GTA 6 devrait enfin être présenté en 2023

Après une attente interminable et un leak d’ampleur, GTA 6 devrait enfin être présenté officiellement en 2023. Une présentation qui surviendrait deux ans avant le lancement du jeu de la décennie, un schéma déjà adopté par Rockstar pour ses anciens opus.

Le successeur de GTA 5 va bientôt se dévoiler © Rockstar

Rockstar planche activement sur GTA 6 depuis de nombreuses années. Et malgré le mutisme de l’éditeur, le mystère autour de son contenu a été partiellement levé. En effet, GTA 6 a été victime d’un énorme leak, lequel est sans précédent dans l’histoire du jeu vidéo. Celui-ci nous a notamment appris que le jeu se déroulerait à Vice City et qu’il y aurait deux personnages jouables, Lucia et Jason. Mais cela ne nous dit pas quand le titre sortira.

Dans ses prédictions pour 2023, le journaliste Tom Henderson s’est mouillé. Il croit « fermement » que 2023 sera l’année de l’annonce de GTA 6. Jusqu’alors, Rockstar s’est seulement contenté de confirmer qu’il travaillait bien sur une nouvelle itération de sa franchise culte. Le leaker rappelle qu‘il avait déjà annoncé que GTA 6 sortirait entre 2024 et 2025, une fenêtre de sortie à laquelle il croit toujours fermement.

GTA 6 devrait être présenté deux ans avant sa sortie officielle

Ce faisant, il explique qu’une présentation en 2023 serait logique puisqu’elle se calquerait sur les annonces de jeu faites par Rockstar Games et Take-Two dans le passé. Pour rappel, l’éditeur avait annoncé ses deux derniers jeux, GTA 5 et Red Dead Redemption 2, deux ans avant leur sortie respective. Autrement dit, une annonce en 2023 impliquerait logiquement une sortie en 2025.

Le leaker évoque enfin la date de sortie de 2024 évoquée récemment par Microsoft qui s’appuyait sur un article de Bloomberg pour appuyer son propos. Au vu des révélations et du schéma habituellement adopté par Rockstar, cela ne semble pas plausible, d’après le journaliste. « Une annonce de sortie pour 2024 est-elle possible ? Bien sûr. Mais les antécédents de Rockstar suggèrent que le jeu sera de toute façon repoussé d’un an », explique-t-il.

Vous l’aurez compris, il faudra suivre de près les prochaines annonces de l’éditeur. Pour les plus impatients, des fans de la franchise ont tenté de dessiner la future carte de GTA 6 en se basant sur les coordonnées apparaissant dans les vidéos du leak. Tous les éléments dévoilés par la fuite sont par ailleurs résumés dans notre article.

Source : Insider Gaming