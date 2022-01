Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est officiellement lancé, découvrez-le en vidéo

Après plusieurs mois de retard, Samsung a enfin officialisé le Galaxy S21 FE. Successeur du Galaxy S20 FE et petit frère des Galaxy S21 de l’année dernière, le smartphone a sans aucun doute été retardé par la pénurie mondiale de composants, même si Samsung n’a rien confirmé.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G – Crédit : Samsung

Sur le papier, le Galaxy S21 FE a tout pour plaire avec son Snapdragon 888, sa compatibilité 5G, son écran Super AMOLED 120 Hz de 6,4 pouces, son lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et sa batterie de 4 500 mAh. En attendant l’arrivée des premiers tests détaillés du smartphone, Samsung vous propose de le découvrir en vidéo. Une prise en main avait récemment semé le doute, mais le Galaxy S21 FE est bel et bien livré avec Android 12 préinstallé et l’interface One UI 4.

Le Snapdragon 888 équipe le Galaxy S21 FE, pas de puce Exynos cette année

Samsung a déjà partagé trois vidéos sur le Galaxy S21 FE : un trailer, sa présentation officielle et son unboxing. Le nouveau smartphone est évidemment inspiré du Galaxy S21 en termes de design, mais il est disponible en quatre couleurs différentes : blanc, graphite, olive et lavande. Il dispose d’un châssis en aluminium et d’une coque arrière en polycarbonate. Le Galaxy S22 qui devrait être annoncé le mois prochain serait quant à lui équipé d’un dos en verre pour une finition encore plus premium.

Avec son Snapdragon 888, le Galaxy S21 FE promet des performances à la hauteur de celles du OnePlus 9 Pro et du Find X3 Pro d’OPPO que nous avons eu l’occasion de tester l’année dernière. Son SoC ne tiendra évidemment pas tête au nouveau Snapdragon 8 Gen 1 qui équipe notamment le Motorola Edge X30 et qui se retrouvera sur la majorité des smartphones haut de gamme cette année, mais un Snapdragon 888 est parfaitement raisonnable pour la gamme de prix du Galaxy S21 FE. À noter d’ailleurs qu’il n’y aura pas de version Exynos cette fois-ci, ce qui est une très bonne nouvelle.

Le Samsung Galaxy S21 FE est vendu à partir de 759 €

Voici les prix des deux configurations du Samsung Galaxy S21 FE :

128 Go de stockage et 6 Go de RAM : 759 € ;

; 256 Go de stockage et 8 Go de RAM : 829 €.

Le Galaxy S21 FE est donc très prometteur, mais son succès auprès des utilisateurs risque d’être compromis à cause de son retard. En effet, le Galaxy S21 peut désormais se trouver à des prix plus abordables et les deux smartphones sont comparables. Le Snapdragon de la Fan Edition est plus puissant que l’Exynos 2100 de la version européenne du S21, mais ce dernier embarque un téléobjectif de 64 Mpx qui est absent sur le nouveau smartphone. Le Galaxy S1 FE a effectivement un appareil photo correct, mais sans fioriture. Il possède un capteur grand-angle de 12 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 8 Mpx. Découvrez ci-dessous la vidéo unboxing du Galaxy S21 FE.

Source : MSPoweruser