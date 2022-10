Il y a quelques jours, Henry Cavill a confirmé son retour dans le rôle de Superman. Il avait attendu le premier week-end d’ouverture de Black Adam au cinéma avant de l’annoncer officiellement. Les téléspectateurs ont été totalement surpris par l’incroyable scène post-crédits de Black Adam et attendaient avec impatience une confirmation officielle. Désormais, l’acteur britannique tease un « avenir brillant » pour Superman dans l’univers cinématographique DC.

Superman dans Man of Steel © Warner Bros. Pictures

Cette semaine a définitivement été riche en annonces pour DC. Après le retour de Henry Cavill, on a appris que le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran ont été nommés à la tête de DC Films qui s’appelle désormais DC Studios. Henry Cavill vient maintenant de donner plus d’informations sur le futur du super-héros.

Henry Cavill promet un Superman « extrêmement joyeux »

Suite à son annonce sur les réseaux, Henry Cavill a participé au podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz. Ce dernier lui a demandé à quoi il faut s’attendre pour le retour de Superman. Henry Cavill a alors répondu que : « pour le moment, je ne peux rien partager… mais avec le temps, je pourrai en dire plus et tout le monde entendra toutes les choses passionnantes à venir. Il y a un avenir si brillant pour le personnage et je suis tellement excité de raconter une histoire avec un Superman extrêmement joyeux ».

Superman campé par Henry Cavill n’est apparu que pendant quelques secondes dans Black Adam. Cela a néanmoins suffi à faire monter la hype auprès des fans. Ils espèrent tous le revoir prochainement. Même Henry Cavill a révélé que c’était « un moment très fort » pour lui. Nous avons récemment eu des nouvelles de Man of Steel 2 qui serait produit par Charles Roven. Le film serait la suite directe de Man of Steel sorti en 2013. Ni la Warner ni DC Studios ne l’ont officialisé pour le moment.

En tout cas, le retour de Henry Cavill dans le rôle de Superman est probablement l’une des priorités de la Warner. Le super-héros ne devrait donc pas tarder à revenir dans le DCEU, que ce soit avec Man of Steel 2 ou un autre film.

Source : Screen Rant