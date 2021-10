L’acronyme « Jedi » fait débat, une trace de volcanisme sur Mars, une scène d’action de John Wick 4 dévoilée, le récap’ de la semaine.

Alors que le média Scientific American n’apprécie pas du tout l’acronyme Jedi pour « Justice, équité, diversité et inclusion », d’autres scientifiques découvrent une formation rocheuse prouvant l’activité volcanique passée de Mars et la NASA apportent des précisions sur le passage d’un météore dans le ciel de Caroline du Nord. Une semaine riche en actus mais aussi en tests ! On vous dit tout sur la Xiaomi Pad 5 et le Dell XPS 17 (2021) et on vous explique comment transformez votre smartphone Android en manette Xbox pour le Cloud Gaming avec la Nacon MG-X. Soyez les bienvenus dans le récap’ de la semaine !

L’acronyme « Jedi » n’est pas du goût de tout le monde

Alors que « Jedi » est un mot appartenant désormais au langage populaire, souvent utilisé pour « justice, équité, diversité et inclusion », une nouvelle polémique vient bousculer la franchise Star Wars. En effet, le média Scientific American vient de déclarer qu’il trouve l’utilisation de l’acronyme Jedi abusive, voire problématique, car il pourrait nuire à qui l’utiliserait et au final provoquer l’exclusion. Les fans de la saga n’ont pas hésité à s’exprimer sur les réseaux sociaux, considérant que les scientifiques devraient avoir d’autres priorités que de traiter cette question.

Lire > Star Wars : « Jedi », un acronyme problématique pour certains

Jedi, un mot problématique ? – Crédit : LucasFilms

Une formation rocheuse à la surface de la planète Mars

HiRISE, une caméra capable de prendre des photographies de la surface martienne en très haute résolution, a permis aux scientifiques une incroyable découverte sur la planète Mars. En effet, une formation rocheuse, décrit comme « une poire enterrée », a été capturée par la caméra, démontrant l’activité volcanique ancienne de la planète rouge. Selon la NASA et l’Université de l’Arizona, cette formation est un cône pyroclastique très ancien qui aurait survécu à un volcanisme plus récent.

Lire > Mars : une forme de poire repérée à la surface de la planète

Image capturée par la caméra HiRISE en orbite. Crédit : NASA

Le Thunderhawk de Warhammer 40K vendu 30 000€ sur Ebay

Warhammer 40 000 est l’une des franchises du jeu de table les plus populaires dans le monde, et certaines de ses figurines sont particulièrement rares et précieuses. C’est le cas du Thunderhawk, un transport de troupes pour Space Marines, un modèle entièrement métallique datant de 1997 et particulièrement imposant. Cette figurine vient d’être vendue sur eBay à un magasin de jouets australien pour la belle somme de 30000€. Le vendeur et spécialiste, Emil « Squidmar » Nyström réalise ainsi la vente aux enchères la plus élevée pour une figurine de jeux de table.

Lire > La figurine la plus chère de Warhammer 40K a été vendu 30 000 € aux enchères sur ebay

Le Thunderhawk, un transport de troupes pour Space Marines issu du jeu de table Warhammer 40 000 (Crédits : Emil « Squidmar » Nyström)

Un météore dans le ciel de Caroline du Nord

Le vendredi 24 septembre, les habitants de Caroline du Nord ont pu apercevoir une énorme boule de feu illuminer le ciel nocturne. La NASA a expliqué via son compte de surveillance sur Facebook que le météore s’est désintégré à 45 kilomètres d’altitude après avoir parcouru 67 kilomètres dans l’atmosphère à une vitesse de 51 500 km/h. Plusieurs habitants ont pu capturer en vidéo le passage du météore avec la dashcam de leur voiture ou la caméra de surveillance de leur porte d’entrée. Rendez-vous sur notre actu pour avoir un aperçu de cette boule de feu striant le ciel.

Lire > Une énorme boule de feu a traversé le ciel à 51 500 km/h en Caroline du Nord

Le météore qui a traversé le ciel de la Caroline du Nord – Crédit : VideoFromSpace / YouTube

Des révélations de Keanu Reeves sur John Wick 4

Après trois films de John Wick plus impressionnants les uns que les autres, difficile d’imaginer comment le quatrième opus de la série sera capable de se surpasser. Pourtant, Keanu Reeves vient de teaser une des scènes de combat du quatrième volet et cette dernière pourrait bien être aussi folle et épique. « C’est fun, c’est intense. On va voir le film pour ça« , se réjouit l’acteur qui a expliqué que son personnage devra combattre ses poursuivants au milieu de la circulation. Il a également révélé que le scénario de John Wick 4 allait « ouvrir le monde » déjà entrevu dans les trois films précédents. La sortie de John Wick : Chapitre 4 dans les salles de cinéma est prévue en mai 2022.

Lire > John Wick 4 : Keanu Reeves dévoile la meilleure scène d’action du film

John Wick sera de nouveau seul contre une armée d’assassins (Crédits image : Lionsgate)

Nos tests de la semaine

Cette semaine, on fait le point sur la tablette Xiaomi Pad 5, l’ultrabook Dell XPS 15 (2021) et le périphérique gaming MG-X de Nacon.

Xiaomi revient sur le marché du milieu de gamme avec sa tablette Pad 5 plus grande et plus puissante. Cette tablette de 11 pouces est dotée d’un écran WQHD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 860, de 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Elle est disponible en deux coloris, « Pearl White » et « Cosmic Grey » et vendue au prix très raisonnable de 399 euros. Un bon design, des performances plutôt satisfaisantes et une très bonne autonomie font de la Xiaomi Pad 5 l’un des meilleures tablettes du marché. On regrette toutefois l’absence de port microSD et la qualité moyenne des photos.

Lire > Test Xiaomi Pad 5 : la tablette 11 pouces qui veut faire de l’ombre à Apple et Samsung

L’année dernière, le constructeur Dell avait fait évoluer sa gamme en introduisant un nouveau modèle au format 17 pouces. La nouvelle version 2021 du Dell XPS 17, proposée à « seulement » à 1899 euros, méritait que l’on y jette un œil. Pour ce « petit prix », il dispose d’un équipement plutôt modeste : un processeur Core i5-11400H de milieu de gamme, un écran Full HD de 17 pouces et une puce graphique basique, intégrée au processeur Intel. Cette configuration d’entrée de gamme offre un haut niveau de finition, un équipement complet et des performances satisfaisantes pour des tâches bureautiques et multimédia. À noter toutefois que ce PC portable n’est pas vraiment adapté pour les jeux, en raison d’un processeur Intel bien trop limité en 3D.

Lire > Test Dell XPS 17 (2021) : sans doute le meilleur ultrabook en 17 pouces

Le constructeur Nacon, célèbre pour ses périphériques et accessoires destinés aux joueurs, a lancé il y a quelques jours sa MG-X, confirmant son statut de constructeur de talent lorsqu’il s’agit de concevoir des périphériques gaming. Cette manette pour smartphones Android est globalement de bonne facture, avec un design agréable et une ergonomie plutôt bien étudiée. Les gâchettes sont trop dures et pas assez sensibles, mais outre ce point noir et son prix un peu élevé, la MG-X, qui se connecte directement en Bluetooth au smartphone plutôt qu’en USB, délivre de nombreux avantages aux joueurs, en particulier une excellente compatibilité avec de nombreux titres, que ces derniers fassent partie du Xbox Game Pass ou non. Nacon destine tout particulièrement sa MG-X aux jeux proposés par le Cloud Gaming.

Lire > Test Nacon MG-X : transformez votre smartphone Android en manette Xbox pour le Cloud Gaming