Meilleur forfait B&You : quel abonnement pas cher choisir ? 

👉 B&You vs Bouygues : quelles différences ?

C’est en juillet 2011 que Bouygues lance B&You. L’opérateur se prépare à l’arrivée de Free Mobile sur le marché. Ce dernier a obtenu une licence mobile 3G en 2009 mais il ne fera son lancement commercial qu’en janvier 2012. Bouygues anticipe la bataille tarifaire qui va se jouer et choisit de créer sa propre marque pour vendre des forfaits moins chers.

Pour arriver à tirer les prix vers le bas, l’opérateur prévoit que les relations commerciales et le support se feront 100% en digital. Ainsi, aujourd’hui encore, que ce soit pour s’abonner, résoudre un problème, résilier ou effectuer des changements dans son forfait, tout se fait en ligne et non via une hotline téléphonique. Seul ceux qui ont souscris à l’option payante service Max (+4€/mois) pourront accéder au service client par téléphone.

📲 Les forfaits sans engagement, la règle sur B&You

Le sans engagement est une caractéristique qui s’applique à tous les forfaits B&You sans exception. L’opérateur ne propose pas de smartphones avec ses offres de téléphonie. Si vous souhaitez acheter un smartphone couplé à votre abonnement, il faudra donc vous tourner vers un opérateur traditionnel comme Bouygues Telecom.

Le principal atout des formules sans engagement est de vous permettre de résilier à tout moment sans aucun frais. Pour autant, vous profitez comme n’importe quel abonné de la possibilité de conserver votre numéro.

🧐 B&You, 4G ou 5G ?

Très logiquement les offres B&You s’appuient sur l’infrastructure de Bouygues Telecom. En effet, l’opérateur dispose de ses propres antennes et contrairement aux opérateurs comme NRJ, Coriolis, Prixtel, Lebara… qui ne sont pas propriétaires de leur réseau, B&You ne dépend donc pas d’autres acteurs pour couvrir le territoire français.

B&You couvre 99% de la population française en 4G et est présent en 5G dans les principales grandes villes de France. A condition que votre smartphone soit compatible, vous pouvez souscrire à un abonnement 5G mais vous serez parfois dérouté sur le réseau 4G quand la couverture 5G n’est pas suffisante. Dans tous les cas, le passage d’un réseau à l’autre est complètement transparent pour les utilisateurs.

📶 Quel volume de Data choisir chez B&You ?

L’opérateur vous laisse le choix entre des forfaits à 10, 20, 50, 100, 130 ou 200 Go. Bien entendu tout dépend de l’usage que vous avez de votre smartphone : les adeptes du streaming feront bien de prévoir un forfait avec un gros volume de data.

Voici quelques estimations de consommation en fonction des usages :

1h de Netflix en haute définition : 3 Go de données

1h de YouTube en haute définition : 720 Mo

1mn d’appel vidéo en Facetime : 200 Mo

30 minutes sur Google Maps : 1,1 Mo

Téléchargement de Fornite : 2 Go

1h de jeu sur Fornite : 80 Mo

Nous vous invitons à consulter dans les réglages de votre smartphone votre consommation actuelle pour bien calibrer votre prochain forfait. Un volume de 100 Go devrait convenir à la plupart des gens.

🗺 Puis-je utiliser mon forfait à l’étranger ?

C’est devenu la norme dans la plupart des forfaits, les appels ainsi que les SMS/MMS sont illimités dès lors que cela se passe en France métropolitaine. Toutefois B&You inclut systématiquement dans ses abonnements la possibilité d’utiliser tout ou partie de vos datas en Europe et dans les DOM sans que cela occasionne de surcoût. Ce volume varie selon le forfait choisi.

L’opérateur propose entre autres un abonnement à moins de 10 euros qui vous permet d’utiliser l’intégralité de vos 100 Go de données en Europe.

🤔 B&You propose-t-il des forfaits bloqués ?

Pour ceux qui veulent maitriser leurs coûts et ne pas prendre le risque de payer plus cher s’ils dépassent le volume de datas prévu dans leur offre, l’opérateur propose un forfait bloqué 9,99€/mois pour 100 Go. C’est souvent une formule choisie par les parents qui veulent maitriser le budget Télécoms alloué à leurs enfants. Pour cela, il suffit au moment de l’inscription de choisir l’option qui permet de bloquer le débit de la connexion Internet dès que le plafond est franchi. Mais vous avez choix et pouvez toujours opter pour une facturation au méga consommé une fois le volume octroyé franchi (0,05€/Mo).

Sachez qu’il est toujours possible d’acheter ponctuellement une recharge data si vous prévoyez un dépassement exceptionnel.

Par ailleurs, afin d’anticiper les mauvaises surprises sur sa facture, B&You intègre quelques garde-fous qu’il est possible d’activer quel que soit le forfait que vous avez choisi. Vous aurez par exemple la possibilité depuis votre espace client de bloquer les appels et les SMS vers les numéros surtaxés ou de recevoir une alerte en cas de hors forfait.

🏅 Service Max de B&You, quels sont les avantages ?

Quel que soit le forfait que vous avez choisi, au moment de la souscription, vous aurez la possibilité de sélectionner l’option service Max qui pour 4 euros de plus par mois vous permet de profiter de 3 services spécifiques.

