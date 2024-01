Galaxy S24 : voici tous les bonus de précommande, Samsung est généreux !

© Samsung

TL;DR Les précommandes du Galaxy S24 se tiendraient du 17 au 30 janvier 2024

Samsung offrirait une montre Galaxy Watch 6 jusqu’au 21 janvier 2024

Le stockage du Galaxy S24 sera doublé pour toute précommande

Samsung va reprendre votre ancien mobile jusqu’à 100 euros

Demain, le Galaxy S24 sera présenté lors d’un événement Unpacked organisé par Samsung, comme toujours. La promesse de découvrir ce que le constructeur a préparé pour sa future gamme très alléchante sur le papier. Alors que de véritables images ont été dévoilées, on en sait plus sur les bonus de précommande du smartphone haut de gamme grâce à Dealabs.

Voici les bonus qui accompagnent la réservation du Galaxy S24

On ne présente plus Dealabs, véritable mine d’or de bons plans. Le site, toujours bien renseigné, nous partage les bonus de précommande du Galaxy S24 via un insider. Voici toutes les informations connues qui restent à prendre avec des pincettes :

Les précommandes du Galaxy S24 auraient lieu du 17 au 30 janvier 2024

Le stockage sera doublé pour le même prix (choisissez 128 Go et recevez 256 Go, par exemple)

pour le même prix (choisissez 128 Go et recevez 256 Go, par exemple) La montre connectée Galaxy Watch 6 serait offerte jusqu’au 21 janvier 2024

jusqu’au 21 janvier 2024 Samsung reprendra votre ancien mobile via un bonus de reprise jusqu’à 100 euros

Ces bonus seraient disponibles depuis la boutique de Samsung mais aussi chez les revendeurs. Par exemple auprès de la Fnac, Darty ou Boulanger comme c’est souvent le cas. Reste à attendre la présentation du Galaxy S24 pour en savoir plus et confirmer certaines rumeurs comme les mises à jour Android pendant 7 ans. Ce futur smartphone haut de gamme affrontera directement d’autres géants de cette année 2024 comme l’iPhone 15 d’Apple, son principal rival.

Rendez-vous le 17 janvier à 19 heures

Comme expliqué précédemment, c’est demain que Samsung va présenter ses Galaxy S24. Plus précisément le 17 janvier à 19 heures en France. Pour suivre la conférence, c’est comme les années précédentes. Depuis le site du constructeur ou, bien plus simple, sa chaîne YouTube officielle.

On peut prédire que le Galaxy S24 s’accompagnera d’Android 14 avec la surcouche constructeur One UI de Samsung. Il y a aussi fort à parier que comme toujours, le constructeur misera sur la photographie et la puissance.

La rédaction de Tom’s Guide sera présente à ce moment-là pour suivre la présentation du smartphone et des différents produits qui l’accompagneront. Rendez-vous demain, 19 heures, pour suivre l’annonce du Galaxy S24.