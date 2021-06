Microsoft va annoncer la plus grosse mise à jour de Windows le 24 juin

Selon Nadella, il s’agirait de « l’une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie. ». En plus de revoir en profondeur l’identité visuelle du système d’exploitation, Microsoft pourrait également supprimer le numéro des versions de Windows.

Windows – Crédit : Microsoft

Cette nouvelle intervient quelques semaines après que Microsoft a annoncé qu’elle ne lancerait pas Windows 10X. Il s’agissait d’un système d’exploitation conçu pour les produits à double écran, comme la Surface Neo. Au lieu de cela, elle intégrera les éléments visuels de Windows 10X dans la version principale de Windows 10.

Windows 10 pourrait bien être renommé Windows dans le cadre de cette mise à jour « Sun Valley ». Cependant, on se souvient que Microsoft avait déclaré en 2015 que Windows 10 serait la « dernière version de Windows« . Sun Valley apportera une refonte visuelle significative du système d’exploitation, avec une nouvelle typographie et de nouvelles icônes. Le but serait de proposer un aspect visuel plus cohérent dans l’ensemble du système d’exploitation.

Qu’attendre de Windows Sun Valley ?

Il y a quelques mois, Microsoft avait embauché de nouveaux talents dans le cadre d’une refonte de l’UX de Windows. Une offre d’emploi indiquait à l’origine que la refonte impliquerait « un rajeunissement visuel radical des expériences Windows afin de signaler à nos clients que Windows est de retour. ».

Nous avions par exemple récemment vu que Microsoft avait donné à l’explorateur de fichiers de Windows 10 une refonte visuelle avec de nouvelles icônes. Celles-ci sont plus colorées qu’avant, ce qui devrait permettre de les différencier plus facilement.

Les rapports originaux de Sun Valley indiquaient également que l’accent serait mis sur l’apport de « designs modernes, de meilleures animations et de nouvelles fonctionnalités. » aux éléments de base de Windows tels que le menu de démarrage, le centre d’action et l’explorateur de fichiers. L’année dernière, Microsoft avait déjà annoncé le rafraîchissement de son menu Démarrer. Il faudra attendre le 24 juin pour en savoir davantage. L’arrivée de la mise à jour de Windows devrait coïncider avec la sortie de Microsoft Office 2021, qui doit arriver plus tard dans l’année.

Source : Microsoft