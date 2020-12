PC portables 2020 : nos conseils et notre sélection pour Noël

Cette dernière ligne droite avant Noël est l’occasion de bénéficier de bons prix pour tous ceux qui désirent investir dans un nouvel ordinateur portable ou qui doivent choisir un cadeau pour un proche. Dans les deux cas, il est important de bien connaître les besoins du futur utilisateur du PC, afin de ne pas se tromper dans le choix de la machine. Or, la grande variété de PC portables disponibles dans les enseignes en ligne spécialisées ne facilite pas toujours les choses, si on n’est pas un spécialiste en la matière.

Voici donc un guide susceptible de vous aider dans votre prise de décision, ainsi qu’une sélection de produits, dont l’équipement et le prix nous semble des plus raisonnables.

Nous avons choisi de classer les PC portables en quatre grandes catégories : les ultrabooks (PC ultraportables), les Chromebook, les PC portables destinés aux joueurs et les ordinateurs polyvalents.

Les meilleurs PC portables de bureautique

Les ordinateurs portables proposés entre 300 et 1000 € sont polyvalents, dans la mesure où ils permettent de réaliser la plupart des tâches quotidiennes : travailler avec un traitement de texte ou un tableur, consulter les sites Web et réseaux sociaux, communiquer par l’intermédiaire des mails ou de Skype, par exemple, regarder des photos et des vidéos, écouter de la musique en streaming, etc.

Leur écran de 14,1 ou 15,6 pouces supporte – de préférence – une définition Full HD (1920 x 1080 pixels), voire HD+ aussi éventuellement (1600 x 900 pixels). Mais il est préférable d’éviter les configurations ne supportant qu’un affichage HD (soit 1366 x 768 pixels). C’est parfois le cas sur certaines machines vendues moins de 400 €.

Côté composants, les processeurs Intel Core ou AMD Ryzen offrent une bonne polyvalence et un SSD assure bonne réactivité. En revanche, en l’absence de véritable puce graphique, les jeux ne peuvent pas fonctionner dans des conditions satisfaisantes (sauf certains, qui ne font pas intensément appel à la 3D, comme Fortnite, Overwatch ou World of Tanks, voire pas du tout comme Hearthstone ou MTG Arena).

Seuls les PC portables de cette catégorie les plus onéreux sont équipés d’une puce graphique, Nvidia GeForce GTX 1650 par exemple, qui permet de faire fonctionner des jeux plus complexes, avec toutefois un niveau graphique modeste.

Les configurations équipées d’un écran de 17,3 pouces sont bien sur moins facilement transportables (car plus lourdes). Elles se destinent principalement pour une utilisation à la maison, en lieu et place d’un PC de bureau « classique ».

Ce petit PC portable suffit pour une utilisation basique de tous les jours. Avec son écran 14 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels), il offre un bon confort d’utilisation. Il intègre un processeur Intel Celeron N4020, avec 4 Go de mémoire et 64 Go d’espace de stockage. Et son système d’exploitation Windows 10S peut très facilement être débloqué pour repasser sous un Windows 10 Home classique. En bonus, un abonnement d’un an à Microsoft Office 365 est inclus.

HP Envy X360 13-ar0009nf 749€ > Boulanger

L’originalité du HP Envy x360 2020, que nous avons testé ici, est d’embarquer un écran tactile Full HD de 13,3 pouces et pouvant pivoter sur 360 degrés, afin de transformer le PC portable en une (grosse) tablette, ce qui peut être intéressant pour utiliser certaines applications. Son processeur AMD Ryzen 5 3500U offre un niveau de performances équivalent à un modèle Core i5 de Intel.

Grâce à une puce graphique GeForce GTX 1650 Ti, ce PC portable Lenovo permet de jouer dans de bonnes conditions, malgré son prix relativement abordable. D’autre part, son écran Full HD de 15,6 pouces, offre un bon confort d’affichage. En outre, il intègre un processeur Intel performant : Intel Core i5-9300H à quatre cœurs cadencés à 2,4/4,1 GHz. LE tout est complété par 8 Go de mémoire et SSD de 512 Go. Le reste de l’équipement comprend une webcam 720p et une connectique complète (4 ports USB dont un de type C, deux sorties vidéo HDMI et mini DisplayPort, Ethernet, casque/micro ).

Les meilleurs PC portables Gamer

Plus chères, entre 900 et 2000 €, ces machines disposent d’un équipement plus performant et adapté aux jeux plus exigeants. Leur vocation est de délivrer des animations les plus fluides possible, avec un écran fonctionnant en 120 Hz, 144 Hz, voire plus, et avec une qualité d’image optimale (détails graphiques poussés au maximum dans les jeux). Pour cela, elles sont dotées d’une puce graphique nettement plus véloce : Nvidia GeForce 1660Ti ou RTX 2060, RTX 2070 et RTX 2080. Mais attention, les prix s’enflamment rapidement !

Ce HP Omen exploite un processeur Intel Core i5 de dixième génération et délivre un affichage performant, grâce à un duo efficace comprenant une puce graphique Nvidia GeForce RTX 2060 et un écran 15,6 pouces Full HD pouvant fonctionner avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz !

