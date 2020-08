Google Chrome : vous serez mieux protégés grâce à une nouvelle fonctionnalité

Google a fourni plus de détails sur ses expérimentations concernant la façon dont Chrome affiche les URL sur PC. Leur objectif est de comprendre comment l’affichage (ou le masquage) des URL aide les utilisateurs à éviter les attaques de personnes malveillantes.

Crédit : Krsto Jevtic / Unsplash

Les noms de domaine et les URL sont l’une des formes de sécurité les plus élémentaires dont nous disposons sur le web, nous permettant de savoir rapidement sur quel site nous sommes connectés. En effet, les pirates et les escrocs créent souvent de faux sites web qui semblent plausibles en utilisant des URL comportant des fautes de frappe (faceboook.com) ou en ajoutant des sous-domaines.

Selon Google, « il existe une myriade de façons dont les attaquants peuvent manipuler les URL pour tromper les utilisateurs sur l’identité d’un site web, ce qui conduit à un phishing, une ingénierie sociale et des escroqueries généralisées. Dans une étude, plus de 60 % des utilisateurs ont été trompés lorsqu’un nom de marque trompeur est apparu dans le chemin d’une URL. ».

La fonctionnalité cachera une partie du chemin d’accès à l’URL pour aider les utilisateurs à savoir sur quel site ils se trouvent. Les personnes qui participent à l’expérience auront deux possibilités pour afficher l’URL complète : soit en survolant l’URL pour la développer, soit en faisant un clic droit sur l’URL et en sélectionnant « Toujours afficher les URL complètes » dans le menu contextuel.

En pratique, sur cet article par exemple, au lieu de voir l’URL complète (https://www.tomsguide.fr/google-chrome-vous-serez-mieux-proteges-grace-a-une-nouvelle-fonctionnalite/), vous ne verrez que tomsguide.fr.

Vous pouvez essayer la fonctionnalité sur Chrome Canary

Cette nouvelle fonctionnalité devrait être disponible sur Chrome 86 en fin d’année, mais vous pouvez déjà l’essayer sur Chrome Canary. Chrome 86 promet d’être une grosse mise à jour qui va intégrer des fonctions bénéfiques pour les utilisateurs. En effet, il sera notamment possible de gagner jusqu’à 2 heures d’autonomie sur un ordinateur portable grâce à une meilleure gestion des onglets en arrière-plan. Le navigateur pourra également consommer moins de données lors du visionnage de vidéos. Enfin, de nombreuses améliorations destinées à l’application Chrome sur MacOS ont été annoncées.

Pour essayer la nouvelle fonctionnalité, vous devez télécharger Chrome Canary, vous rendre sur l’adresse chrome://flags et activer les options suivantes :

#omnibox-ui-reveal-steady-state-url-path-query-and-ref-on-hover

#omnibox-ui-sometimes-elide-to-registrable-domain

Et éventuellement : #omnibox-ui-hide-steady-state-url-path-query-and-ref-on-interaction pour afficher l’URL complète au chargement de la page.

Source : Google