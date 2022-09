Netflix : cet excellent jeu d’aventure indépendant est désormais jouable gratuitement en français

Oxenfree © Netflix

Netflix se construit une incroyable bibliothèque de jeux mobiles. Les derniers titres que que le service de streaming a mis à la disposition de ses abonnés sont de bonne facture et même si vous n’appréciez pas les jeux mobiles, sachez qu’ils sont entièrement gratuits.

Le dernier ajout au portefeuille de jeux mobiles de Netflix est le thriller surnaturel acclamé par la critique, Oxenfree. Bien qu’il s’agisse du premier jeu jamais publié par le studio Night School Studio, c’est l’un des meilleurs jeux d’aventure narratifs disponible sur plusieurs plateformes.

Oxenfree est disponible gratuitement pour les abonnés Netflix

En 2021, Netflix lançait Netflix Games (Jeux Netflix en français) avec cinq jeux mobiles d’abord disponibles seulement sur Android, puis pour iOS. Ils sont gratuits et exclusivement réservés aux abonnés, sans publicités et sans achats intégrés. On retrouve ainsi quelques très bons titres comme des jeux Stanger Things. Deux jeux Riot Games avaient été ajoutés début février.

Si vous n’avez pas joué à Oxenfree lors de sa sortie en 2016, nous ne pouvons que le recommander. Contrairement à la version classique du jeu, l’édition Netflix du titre (nommée Oxenfree: Netflix Edition) ajoute la prise en charge de la localisation, qui est exclusivement disponible dans cette version sur le service de streaming.

Actuellement, les sous-titres du jeu sont disponibles dans plus de 30 langues, dont : arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, allemand, grec, hébreu, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen, malais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois, turc, ukrainien et vietnamien. Le français est également pris en charge.

En ce qui concerne le jeu, Oxenfree raconte l’histoire de la majorité Alex, un adolescent rebelle qui amène son demi-frère à une soirée sur l’île Edwards, une île abandonnée. Tout part de travers lorsque le groupe d’amis ouvre une faille fantomatique par erreur…

Sachez que plus de 99 % des utilisateurs de Netflix n’ont jamais essayé un seul jeu sur la plateforme. Ce qui est bien dommage, puisque encore une fois, ils sont tous inclus dans l’abonnement.

Source : Netflix