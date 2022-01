Moon Knight : intrigue, casting, date de sortie, ce qu’il faut savoir de la série Disney+

Moon Knight arrive prochainement sur Disney+. On vous propose l’essentiel à retenir sur le personnage de Marvel bien plus sombre que les autres super-héros !

L’essentiel à retenir à propos de Moon Knight – Crédit : Marvel Studios

Disney+ lance tous les mois de nouveaux programmes. Et parmi eux, les fans attendent impatiemment les productions Marvel. Après WandaVision, Hawkeye ou encore Loki, l’agenda est chargé ! On parle de She-Hulk, Ms. Marvel mais surtout Moon Knight. Une mini-série dans laquelle Oscar Isaac, Poe dans Star Wars, endosse le rôle du personnage. Retour sur l’essentiel à savoir à propos de ce futur programme !

Moon Knight, que raconte le scénario ?

Moon Knight propose un premier trailer permettant d’en savoir un peu plus sur son intrigue. On suit Steven Grant, joué par Oscar Isaac, discret employé d’une boutique de souvenirs. Mais du jour au lendemain, l’homme souffre de pertes de mémoire. Puis arrivent des visions d’une vie passée et la découverte de son trouble dissociatif de l’identité. Steven Grant partage le même corps qu’un mercenaire, Marc Spector. Ces deux personnalités seront mises à l’épreuve lors d’une aventure avec des dieux d’Égypte.

Le personnage apparaît pour la première fois en 1975 dans Werewolf by Night. Un comics dans lequel Marc Spector est la création du Comité, une entité criminelle agissant dans l’ombre.

Moon Knight, quel casting ?

Oscar Isaac tient le rôle principal – Crédit : Marvel Studios

Moon Knight profite d’une distribution 4 étoiles. Oscar Isaac joue Steven Grant… ou plutôt Marc Spector. Le comédien est accompagné de Gaspard Ulliel et Ethan Hawke.

Marc Spector, alias Moon Knight, joué par Oscar Isaac :

Marc Spector est le fils d’un riche rabbin. Originaire de Chicago, il embrasse une carrière de boxeur professionnel avant d’entrer dans l’armée. Il devient alors mercenaire mais lors d’une mission, il est laissé pour mort dans le désert d’Egypte par son supérieur, Bushman. Emmené par des villageois au tombeau de Seti, un pharaon, Marc Spector rêve de Khonshou. Aidé par ce dieu de la vengeance, il souhaite se venger de Bushman et devient Moon Knight en prenant son costume !

Le justicier sombre traque les bandits et n’hésite pas à tuer, bien loin du crédo des super-héros. Depuis son origin story, Marc Spector souffre d’un trouble dissociatif de la personnalité. Comme dans la série Disney+ !

Anton Mogart, alias Midnight Man, joué par Gaspard Ulliel :

Gaspard Ulliel en 2015 / Midnight Man © Image libre de droits / Marvel Comics

Le regretté Gaspard Ulliel joue Midnight Man dans Moon Knight. Un personnage né en 1981, voleur costumé qui frappe la nuit et amateur d’art. Anton Mogart de son véritable nom souhaite uniquement posséder des objets rares. L’argent ne l’intéresse pas. C’est après une rencontre avec Moon Knight au-dessus de l’Hudson River que l’homme termine défiguré par des produits chimiques.

En rentrant chez lui, il découvre que ses objets ont été récupérés par la police, se replit complètement, sombre dans la folie. Anton Mogart vit dans les égouts et jure de se venger de Moon Knight.

Avant sa mort d’un cancer, il lègue toutes ses connaissances à Jeffrey Wilde, son fils illégitime. Ce dernier devient le partenaire de Moon Knight mais tombe dans le crime. Marc Spector le tue lors d’un duel violent.

Arthur Arrow joué par Ethan Hawke :

Ethan Hawke incarne Arthur Arrow dans la série Moon Knight © Marvel, Disney

Dans Moon Knight, Ethan Hawke incarne Arthur Arrow, un gourou. Pour préparer le rôle, le comédien déclarait au Hollywood Reporter s’inspirer de David Koresh. Le leader de la secte des Davidiens, responsable du plus grand suicide collectif de l’histoire. On parle de 76 morts, dont lui-même, lors de cet événement tragique s’étant déroulé en 1993. La série dépeint une sorte de voix du mal poussant Marc Spector à accepter sa part sombre.

Dans les comics, Arthur Arrow est un savant fou menant des recherches à partir des expériences nazies. Obsédé par la violence, l’homme n’hésite pas à expérimenter la douleur physique sur les animaux et des êtres humains. Après une vision, Moon Knight découvre la vraie nature de ce scientifique nommé au prix Nobel. Marc Spector fait tout pour l’arrêter.

Moon Knight, quelle date de sortie ?

Moon Knight arrive bientôt sur Disney+ – Crédit : Marvel Studios

C’est à partir du 30 mars 2022 que Moon Knight débute sa diffusion hebdomadaire sur Disney+. La mini-série se compose de 6 épisodes entre 40 et 50 minutes. Elle appartient à la quatrième phase du MCU.