L’imprimante HP DeskJet 2710 à moins de 40 € chez Amazon

Cette imprimante multifonction HP DeskJet 2710 est actuellement à seulement 39,99 € au lieu de 64 € chez Amazon soit une très belle économie à ne pas rater de 24 €.

Imprimante HP DeskJet 2710 à 39,99 € chez Amazon

Si vous sentez que votre imprimante va vous lâcher ou si vous devez tout simplement vous équiper, voici un bon plan à ne pas rater. En effet chez Amazon cette imprimante multifonction bénéficie d’une belle remise et elle est donc affichée actuellement à moins de 40 €. Un prix très intéressant pour ce type de produit.

Depuis l’apparition de la Covid-19, les imprimantes n’ont jamais autant fonctionné, entre les impressions pour le suivi scolaire et les attestations, les appareils chauffent. Cette imprimante pratique et abordable, imprime, photocopie et numérise tous vos documents. Grâce à la connexion sans fil et à l’interface USB 2.0, elle sera opérationnelle dès son arrivée à votre domicile. L’imprimante n’a certes pas toutes les options comme l’impression recto/verso mais le rapport qualité/prix est tout à fait correct.

Concernant les vitesses d’impression, elles sont de l’ordre de 7,5 ppm en noir, 5,5 ppm en couleur et le produit est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows et MacOS.