Asus ROG STRIX G15 G512LW-HN153T 1679,99€ > Darty

L’Asus ROG Strix G15, testé ici, offre un niveau de performances encore supérieur, grâce à l’utilisation d’un processeur Intel doté de huit cœurs physiques (Core i7-10875H) et d’un circuit graphique Nvidia GeForce RTX 2070. De quoi tirer le meilleur parti de l’écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz avec un niveau très élevé des détails graphiques dans la plupart des jeux.

Les meilleurs Chromebook

Proposés entre 249 € et 1400 €, les Chromebook sont des PC portables fonctionnant sous le système d’exploitation Chrome OS de Google. Les différents configurations que l’on trouve sur les sites spécialisés sont réalisées par les principaux grands constructeurs : Asus, Acer, HP, Lenovo.

Le système Chrome OS s’avère plus simple à utiliser que Windows 10 dans le cadre d’une utilisation exclusive des services en ligne de Google (Gmail, Maps, Youtube, etc.) et de toutes les applications Web, comme Skype, Netflix ou Spotify. Les applis Android peuvent également être téléchargées depuis le Play Store de Google.

A la base, les Chromebook étaient commercialisés à petits prix, grâce à des composants plutôt d’entrée de gamme. Mais aujourd’hui l’équipement s’est nettement amélioré sur certaines configurations, ce qui peut tirer très sensiblement les prix vers le haut.

Ainsi, certains Chromebooks sont dotés d’un écran tactile pivotant sur 360 degrés pour utiliser la machine comme une tablette. Les composants internes sont bien sur plus ou moins performants, selon le prix des configurations. Leur importance dépend de la complexité des tâches que l’on désire réaliser. Un « petit » processeur, comme un modèle Mediatek ou Intel Celeron, peut très bien convenir pour des tâches basiques (consultation des mails, de sites Web, etc.).

La plupart de ces configurations disposent d’un espace de stockage limité (32 Go ou 64 Go), puisqu’on peut avoir recours aux services de stockage en ligne dans le cloud. Toutefois, les machines les plus chères embarquent un SSD de 128 Go et plus.

Lenovo Chromebook Duet 299€ > Boulanger

Le Chromebook Duet de Lenovo se distingue par son clavier détachable et un écran tactile de 10,1 pouces. Ainsi, la machine peut se transformer en une tablette, qui ne pèse que 450 grammes. Elle peut donc très facilement être emportée avec soi dans un sac.

Ce Chromebook HP est dotré d’un écran 14 pouces Full HD tactile pour utiliser la configuration comme une grosse tablette. Son processeur Intel Core i3 de dixième génération est suffisant pour une utilisation bureautique (Web, mail, réseaux sociaux, etc.) et multimédia (Youtube, Netflix, Spotify, etc.). La configuration pèse 1,7 Kg.

Les meilleurs PC ultra portables

Les ultrabooks sont des PC portables particulièrement compacts et offrant une grande autonomie, afin de travailler en toutes circonstances pendant au moins une journée. Ces machines sont assez chères, puisqu’elles sont généralement proposées entre 1000 et 3000 €.

Ces machines sont généralement équipées d’un écran de 13,3 ou 14 pouces, afin de limiter leur poids entre 1Kg et 1,5 Kg, Elles sont la plupart du temps dépourvues de véritable puce graphique autre que celle intégrée au processeur Intel ou AMD, afin de limiter leur consommation électrique et ainsi maximiser leur autonomie. Elles ne sont donc pas adaptées à une utilisation ludique. D’autre part, leur connectique est assez limitée. D’autre part, certains modèles sont équipés d’un écran 4K tactile.

Parmi les principaux ultrabooks, on trouve le Yoga Slim de Lenovo, le Dell XPS 13, le HP Spectre x360, le Huawei Matebook X/X Pro, l’Acer Swift 5, les Asus Zenbook, etc.

Les MacBook Air et MacBook Pro d’Apple au format 13 pouces constituent des ultrabook de choix, pour tous ceux qui travaillent sous Mac OS. En particulier les derniers modèles, dotés du processeur M1 d’Apple !

Huawei Matebook X 999,99€ > Darty

Le Matebook X de Huawei ne pèse que 1 kg ! Son écran de 13 pouces, au format 3:2, supporte une haute définition (3000 x 2000 pixels). Les performances du système sont assurées par un processeur Intel Core i5 de dixième génération, avec 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go. En outre, le clavier de la configuration est rétro éclairé et comprend un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton de démarrage.

HP Spectre X360 15-df1000nf 1799€ > Boulanger

Le Sprectre x360 de HP arbore un superbe design et embarque un écran tactile 15,6 pouces 4K, pouvant pivoter sur 360 degrés. Ainsi, le PC portable peut être utilisé de différentes façons, selon les applications. La machine offre de hautes performances, grâce en particulier à une puce graphique Nvidia GeForce MX250, qui permet de jouer occasionnellement en mode 720p.