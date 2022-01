Agatha House of Harkness : le tournage du spin-off de WandaVision débutera fin octobre 2022

La série Disney+ Agatha : House of Harkness donne de ses nouvelles. Le tournage du spin-off de WandaVision devrait commencer dès la fin du mois d’octobre 2022. Jac Schaeffer, la scénariste en chef de WandaVision, écrira et produira la série.

Après le succès rencontré par la série WandaVision sur Disney+ l’année dernière, Marvel a confirmé une dizaine de séries dans l’univers des super-héros. Agatha : House of Harkness est un spin-off de WandaVision qui sera centré sur un personnage en particulier, la sorcière Agatha Harkness.

Agatha : House of Harkness – Crédit : Marvel Studios

Interprétée par Kathryn Hahn, Agatha Harkness est la grande méchante de WandaVision. Elle voulait voler les pouvoirs de Scarlet Witch dans la série. La sorcière a immédiatement été très appréciée par les téléspectateurs, à tel point que Marvel lui consacre désormais une série. Voici ce que l’on sait pour le moment.

Un « excellent choix de casting » pour Agatha : House of Harkness a été teasé

D’après un nouveau rapport de Cosmic Circus, le tournage de Agatha : House of Harkness pourrait commencer dès la fin du mois d’octobre 2022 si tout se déroule comme prévu. En effet, le tournage de WandaVision a été fortement perturbé par la pandémie de Covid-19. D’ailleurs, la crise sanitaire a directement impacté le final de la série qui a divisé les fans.

Agatha : House of Harkness sera produite par Marvel Studios et Oakhaven Productions LLC. La scénariste en chef de Wanda Vision, Jac Schaeffer sera responsable d’écrire et produire la nouvelle série Marvel. Lizzie Hill de Cosmic Circus a d’ailleurs teasé « un ajout amusant au casting », mais elle n’a pas donné de détail supplémentaire sur l’acteur ou l’actrice en question. Il s’agirait néanmoins d’un « excellent choix de casting ». Lizzie Hill a aussi ajouté que : « j’attends avec impatience de voir cette personne interagir avec Hahn dans la série. J’espère pouvoir partager avec vous qui c’est à une date ultérieure, mais rassurez-vous, ce sera un spectacle vraiment amusant ! ».

Enfin, aucune date de sortie ni de production n’ont officiellement été dévoilées pour le moment. Nous devrions cependant en apprendre davantage au cours des prochains mois. Nous savons en tout cas que l’actrice Kathryn Hahn reprendra le rôle d’Agatha Harkness qui sera une puissante sorcière dans la série.

Source : ComicBook