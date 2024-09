Meilleur PC portable pour enfant 2024 : quel premier ordinateur acheter ? 

De nos jours, un ordinateur portable est devenu un accessoire essentiel pour nos enfants et plus particulièrement pour nos ados. En effet, pour leurs études, disposer d’un bon PC offrant une navigation fluide et permettant de réaliser diverses tâches en lien avec les cours est important. Voici notre sélection des meilleurs ordinateurs pour enfants.

Top 3 des ordinateurs pour enfants

La sélection d’un ordinateur portable pour votre enfant représente un défi, vu l’abondance de choix disponibles. À notre époque, la technologie est présente partout et elle est essentielle pour l’apprentissage, de nombreuses activités en lien avec le collège et le lycée passant par ces appareils. Un PC portable va faciliter ses recherches, la réalisation de ses devoirs, mais va aussi lui permettre d’accéder à l’ENT de son école. Dans tous les cas, comme pour l’ordinateur d’un étudiant, il n’est pas nécessaire d’investir dans des produits haut de gamme.

Cependant, il faut tout de même que la machine offre une bonne endurance et des performances suffisantes pour garantir une navigation fluide. D’un autre côté, il est également conseillé de surveiller la qualité d’affichage si votre ado apprécie regarder des films et des séries après les cours. Ici, les Chromebook se positionnent comme une solution intéressante, mais d’autres références sont tout aussi convaincantes. Découvrez notre comparatif des meilleurs PC portables pour enfants et ados.

À lire aussi : notre sélection des meilleures imprimantes multifonctions

Lenovo IdeaPad Slim 3, l’ordinateur portable pas cher pour enfant

271.10€ Voir l’offre On aime Qualité de l’écran tactile

Qualité de l’écran tactile Fluidité d’utilisation

Fluidité d’utilisation Autonomie convenable On n’aime pas Connectique un peu limitée

Les Chromebook se positionnent généralement comme des produits au très bon rapport qualité/prix. Dans cette catégorie, le Lenovo IdeaPad Slim 3 est l’un des modèles les plus abordables du marché avec son prix de départ inférieur à 300 euros. De plus, c’est un appareil polyvalent grâce à son écran tactile. En bref, c’est un excellent choix pour un premier PC portable destiné à un enfant. Plus concrètement, il dispose d’une jolie dalle IPS de 14 pouces (FHD) assurant un bon confort d’utilisation.

Ensuite, sans être un ordinateur très puissant, son processeur est amplement suffisant pour un usage fluide (puce MediaTek Kompanio 520 avec 8 Go de ram). En résumé, pour des recherches en lien avec les cours et pour regarder des vidéos après le travail, c’est une solution tout indiquée. D’autre part, il possède 128 Go de capacité de stockage ce qui est correct à la vue du tarif. Pour le reste, sa connectique comprend le strict essentiel avec deux ports USB dont un compatible USB-C. Cependant, un petit port supplémentaire aurait été bienvenu.

Enfin, le tout est complété par une prise casque et le Bluetooth. Enfin, d’après le fabricant, la batterie de 47 Wh peut assurer jusqu’à 8 heures d’autonomie. Si votre utilisation n’est pas intensive, la promesse est plus ou moins tenue.

Acer Chromebook Spin 513, le meilleur rapport qualité/prix

459.90€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Performances suffisantes

Performances suffisantes Endurant

Endurant Produit polyvalent On n’aime pas Stockage limité (64 Go)

Nous continuons avec les Cromebook en vous proposant un modèle signé Acer, le Spin 513. C’est un produit similaire à son concurrent de Lenovo avec un prix légèrement supérieur chez certains revendeurs. Dans tous les cas, nous retrouvons ici une dalle tactile de 13,3 pouces avec une résolution Full HD. Il est également possible de faire pivoter l’écran pour l’utiliser comme une tablette ce qui accroît sa polyvalence.

Seul bémol, des reflets un peu trop présents. Pour faire simple, ce n’est pas un produit adapté à une utilisation en extérieur. Ensuite, son processeur Snapdragon SC7180 couplé à 4 Go de ram lui confère des performances suffisantes pour un usage basique. Comme souvent avec les appareils de cette catégorie, la puissance n’est pas le point fort, mais rien de très problématique pour un enfant souhaitant un premier ordinateur portable. Cependant, nous regrettons un stockage limité à 64 Go. C’est vraiment limité, et il faudra peut-être se procurer un disque dur externe.

