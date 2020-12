Covid-19 : quels sont les effets secondaires du vaccin contre le coronavirus ?

Plusieurs pays ont déjà entamé leur campagne de vaccination contre la Covid-19. Aux États-Unis, le vaccin de Pfizer et BioNTech est distribué au personnel de santé après avoir été récemment approuvé. D’ailleurs, la FDA a récemment révélé ce qu’il se passe si le patient ne reçoit qu’une seule dose du vaccin. Une seule dose ne serait efficace qu’à 52 %. De plus, le vaccin de Moderna devrait aussi être approuvé cette semaine. Il ne faut pas non plus oublier le vaccin d’AstraZeneca et d’Oxford qui est très prometteur avec une efficacité à 90 %.

Une personne se fait vacciner – Crédit : Gustavo Fring / Pexels

En France, les premières vaccinations sont attendues pour la dernière semaine de décembre. D’ailleurs, le confinement vient d’être remplacé par un couvre-feu entre 20 heures et 6 heures du matin.

La douleur, la fièvre, les frissons, la fatigue et les maux de tête sont des effets secondaires normaux

Comme pour tous les vaccins, certaines personnes sont plus hésitantes et s’inquiètent des effets secondaires. Le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) vient de publier de nouvelles recommandations au sujet du vaccin contre la Covid-19. Comme il l’a précisé, les effets secondaires sont « des signes normaux que votre corps renforce sa protection ».

Parmi la liste d’effets secondaires annoncés par le CDC, les plus communs sont la douleur et le gonflement du bras à l’endroit de l’injection. De manière plus générale, il faut aussi s’attendre à de la fièvre, des frissons, de la fatigue et des maux de tête. Pour vous aider à soulager ces effets secondaires, le CDC précise que vous pouvez éventuellement prendre de l’ibuprofène ou du paracétamol pour la douleur.

Le CDC indique aussi à quel moment il est recommandé de contacter votre médecin :

Si votre bras est toujours rouge ou sensible à l’endroit de l’injection après 24 heures ;

Si vos effets secondaires vous inquiètent ou sont toujours présents après quelques jours.

Bien entendu, se faire vacciner contre la Covid-19 ne signifie pas qu’il faut arrêter de respecter les mesures sanitaires. Il est toujours aussi important de porter un masque qui réduit de 65 % les risques d’infection. La distanciation sociale doit également être respectée. Les quatre à six prochains mois pourraient effectivement être les pires de la pandémie. De plus, il est important de préciser que les personnes souffrant d’allergies sévères peuvent éventuellement avoir des effets secondaires plus graves liés au vaccin, mais cela reste rare. Enfin, Bill Gates estime que presque tous les vaccins seront efficaces et utilisables d’ici février 2021.

Source : BGR