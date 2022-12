Espace : De nouvelles images époustouflantes de la nébuleuse du Lagon transmises par le télescope Hubble

Mesurant 55 années lumières de large (c’est-à-dire une largeur que l’on pourrait parcourir en 55 ans si on se déplaçait à 300 000 kilomètres par seconde, la vitesse de la lumière) et 20 de haut, la nébuleuse se situe à une distance de 5 000 années lumières de la planète Terre. Malgré cette distance lointaine, sa taille ainsi que l’intensité des étoiles qui la composent font d’elle un élément astronomique relativement facile à observer. En effet, une de ses étoiles principales est 32 fois plus grande que le soleil et brille avec une intensité 200 000 fois supérieure à ce dernier. Celle-ci permet ainsi à la nébuleuse tout entière de briller dans notre ciel, nous permettant de l’observer, même à l’œil nu.

De nouvelles images époustouflantes de la nébuleuse du Lagon publiées © instagram @nasahubble

Les images époustouflantes transmises par Hubble, de la nébuleuse, s’expliquent par la présence de nombreux flux de poussières et de gaz ionisés (et colorés) par des rayonnements ultraviolets dégagés par certaines étoiles. C’est ainsi que se forment ces « nuages » cosmiques incroyables. Et ce sont ces variations de matières et de gaz qui favorisent, par la suite, l’apparition de nouvelles étoiles.

Comment ces images sont-elles photographiées ?

Si ces images nous sont transmises par le télescope Hubble – qui gravite en permanence autour de la Terre – elles résultent d’une compilation de plusieurs instruments technologiques de pointe. C’est en effet, la “Advanced Camera for Surveys” et la “Wide Field Planetary Camera 2” qui ont permis à Hubble d’immortaliser la nébuleuse. De plus, deux télescopes supplémentaires, situés sur la surface de la planète et notamment dans le désert Chilien, ont également permis d’en savoir plus sur certains éléments photographiés par Hubble.

Ce n’est pas la première fois que le télescope de la Nasa impressionne en cette fin d’année. Fusion entre deux galaxies, disparition d’une étoile ou encore galaxie fantôme sont autant d’exemples soulignant le travail fait par les équipes du télescope ces derniers mois.