L’accès aux chaines TV B.tv depuis votre mobile. Un service qui donne accès à 70 chaines en illimité (facturé 6 par mois s’il est pris seul).

Un service qui donne accès à 70 chaines en illimité (facturé 6 par mois s’il est pris seul). Assistance+ : un traitement prioritaire au sein du service Client et la possibilité d’avoir un conseiller au téléphone. Cette option n’est disponible que dans le cadre du service Max.

: un traitement prioritaire au sein du service Client et la possibilité d’avoir un conseiller au téléphone. Cette option n’est disponible que dans le cadre du service Max. L’option 5G (3€/mois si elle est souscrite hors l’option service Max).

📨 Quels sont les avis sur B&You

Un petit tour sur les sites d’avis confirme que le service fournit par l’opérateur satisfait la plupart de ses clients. Ils apprécient la qualité du réseau et ne rencontrent aucune difficulté à se connecter, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Les clients de l’opérateur vantent également l’envoi rapide des cartes Sim permettant l’activation des lignes.

Les principaux bémols proviennent le plus souvent de ceux qui veulent régler leurs problèmes en ayant quelqu’un au bout du fil. Mais le contrat est clair dès le début, pour ce genre de prestation, il faut soit payer 4€ de plus chaque mois (service Max) pour bénéficier de la hotline téléphonique, soit se tourner vers Bouygues Telecom ou un opérateur classique et donc plus cher.

Par ailleurs, on peut observer de nombreux mécontentements après que l’opérateur a procédé à des augmentations de prix. Cela dit, on constate les mêmes protestations chez quasiment tous les opérateurs puisqu’ils ont tous augmenté le prix de leurs forfaits ces derniers mois.

Toutefois, certaines augmentations justifiées par l’octroi d’un volume de données plus important (mais dont vous n’avez pas forcément besoin) sont évitables à condition de rester vigilant et de décliner l’offre même si les formulaires de refus ne sont pas toujours évidents à trouver.

🏆 Quel est le meilleur forfait B&You du moment ?

En ce moment, chez Tom’s Guide, nous avons tendance à vous conseiller le forfait B&You avec 100 Go de data en 5G pour seulement 13,99 €/mois. D’ailleurs, c’est une des offres disposant du meilleur rapport qualité/prix sur le marché actuel. Plus dans le détail, il s’agit évidemment d’une offre sans engagement. De même, cette dernière comprend les appels, SMS et MMS en illimités vers la France métropolitaine. Enfin, vous avez accès à 25 Go de données pour les déplacements au sein de l’UE et des DOM. De plus, la carte SIM triple découpe est à seulement 1 euro contre 10 euros la plupart du temps. Dernier point, si vous pensez à ce forfait mobile pour un adolescent, l’option du contrôle parental est comprise dans le prix de l’abonnement.

Voici ce qu’il faut retenir de ce forfait B&You à 11,99 € :

Forfait sans engagement à 13,99 €/mois

100 Go de data en 5G utilisables en France + 25 Go de données pour l’étranger (UE+DOM)

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Carte SIM triple découpe à 1 euro

Option du contrôle parental gratuite (premium à 5 €/mois)

🥇 Le forfait B&You avec la plus grande quantité de data

Si vous êtes du genre à dévorer vos données Internet, B&You a une solution pour vous. Cette dernière prend la forme d’un forfait mobile à 17,99 €/mois avec 200 Go de data. Bien évidemment, à ce prix-là, vous pouvez compter sur la connectivité 5G. De plus, cet abonnement comprend les appels, SMS et MMS en illimités vers la France métropolitaine. Cependant, on trouve juste 30 Go de données pour les voyages en Europe et dans les DOM. Une nouvelle fois, la carte SIM triple découpe est à 1 euro et l’option du contrôle parental est incluse si l’utilisateur de ce forfait est mineur.

Voici ce qu’il faut retenir de ce forfait B&You à 17,99 € :

Forfait sans engagement à 17,99 €/mois

200 Go de data en 5G utilisables en France + 35 Go de données pour l’étranger (UE+DOM)

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Carte SIM triple découpe à 1 euro

Option du contrôle parental gratuite (premium à 5 €/mois)

💰 Le meilleur forfait B&You pas cher

Bien évidemment, à l’opposé du forfait à 200 Go de data, nous trouvons celui avec seulement 10 Go de data pour 6,99 €/mois. Ce type de formule se destine aux personnes utilisant peu Internet ou qui utilisent le Wifi la majeure partie du temps. Cependant, malgré ce petit prix, B&You propose tout de même les appels, SMS et MMS en illimités. D’autre part, on retrouve tout pile 10 go de data utilisables dans l’UE et les DOM. Bien évidemment, il s’agit d’une quantité d’appoints comme les 10 Go destinés à la France. Enfin, comme avec les autres forfaits, la carte SIM et à 1 euro, et le contrôle parental est disponible gratuitement.

Voici ce qu’il faut retenir de ce forfait B&You à 6,99 € :

Forfait sans engagement à 6,99 €/mois

10 Go de data en 4G utilisables en France + 10 Go de données pour l’étranger (UE+DOM)

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Carte SIM triple découpe à 1 euro

Option du contrôle parental gratuite (premium à 5 €/mois)