Sinon, il est équipé de trois ports USB, dont deux compatibles USB-C. Le tout est accompagné du duo webcam et microphone d’une qualité convenable. Enfin, il est possible de pousser l’autonomie jusqu’à une petite dizaine d’heures, ce qui est un vrai plus.

Asus Zenbook 15, le meilleur PC portable pour un ado

Qualité de sa dalle OLED (120 Hz) Très bonnes performances pour ce prix

Très bonnes performances pour ce prix Connectique complète On n’aime pas Autonomie un peu décevante

Si vous êtes à la recherche d’un bon PC portable à moins de 1000 euros pour un collégien ou un lycéen, alors l’Asus Zenbook 15 est un choix tout indiqué. En effet, pour ce prix, il allie de bonnes performances avec une excellente qualité d’affichage. En effet, il est tout d’abord équipé d’une dalle OLED de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le résultat est impressionnant pour un ordinateur de sa catégorie.

Il saura ravir les adolescents amateurs de films et de séries après l’école. D’un autre côté, il dispose du processeur AMD Ryzen 7 (7735U) accompagné de 16 Go de ram. Ce dernier est couplé à une puce graphique AMD Radeon 680M. En résumé, si votre enfant apprécie réaliser, par exemple, des montages vidéo, ce modèle va offrir une puissance suffisante pour une utilisation confortable. Cependant, précisons tout de même que ce modèle n’est pas pour autant adapté au gaming. Il est capable de faire fonctionner certains jeux peu gourmands en ressources, mais ce n’est pas son domaine de prédilection.

Enfin, sa webcam de 1080p est de bonne qualité et sa connectique comprend tout le nécessaire avec 3 ports USB et même un port HDMI. Sinon son autonomie oscille entre 8 et 10 heures, ce qui est un peu limité par rapport à d’autres PC au même prix.

À lire aussi : notre test complet du Asus Zenbook 15 (UM3504)

MacBook Air 13 pouces (M2), l’alternative Apple

1,299.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Compact et léger

Compact et léger Puissance de la puce M2

Puissance de la puce M2 Superbe autonomie

Superbe autonomie Bonne qualité d’affichage On n’aime pas Connectique limitée

Désormais, nous vous proposons un MacBook Air ici dans sa version 13 pouces équipée d’une puce M2. Nous savons que les ordinateurs Apple comme les iPhone ont généralement la cote auprès des plus jeunes et qu’ils souhaitent souvent recevoir un produit de la marque à la pomme pour Noël ou pour leur anniversaire. C’est pourquoi nous avons sélectionné ce modèle dont les fréquentes promotions font passer son prix tout pile sous la barre des 1000 euros.

Quoiqu’il arrive, c’est un produit léger et compact, parfait pour un usage nomade. De même, les finitions en aluminium et le design sont toujours aussi réussis. Côté technique, il embarque un écran Liquid Retina de 13,6 pouces assurant une excellente qualité d’affichage. Les contrastes sont impressionnants, mais nous aurions apprécié une meilleure luminosité. Ensuite, sans surprise, la puce M2 est particulièrement véloce et c’est très certainement l’ordinateur le plus performant de notre sélection.

Pour plus de détails sur cette partie, vous pouvez consulter notre test de la version 15 pouces. D’un autre côté, la connectique se limite à simplement deux ports Thunderbolt 4. Un hub USB peut être intéressant pour accompagner ce MacBook. Dernièrement, vous pouvez compter sur une bonne journée d’autonomie si ce n’est plus. Sur ce point, il est difficile de trouver mieux.

HP Victus 16, pour le gaming après les cours

Rapport prix/performances Connectique complète

Connectique complète Silencieux

Silencieux Grande dalle de 16 pouces On n’aime pas Définition bloquée en 1080p

Définition bloquée en 1080p Autonomie en retrait

Nous nous doutons bien que si l’apprentissage est censé être la vocation première de ces ordinateurs portables pour enfants, certains vont être intéressés par des produits également adaptés au gaming. C’est pourquoi nous vous proposons l’HP Victus 16 réputé pour son rapport qualité/prix. Tout d’abord, il dispose d’un processeur AMD Ryzen 7 (7840H) couplé à 16 Go de ram DDR5. Pour la partie graphique, il embarque une Nvidia GeForce RTX 4070 accompagnée de 8 Go de mémoire dédiée GDDR6 (+DLSS3).

