manette pourrait enfin résoudre les problèmes de dérive du joystick.

Lire > PS5 : le drift de la manette DualSense bientôt réglé ?

DualSense

Andor : on vous dit tout de la série Star Wars

Alors que la série Andor devrait arriver sur Disney + le 21 décembre 2022, il est temps de faire le point sur le casting, le scénario et l’intrique de la future série Star Wars. La série racontera l’histoire de la Rébellion naissante contre l’Empire et l’intrigue tournera notamment autour du personnage de Cassian. Andor aura droit à deux saisons de 12 épisodes chacune et on y retrouvera Genevieve O’Reilly, Diego Luna, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough et Kyle Soller ou encore Forest Whitaker. Rendez-vous dans notre dossier pour découvrir les bandes-annonces d’Andor, « un thriller tendu et mordant » selon le site StarWars.com.

Lire > Andor : date de sortie, casting, scénario, tout savoir sur la série Star Wars

Andor © Disney, Lucasfilm

Nos tests et dossiers de la semaine

Quel vélo électrique choisir ?

Vous souhaitez vous déplacer à vélo mais vous n’y connaissez rien en VAE ? Laissez-vous guider par nos soins ! Pour vous aider à choisir l’appareil le plus adapté à vos besoins et à votre portefeuille, Tom’s Guide vous a préparé un comparatif des meilleurs modèles de vélos à assistance électrique. Dans ce dossier, vous trouverez aussi quelques conseils pour mieux entretenir votre vélo, mais également par rapport aux aides des pouvoirs publics ou pour limiter les risques de vol.

Lire > Comparatif vélo électrique : quel modèle choisir pour se mettre au VAE ?

Crédit : Moustache Bikes

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon : Gros points forts et petits points faibles

Lenovo propose ici un ultrabook de moins d’un kilo ! On adore ses performances Core i7 Alder Lake P, sa haute définition d’affichage et la qualité de son écran tactile. Son chargeur USB C est compact et puissant et les applications Lenovo sont bien réalisées. Cela étant dit, on regrette l’absence de lecteur microSD et de lecteur d’empreintes digitales et on aurait apprécié que l’autonomie en streaming vidéo soit meilleure.

Lire > Test Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (Gen 7) : ultra léger mais pas irréprochable