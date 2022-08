Artemis I : comment suivre la mission lunaire en temps réel ?

Dans quelques jours, la mission Artemis I sera enfin lancée. Et il sera possible de suivre la progression du vaisseau spatial Orion en temps réel grâce à un site spécialement créé pour l’occasion par la NASA.

Artemis I – Crédit : NASA

Le lanceur SLS qui embarque la capsule Orion est désormais sur son pas de tir. Sauf imprévus météorologique ou technique de dernière minute, la mission Artemis 1 s’envolera le 29 août prochain depuis le Kennedy Space Center. Le vaisseau sera mis en orbite lunaire avant de retourner sur Terre au terme d’un périple de six semaines.

L’objectif sera d’éprouver l’efficacité du nouveau lanceur Space Launch System et de la capsule en vue de préparer les futures missions habitées vers notre satellite naturel. Artemis 1 en profitera également pour chercher de l’eau sur la Lune. De nombreux férus d’astronomie suivront cette mission historique avec un grand intérêt. Ils auront le plaisir d’apprendre que la NASA lancera pour l’occasion un site nommé Artemis Real-time Orbit (AROW).

La NASA va vous faire vivre Artemis 1 en temps réel

Celui-ci documentera pas à pas l’avancée progressive de l’engin, offrant des images et des données qui vous permettront de « localiser Orion et de suivre sa distance par rapport à la Terre, la distance par rapport à la Lune, la durée de la mission, etc. ».

Le site vous révélera des données périodiques en temps réel. Et ce dès une minute après le décollage jusqu’à la séparation de l’étage de propulsion cryogénique provisoire de la fusée SLS, environ deux heures après le début du vol.

À lire > Espace : la NASA veut se rendre sur la face cachée de la Lune

Une fois qu’Orion se déplacera seul, AROW fournira des informations constantes en temps réel : « C’est un moyen vraiment puissant de s’engager dans la mission et de comprendre la portée de ce que la NASA essaie d’accomplir avec Artemis I », souligne Seth Lambert qui chapeaute le projet. Le site AROW sera mis en ligne sur le site de la NASA un jour avant le lancement d’Artemis I le 28 août. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article une fois qu’il sera disponible.

Source : NASA