En clair, il ne manque pas de puissance et va vous permettre de faire fonctionner convenablement la majorité des jeux actuels. Cependant, avec les titres les plus gourmands, il faudra faire quelques sacrifices. De même, il peut évidemment accomplir toutes les tâches essentielles en lien avec l’école. Pour le reste, il possède une dalle IPS de 16,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Si la qualité d’affichage est bonne, nous trouvons tout de même dommage que la définition se limite à du 1080p.

Enfin, sa connectique est plus que fournie avec 4 ports USB, un connecteur HDMI, un support Ethernet et une prise mini-jack. Dernière précision, comme presque tous les PC portables destinés au gaming, l’autonomie est très faible.

Lenovo IdeaPad 3, le grand format au meilleur prix

Grande écran de 17 pouces Puissance suffisante

Puissance suffisante Stockage de 512 Go On n’aime pas Luminosité limitée

Luminosité limitée Un peu lourd (2,1 kg)

Dans la catégorie des PC portables grand format et disposant d’un bon rapport qualité/prix, ce modèle de Lenovo est une solution très intéressante. En effet, avec son tarif correct, ses bonnes performances et son écran de 17 pouces, c’est un produit de choix pour un enfant amateur de séries ou de vidéos YouTube. Plus concrètement, nous retrouvons ici une dalle d’une définition HD+ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Si son format offre un grand confort d’utilisation, il faut reconnaître que le niveau de luminosité laisse à désirer. Ensuite, il intègre un processeur AMD Ryzen 5 5500U avec 12 Go de ram. Sa puissance est suffisante pour des tâches basiques et il est même possible de réaliser de petits montages photo. D’un autre côté, sa capacité de stockage de 512 Go est un véritable plus. Vous n’aurez pas besoin d’acheter un disque dur ou de souscrire à un service de cloud pour stocker tous vos fichiers. Enfin, il est équipé de trois supports USB, un connecteur HDMI et une prise casque. C’est le strict essentiel et un enfant ne devrait normalement pas avoir besoin de plus.

Seul regret, avec un poids supérieur à 2 kg, ce n’est pas le meilleur ordinateur pour un usage nomade.

💻 Quelle marque d’ordinateur portable est la plus fiable ?

Lenovo, HP et Apple sont parmi les marques les plus fiables dans le secteur des ordinateurs portables. Lenovo est particulièrement estimé pour sa gamme IdeaPad, réputée pour sa durabilité et sa fiabilité malgré des tarifs abordables. Apple est également célèbre pour la solidité et la durée de vie de ses produits. Avec un appareil Apple assez récent, vous pouvez compter sur plusieurs années d’utilisation. Asus ou Acer sont également des fabricants intéressants dans ce domaine.

🤔 Quel âge pour un premier ordinateur portable ?

C’est une question un peu difficile à laquelle répondre. Tout d’abord, tout va dépendre de la maturité de l’enfant et de ses besoins éducatifs. Si pour certains 6 ans est le bon âge, pour d’autres, 12 ans semble le meilleur moment. Dans tous les cas, il est fortement déconseillé d’acheter un ordinateur portable à un enfant de moins de 6 ans. Pour rappel, il est considéré qu’avant 3 ans les écrans peuvent freiner le développement de l’enfant. Dans tous les cas, l’utilisation doit-être progressif avec l’utilisation de divers programmes et applications éducatifs. D’un autre côté, une fois votre enfant entré au collège, il va devenir nécessaire pour lui de posséder un ordinateur portable. Cela est encore plus vrai pour les lycéens.

🎓 Quel ordinateur portable choisir pour le collège ou le lycée ?

Et oui, les collégiens et les lycéens ont de plus en plus besoin d’un ordinateur lors de leur cursus scolaire. Pour autant, pas besoin de vous ruiner pour lui acter un PC portable suffisamment performant pour l’accompagner dans ses études. Comme dit précédemment, l’Asus Zenbook 15 aux alentours de 800 euros se positionnent un des meilleurs produits pour un ado. En effet, même si votre enfant souhaite réaliser des montages vidéo ou regarder des films et des séries dans de bonnes conditions après ses devoirs, c’est un appareil parfaitement adapté à ces deux activités. De même, il est possible de trouver quelques MacBook d’Apple sous la barre des 1000 euros. Ces derniers ont d’ailleurs l’avantage d’allier, puissance et endurance avec une très bonne durée de vie.

