Le développement de GTA 6 est chaotique, Tesla perfectionnera ses Model 3 et Model Y en 2022, la sonde Parker Solar Probe a « touché » le soleil, c’est le récap’ de la semaine

Jeux, automobiles, cinéma, cette semaine fut riche en news et l’on vous a préparé un petit récap’ de ce qu’il ne fallait pas louper ces derniers jours. Alors que le développement de GTA 6 peine à avancer, un événement historique pour l’exploration spatiale a eu lieu lorsque la sonde Parker Solar Probe a traversé la couronne solaire pour la première fois. Tesla semble vouloir améliorer ses Model 3 et Model Y dès 2022 et Willem Dafoe est de retour pour interpréter le Bouffon vert mais l’acteur n’a pas accepter le rôle dans Spider-Man : No Way Home sans condition.

GTA 6 pourrait arriver en retard… et décevoir les joueurs !

Spécialisé dans les informations concernant Rockstar Games, l’analyste « @AccNgt » a partagé une nouvelle fuite au sujet de Grand Theft Auto 6. Selon lui, même si GTA 6 est sans doute l’un des jeux les plus attendus, son développement rencontre de nombreux problèmes qui rendent sa sortie encore incertaine. « Certaines personnes ne réalisent pas à quel point le développement est chaotique » déclare le spécialiste, avant d’ajouter que les joueurs pourraient être déçus par le jeu, probablement à cause de son gameplay ou de son histoire.

GTA 5 sur consoles next-gen – Crédit : Rockstar Games

Tesla mettra à jour ses Model 3 et Model Y en 2022

Le forum allemand de Tesla puis le site Elektrek ont partagé une nouvelle fuite concernant des mises à jour matérielles sur les Model 3 et Model Y de Tesla dès 2022. On apprend que les deux modèles seront équipés d’une puce AMD Ryzen plus performante, de batteries lithium-ion de 15,5 volts et de vitres arrière construites avec du Superhorn. Avant d’atteindre les chaînes de production américaines, les améliorations concerneront les Tesla construites en Allemagne et en Chine.

Les Tesla Model 3 (en rouge) et Model Y (en bleu) sont les plus abordables de la gamme de véhicules électriques Tesla.

La sonde Parker Solar Probe atteint un nouveau record en « touchant » le Soleil

La sonde Parker Solar Probe a été lancée en 2018 et ne cesse de battre de nouveaux records. Le dernier en date est historique et permettra désormais de collecter des données solaires. En effet, la sonde spatiale a « touché » le Soleil en traversant la couronne solaire. Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques au siège de la NASA à Washington décrit cet événement comme « un moment monumental pour la science solaire et un exploit vraiment remarquable ».

Rendu de la sonde Parker Solar Probe dans la couronne solaire – Crédit : NASA

Willem Dafoe a accepté d’enfiler à nouveau son costume du Bouffon vert à une condition

Spider-Man : No Way Home est enfin dans les salles depuis le 15 décembre et l’on sait que cette nouvelle version signe le grand retour de certains super-vilains, dont le Bouffon vert. Découvert il y a 20 ans dans Spider-Man en 2002, le méchant était interprété par Willem Dafoe. Pour Spider-Man 3, l’acteur enfile à nouveau le costume du Bouffon vert, mais ce comeback n’était pas sans condition. En effet, l’interprète a exigé auprès de la production de ne pas être doublé, notamment par des effets spéciaux numériques, et de réaliser lui-même ses cascades.

Willem Dafoe rempile en Bouffon vert – Crédit : Columbia TriStar Films/Sony

Doom 2 entre les « pattes » d’un rat

Le scientifique Viktor Tóth a fabriqué un setup de réalité virtuelle spécialement adapté à des rats afin de faire jouer les rongeurs à DOOM 2. L’ancien neuro-ingénieur chez les instituts Feinstein a en effet partagé une vidéo sur sa chaîne Youtube où l’on découvre son installation et un rat qui court dans les couloirs et se défend contre les Diablotins en leur tirant dessus. Cette version de DOOM a été modifiée pour permettre aux rats d’ouvrir les portes au toucher. Viktor Tóth a pour ambition d’apprendre d’autres jeux à ses rongeurs et de partager ses exploits sur une future chaîne Twitch.

Un rat joue à DOOM 2 – Crédit : Viktor Tóth

Nos tests et dossiers de la semaine

Les Klipsch T5 II ANC ne sont pas à la hauteur de nos attentes

Même si l’on apprécie la qualité du son peaufiné par Dirac sur la signature sonore des T5 II ANC, les écouteurs de Klipsch nous ont plutôt déçus dans l’ensemble. En effet, ces nouveaux modèles tant attendus ne sont pas très confortables, l’autonomie est décevante et la connectivité est loin d’être à la hauteur. On regrette que la réduction de bruit active soit si discrète, même si l’isolation passive s’en sort plutôt bien. Vendus au prix de 199 €, il sera assez facile de trouver meilleurs écouteurs chez la concurrence pour le même tarif.

Klipsch T5 II ANC – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Le catalogue de Disney + pour janvier 2022 dévoilé

2022 approche à grands pas et Disney + vient de lever le voile sur son catalogue de janvier, riche en nouveaux films, séries et documentaires à ne pas louper. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir le calendrier complet de la plateforme de streaming.

Crédit : 20th Century Fox

Vous ne savez pas quelle TV HDMI 2.1 et quel câble choisir ? Suivez le guide !

Le HDMI 2.1 débarque massivement sur les nouvelles TV et apporte son lot de nouvelles fonctions. Pour vous aider à comprendre quel téléviseur 2.1 choisir en 2021, nous vous avons préparé un dossier spécial afin d’opter pour le modèle le plus adapté à vos besoins. Rendez-vous dans notre guide pour tout comprendre du HDMI 2.1 et de ses fonctions, connaître les options de câbles compatibles et découvrir notre sélection des meilleures TV HDMI 2.1 cette année.

