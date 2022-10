Le temps d’une publicité, ces acteurs ont repris un rôle culte

© Comcast

Des rôles cultes, il en existe en pagaille dans le cinéma ! Les spectateurs apprécient ces personnages depuis des décennies avec un amour inconditionnel. Alors voir leurs interprètes revenir, même le temps d’une publicité, ça a de quoi faire plaisir. Bill Murray, Pierce Brosnan, Bryan Cranston, les exemples sont nombreux.

Voici nos favoris dans la catégorie de ces acteurs qui, pour faire la promotion d’un produit, ont repris un rôle acclamé.

À lire > Séries : ces révélations que tout le monde a vu venir

M dans une publicité de Money Supermarket (James Bond)

Judi Dench a incarné M dans la saga James Bond de 1995 à 2012. Alors la voir apparaître dans une publicité de Money Supermarket, site britannique de comparaison de prix, c’est surprenant pour les fans de la franchise ! Si M n’est jamais citée explicitement, Judie Dench incarne un personnage tellement similaire qu’on imagine que l’entreprise voulait éviter les problèmes avec la MGM.

Il s’agit d’une publicité sous forme de film d’espionnage avec Judi Dench qui supervise les opérations. L’actrice promet que les téléspectateurs britanniques vont économiser sur les voyage, les cartes de crédits et d’autres produits.

Judi Dench conclut la publicité : « Si nous ne pouvons pas faire économiser de l’argent dès maintenant aux anglais, personne ne le pourra ». Une mission pour 007… Heu, pour Money Supermarket !

Pierce Brosnan en James Bond dans une publicité pour Diet Coke

Toujours dans la catégorie James Bond mais cette fois-ci, place à Pierce Brosnan. Si l’agent secret apprécie l’alcool, le soft ne démérite pas. L’occasion d’une publicité pour Diet Coke dans les années 90. Après s’être battu avec plusieurs sbires sur le toit d’un train, James Bond déclare fièrement : « La boisson gazeuse parfaite dans un monde imparfait ».

Une publicité qui sent l’argent à plein nez avec son budget digne d’un blockbuster ! On vous laisse savourer cette explosion de budget le temps d’une courte promotion pour Diet Coke.

Jeff Bridge en Dude dans une publicité pour Stella Artois (The Big Lebowski)

Le nonchalant Dude de The Big Lebowski passe une tête le temps d’une publicité pour la bière Stella Artois. Un personnage connu pour son peignoir, son fameux White Russian et ses amis aussi perchés que lui.

Dans cette publicité, le Dude s’enfile une Stella Artois ce qui n’a rien d’étonnant puisqu’on le voit déguster de la bière dans The Big Lebowski. Revoir Jeff Bridge dans la peau du personnage reste réjouissant.

Un jour sans fin pour Bill Murray avec cette publicité de Jeep

Pour le Super Bowl 2020, Jeep met les petits plats dans les grands en invitant Bill Murray. L’occasion pour l’acteur de reprendre son rôle culte de Phil dans Un jour sans fin. L’histoire d’un journaliste qui reste coincé dans une boucle temporelle en plein Jour de la marmotte. Une situation cauchemardesque que l’homme veut stopper. Sauf dans cette publicité pour Jeep.

Phil vit en boucle la même journée mais avec, cette fois-ci, le bonheur de conduire sans cesse la Jeep 4WD. Mais ce n’est pas tout. La publicité fait revenir Stephen Tobolowsky en tant que Ned. Le passant que le personnage de Bill Murray frappe injustement au visage !

E.T. l’extraterrestre et Elliot se retrouvent dans une publicité

Des retrouvailles émouvantes le temps d’une publicité. Celle d’Elliot (Henry Thomas), désormais adulte, avec son ami E.T. qui revient sur Terre le saluer près de 37 ans après leur rencontre ! Sky et Comcast ont réunis les deux personnages emblématiques pour faire la promotion des produits Xfinity. L’occasion de plusieurs références comme la musique originale et la scène de vol à vélo.

Un moment nostalgique puisque Elliott revoit E.T. après l’avoir sauvé du gouvernement américain. L’extraterrestre teste un casque VR, une tablette et regarde un film depuis un service de streaming.

Bruce Willis en John McClane de Die Hard dans une publicité pour des batteries

Bruce Willis, qui ne vend pas son image pour le deep fake, reprend son rôle de John McClane le temps d’une publicité. Le protagoniste de Die Hard fait la promotion de batteries de voiture de la marque… DieHard. L’occasion d’une mission périlleuse alors que le personnage affronte des ennemis pour mettre la main sur une batterie de voiture.

La séquence se termine par Argyle, son chauffeur de limousine, qui lance « Yippee ki yay ». Ce à quoi John McClane répond : « Hey, c’est ma réplique ! ».

Bryan Cranston en Walter White (Breaking Bad) dans une publicité du Super Bowl

Bryan Cranston reprend, le temps d’une publicité pour Esurance, son rôle de Walter White lors du Super Bowl de 2015. La star de Breaking Bad s’entretient avec une cliente qui vient chercher son traitement dans une pharmacie. Sauf qu’elle ne tombe pas sur son pharmacien habituel appelé Greg.

Walter White explique qu’il est « un peu Greg » et assène sa fameuse réplique : « Say my name ». La cliente, désarçonnée, lui répond : « Un peu Greg ». Le personnage lui tend alors des médicaments qui ne sont pas les siens mais lui assure : « Vous me remercierez plus tard ».

Christopher Lloyd de retour en Doc de Retour vers le futur pour DirecTV

Celui-ci, c’est bonus. Christopher Lloyd a repris son rôle du Doc de Retour vers le futur pour une très courte publicité de DirecTV, service de télévision par satellite aux USA !

Source : ScreenRant