Apple : un MacBook Air Mini LED serait prévu pour 2022

Apple se préparerait à passer au rétroéclairage Mini LED sur certains de ses produits, dont le prochain MacBook Air. Pour le moment, les iPhone restent à l’OLED, mais l’iPad Pro 2021 dont la présentation est attendue pour avril serait équipé d’un écran Mini LED en plus du processeur A14X qui serait un dérivé de la puce M1 des Mac. Pour rappel, ce ne sera pas le premier appareil de la marque à bénéficier du rétroéclairage Mini LED puisque l’Apple Pro Display XDR en est déjà équipé.

Le MacBook Air M1 – Crédit : Apple

Si vous hésitez sur l’achat d’un nouveau MacBook Air avec la puce M1, il vaut peut-être mieux attendre l’arrivée du MacBook Air Mini LED l’année prochaine. En effet, le célèbre analyste réputé Ming-Chi Kuo a annoncé que cette technologie d’écran arrivera sur l’ordinateur portable entrée de gamme en 2022. De manière générale, le Mini LED devient donc de plus en plus populaire. Ce type de rétroéclairage est notamment très apprécié sur les téléviseurs comme les nouveaux QNED de LG annoncés lors du CES 2021.

Un MacBook Pro Mini LED fin 2021 et un MacBook Air Mini LED en 2022

Dans une note à destination des investisseurs obtenue par nos confrères de MacRumors, Ming-Chi Kuo a déclaré que : « nous prévoyons que le nouveau MacBook Air adoptera le Mini LED en 2022, augmentant ainsi le taux d’adoption du Mini LED des MacBook. En revanche, seuls les modèles d’iPad haut de gamme utiliseront des écrans Mini LED ».

Ainsi, le Mini LED ne serait pas uniquement réservé aux configurations les plus onéreuses du MacBook Air comme ce sera le cas pour la prochaine tablette. Selon Ming-Chi Kuo, Apple pourra se permettre d’utiliser des panneaux Mini LED plus chers grâce aux économies réalisées sur le processeur. En effet, le MacBook Air 2022 fonctionnera aussi avec Apple Silicon, et non avec les processeurs Intel.

Enfin, en ce qui concerne le MacBook Pro que nous avons eu l’occasion de tester, Apple aurait prévu d’annoncer un nouveau design à l’automne 2021. Ming-Chi Kuo a confirmé que ce MacBook Pro 2021 sera équipé d’une dalle Mini LED. Ainsi, il s’agira du premier ordinateur portable de la marque à bénéficier de cette technologie.

Source : Ubergizmo