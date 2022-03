Nvidia RTX 3090 Ti : lancement le 29 mars 2022 mais sans la RTX 3070 Ti 16 Go ?

Selon un leaker sur le forum chinois Chiphell, NVIDIA a abandonné la variante 16 Go de la GeForce RTX 3070 Ti, et a retardé le lancement de la RTX 3090 Ti. Ce dernier devrait avoir lieu dans quelques semaines, à la fin du mois de mars 2022.

RTX 3090 Ti – Crédit : Nvidia

La RTX 3070 Ti 16 Go était censée remplacer la RTX 3070 Ti 8 Go car sa mémoire VRAM n’est plus suffisante dans les nouveaux titres AAA. Cependant, puisque les partenaires de NVIDIA adoptent rapidement la nouvelle technologie DLSS, Nvidia aurait finalement décidé au dernier moment de ne pas commercialiser la carte.

De plus, il semble que Nvidia vise le 29 mars 2022 pour lancer sa RTX 3090 Ti, c’est-à-dire juste à temps avant qu’AMD ne rafraîchisse sa propre gamme de cartes graphiques RDNA 2 Radeon RX 6000 avec un tout nouveau produit phare, la RX 6950 XT, le mois prochain.

Que sait-on de la RTX 3090 Ti de Nvidia ?

Nvidia avait présenté pour la première fois sa RTX 3090 Ti à l’occasion du salon CES 2022 au mois de janvier dernier. Nvidia a précédemment révélé que la carte est presque identique à la RTX 3090, mais qu’elle comprendra 24 Go de GDDR6X fonctionnant à 21 Gbps. C’est la même quantité de VRAM que la RTX 3090, mais avec une mémoire plus rapide de près de 7,7 %. La RTX 3090 Ti offrira également 40 téraflops de performance GPU, soit environ 11 % de plus que la RTX 3090. Toujours selon Nvidia, la RTX 3090 Ti va bénéficier de 10,752 cœurs CUDA, contre 10,496 pour la RTX 3090.

On retrouvera également un bus mémoire de 384 bits offrant jusqu’à 1 To/s de bande passante. La carte utilisera les nouveaux connecteurs d’alimentation PCIe Gen5 à 16 broches, bien que certains fabricants pourront faire le choix d’utiliser les connecteurs traditionnels à 8 broches. Elle devrait être la carte graphique la plus gourmande de Nvidia à ce jour, avec un TDP de près de 450 W, contre 350 W pour la RTX 3090 actuelle. À la fin de l’année, la RTX 3090 Ti devrait être remplacée par les nouvelles cartes RTX 4000 Ada Lovelace de l’entreprise, et celles-ci s’annoncent déjà 2 fois plus puissantes. Il faudra attendre encore quelques mois avant d’en savoir davantage sur cette nouvelle génération.