iMac Pro 2022 : écran mini-LED 27 pouces, M1 Pro, M1 Max, une fuite dévoile tout avant l’annonce

L’iMac de nouvelle génération qui est en préparation pourrait s’appeler « iMac Pro », selon le leaker Dylandkt, pour bien se démarquer du modèle plus petit.

iMac – Crédit : Apple

L’appareil serait équipé des mêmes puces M1 Pro et M1 Max qu’Apple a introduit avec les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces, et il pourrait éventuellement y avoir « une configuration supplémentaire« , mais rien n’est pour l’instant certain. Nous n’aurons donc probablement pas droit à la puce M2X qu’évoquaient les fuites précédentes.

Au niveau de l’écran, Dylan affirme que cet iMac Pro sera doté de la technologie mini-LED et de ProMotion (fréquence de 120 Hz), qui sont deux fonctions disponibles sur les nouveaux MacBook Pro. Bien qu’il ne précise pas la taille de l’écran, le leaker pense qu’il aura un design similaire à celui de l’iMac 24 pouces et du Pro Display XDR. On devrait donc retrouver les grosses bordures des iMac colorés qui ont été présentés au début d’année, avec le design moins arrondi de l’écran haut de gamme.

Apple fait le plein de ports sur son iMac Pro

Contrairement au récent iMac 24 pouces aux contours blancs, la version de 27 pouces devrait adopter des contours sombres et offrira trois types de ports : des ports HDMI, un emplacement pour carte SD ainsi que des ports USB-C/Thunderbolt 4. Il s’agirait de la première fois qu’Apple introduit un port HDMI dans un iMac.

Du côté de la webcam, Apple avait déjà amélioré l’iMac 24 pouces en ajoutant une webcam 1080p, parfaite pour le télétravail. Cependant, le géant américain serait également d’essayer d’incorporer Face ID sur sa machine, mais on ne sait pas si le système de reconnaissance faciale sera présent ou non sur le produit final.

Enfin, le leaker annonce que le modèle de base sera livré avec 512 Go de stockage et 16 Go de mémoire unifiée, et aura un prix de départ élevé de 2000 dollars. La sortie de l’iMac 27 pouces est prévue pour le premier semestre 2022, on devrait donc en entendre parler à nouveau très bientôt. Apple pourrait le dévoiler en même temps que le nouveau MacBook Air M2, aussi prévu pour le début de l’année prochaine.