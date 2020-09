Marvel : les 10 pires erreurs de Captain America dans les films du MCU

Le parcours de Captain America n’est pas exempt d’erreurs – Crédit : Marvel Studios

La phase 3 du MCU s’est terminée avec Avengers: Endgame, qui a eu droit à une version rétrogaming, et Spider-Man: Far From Home. Quant à la prochaine phase, elle débutera avec Black Widow, malheureusement repoussé face à la pandémie de COVID-19. Et en attendant le premier long-métrage sur Natasha Romanoff, retour sur l’un des leaders des Avengers : Captain America. Incarné par Chris Evans, le personnage aura commis certaines erreurs fatales pendant son parcours. L’occasion d’une vue d’ensemble de la carrière du héros, débutée en 2011 avec Captain America: First Avenger.

1/ Mettre le Wakanda dans la panade

Steve Rogers a amené Thanos au Wakanda – Crédit : Marvel Studios

Black Panther, dont l’interprète, Chadwick Boseman, est récemment décédé, aura été l’occasion de découvrir le Wakanda. Une puissance technologie et militaire où le Captain America a décidé de cacher Vision de Thanos.

Manque de pot, Thanos s’est pointé avec ses rejetons et aura ravagé le Wakanda, ôtant par la même la vie de plusieurs milliers de personnes dans une grande bataille.

2/ Se fritter avec Tony Stark

Dès sa rencontre avec Tony Stark, qui serait à l’origine du Taskmaster dans Black Widow, Steve Rogers a rejeté le héros. Une relation tendue entre les deux Avengers qui a menée à Civil War, et un affrontement entre les camps.

Nul doute que ces relations tendues ont eu un impact sur l’avancement des Avengers et leur renforcement face aux menaces.

3/ Avoir aveuglément cru le SHIELD

Captain America est plus vieux que son apparence le laisse penser, comme certains personnages du MCU, et a été ôté de la glace par le SHIELD. Si le héros a bossé avec la structure, foncièrement autoritaire, ce dernier lui aura fait confiance bien trop longtemps.

Captain America a ensuite compris que le SHIELD a été infiltré par HYDRA, et a pu mettre fin à ses activités.

4/ Ne pas tuer Vision ?…

Vision dans la série WandaVision, prévue sur Disney+ – Crédit : Marvel Studios

C’est une erreur commise très compliquée sur le plan moral. Captain America aurait pu détruit la Pierre de l’Esprit, empêchant alors Thanos de rassembler les gemmes et commettre son génocide.

Mais pour cela, Captain America aurait dû tuer Vision, qui peut vivre grâce à cette Pierre. Un choix moral compliqué : Steve Rogers aura décidé de sauver une vie, sacrifiant par la même des millions d’autres (voir milliards).

5/ Avoir fait cavalier seul

Lorsque Steve s’en va pour le Wakanda, le héros a du mal à comprendre qu’il n’est plus membre des Avengers.

Si Captain America avait décidé de se réconcilier plus tôt avec Tony Stark, voir second point, l’équipe aurait été moins séparée, et donc moins affaiblie, lorsque Thanos, du haut de ses 1000 ans, a décidé de frapper.

6/ Avoir cru aveuglément Rumlow

Dans Civil War, Steve se met à la recherche de Rumlow. Lorsque Captain America le trouve, ce dernier décide de ne pas l’attaquer. Rumlow utilise Bucky pour mettre Steve hors-tension, et peut ainsi commettre un attentat à la bombe, entraînant la perte d’innocents.

7/ Refusé certains compromis diplomatiques

Si les accords de Sokovie, qui vise à réguler l’intervention militaire de super-héros, sont encore débattus par les fans, Steve Rogers a refusé des compris. Des refus conséquences par son conflit avec Tony Stark.

En refusant de faire des compromis et discuter avec Tony Stark, tous deux trop têtus, Captain America aura provoqué des dégâts, sur le long temps.

8/ Avoir laissé les choses faire après Civil War

Tony Stark et Steve Rogers ont été frères ennemis un long moment – Crédit : Marvel Studios

Dans Civil War, Captain America se bat contre Iron Man pour protéger Bucky, que le milliardaire veut assassiner. Dans les faits, Steve Rogers a eu raison de défendre son ami, empêchant Tony Stark de rendre lui-même justice.

Mais en se rendant au Wakanda avec Bucky, Steve Rogers n’a pas adressé la parole à Tony Stark pour tenter d’arranger les choses. Encore une fois, la relation a continué à se détériorer, provoquant une scission.

9/ Ne dire dire à Tony Stark à propos de ses parents

Le manque de communication entre Steve Rogers et Tony Stark aura provoqué une énième situation de conflit.

En refusant de lui dire la vérité sur ses parents, assassinés par Bucky, alias le Soldat de l’Hiver, missionné par HYDRA, Captain America a commis une erreur. C’est une information que le héros détenait.

Cette trahison a eu un impact considérable sur la relation entre les deux Avengers, rendant la réaction de Tony Stark compréhensible, à certains égards.

10/ Être (égoïstement) retourné dans les années 40

Dans la conclusion de Avengers: Endgame, Steve Rogers décide de retourner dans les années 40 pour être aux côtés de Peggy, l’une des fondatrices du SHIELD et amour passé.

En faisant cela, Steve Rogers efface tout ce que Peggy a crée, dont le SHIELD, égoïstement, dans la série télévisée Agent Carter, pour être à ses côtés. Une décision vivement débattue parmi les fans.

Source : ScreenRant