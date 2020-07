Black Widow : date de sortie, bandes-annonces, détails, on vous dit tout sur le prochain Marvel

La dernière apparition de Black Widow remonte à Avengers : Endgame, son histoire se termine durant ce film, c’est pourquoi Marvel a décidé de s’intéresser à son passé. Elle va donc entamer une toute nouvelle phase des films Marvel, presque dix ans auparavant, au moment de la phase précédente du Marvel Cinematic Universe. Attention, spoilers.

Crédit : Marvel

La dernière fois que nous avons vu Natasha Romanoff (alias la Black Widow), elle se battait avec son ami de longue date, Hawkeye (joué par Jeremy Renner), pour qui obtient le droit de se jeter d’une falaise. Elle a gagné et est morte. D’ailleurs, une nous vous avions déjà partagé une scène alternative de sa mort.

Le nouveau film Marvel verra le retour de Scarlett Johannson dans le rôle de Natasha Romanoff. Elle enquête sur son propre passé, notamment sur la façon dont elle a été formée pour devenir une veuve noire assassine grâce à un programme d’entraînement soviétique connu sous le nom de Salle rouge.

Black Widow, Mulan, Doctor Strange 2 : voici les nouvelles dates de sortie des films Disney

Marvel semble vouloir positionner Taskmaster (maître d’oeuvre) de la bande dessinée comme le méchant dans le nouveau film Black Widow. Il est capable d’imiter les styles de combat de tous ceux qu’il observe dans un combat, c’est pourquoi les bandes-annonces le montrent utilisant des griffes similaires à celles de Black Panther, un arc et des flèches comme Hawkeye, et un bouclier comme Captain America. Son identité reste inconnue à cause de son masque.

Des fuites suggèrent que Robert Downey Jr fera une apparition dans le rôle d’Iron Man dans le nouveau film. En effet, Black Widow se déroule avant les événements de Endgame, Tony Stark sera donc toujours en vie. il est donc possible qu’il puisse avoir un rôle dans le film.

Black Widow sortira-t-il au cinéma ou sur Disney+ ?

Quelle date de sortie en France ?

Comme si les fans n’avaient pas déjà assez attendu Black Widow, Marvel Studios a annoncé au début de la pandémie qu’il repoussait la sortie du film au 28 octobre 2020.

Cependant, d’après Doug Kreutz, un analyste spécialisé dans le milieu du cinéma, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Disney, ou tout autre grand studio de cinéma, lance de nouveaux films en 2020. Selon lui, les cinémas aux Etats-Unis pourraient être fermés jusqu’en 2021. Les studios ne voudront pas risquer de sortir leurs nouveaux films avec des salles vides.

Source : pocket-lint