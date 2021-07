iPad mini 6 : la tablette abordable sera aussi puissante que l’iPhone 13 !

Le rapport, citant des sources au courant de l’affaire, révèle que le prochain iPad Mini a pour nom de code J310. Il confirme également que la tablette sera alimentée par le chipset Apple A15 Bionic, qui devrait également équiper la prochaine gamme d’iPhone 13.

iPad Mini – Crédit : Apple

L’année dernière, c’est l’Apple iPad Air 2020, une tablette redessinée, qui avait inauguré le processeur A14 de l’iPhone 12. Cette année, ce privilège pourrait être donné à l’iPad mini, qui n’a jamais reçu l’attention qu’il méritait.

La puce A15 utiliserait le même processus de gravure en 5 nm que l’A14. Selon certaines sources, Apple travaille également sur un A15X plus puissant qui pourrait être utilisé dans de futurs appareils. Nous savons que TSMC a déjà débuté la production du processeur Apple A15, ce qui signifie que le lancement de l’iPad mini 6 pourrait être imminent.

L’iPad mini 6 pourrait profiter d’un nouveau design !

Selon les informations de 9To5Mac, l’iPad mini 6 aura effectivement un design qui rappelle celui de l’iPad Air de quatrième génération. Cela signifie que le bouton d’accueil sera supprimé et que les bords de l’écran seront désormais uniformes et plus fins. Le capteur d’empreintes digitales Touch ID devrait également être déplacé dans le bouton d’alimentation.

Outre le processeur susmentionné, l’iPad Mini 6 sera doté d’une connectique USB-C, ce qui permettra de prendre en charge une plus grande variété d’accessoires que les iPhone, qui utilisent eux un connecteur Lightning. L’USB-C permettra probablement à l’iPad mini 6 de se recharger et de transférer des données encore plus rapidement.

L’autre mise à jour majeure annoncée pour le nouvel iPad mini est un Smart Connector. Le rapport indique qu’Apple prévoit de sortir des accessoires Smart Connector pour le nouvel iPad mini, mais on ne sait pas exactement de quoi il s’agit. On imagine cependant que la tablette pourrait avoir droit à un petit clavier, comme ses grandes sœurs. Enfin, l’iPad 6 mini offrirait une option de connectivité 5G et devrait arriver dans le courant de l’année, probablement vers octobre.

Source : 9to5Mac