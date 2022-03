Obi-Wan Kenobi, la série : le retour d’un Jedi emblématique se confirme

Ewan McGregor incarnera le r̂ôle-titre dans la série Obi-Wan Kenobi – Crédit : Disney+

Après The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, Disney+ va nous offrir une nouvelle série Star Wars. Intitulé Obi-Wan Kenobi, le programme sera diffusé à compter du 25 mai prochain. Nous seront plongés dix ans après les évènements de l’épisode III. La série racontera le périple de Kenobi, chargé de surveiller le jeune Luke alors que l’Ordre 66 a décimé l’Ordre Jedi. Et le personnage campé par Ewan McGregor pourrait bien croiser la route de son ancien maître.

Qui-Gon Jinn est seulement apparu dans La Menace fantôme où il avait été terrassé par Dark Maul. Depuis l’annonce d’une série sur Obi-Wan, nombre de fans espéraient que le personnage campé par Liam Neeson soit intégré au casting (dans un flash-back ou en spectre de Force). Interrogé par Jimmy Kimmel, l’acteur avait toutefois démenti un retour de Qui-Gon Jinn dans la série. Mais il s’agirait visiblement d’une fausse piste pour préserver l’effet de surprise.

Obi-Wan Kenobi : les retrouvailles avec Qui-Gon Jinn sont très attendues

Car d’après les informations de Bespin Bulletin, le Maître Jedi aura bien le droit à son caméo sous une forme physique. À l’inverse de la série animée The Clone Wars où seule sa voix désincarnée était utilisée, Qui-Gon apparaîtrait en personne, probablement sous la forme d’un spectre de Force. Un retour logique tant la relation qui l’unit avec son ancien padawan est forte. D’ailleurs, à la fin de l’épisode III, Yoda avait incité Obi-Wan à réaliser un exercice sur Tatooine pour parvenir à communiquer avec son mentor « revenu des profondeurs de la Force ».

La série devrait ainsi inclure un échange entre les deux hommes qui fera frisonner les fans de la première heure, à n’en pas douter. À ce propos, voici ce que Liam Neeson dirait à Obi-Wan Kenobi s’il pouvait communiquer de nouveau avec lui : « N’abandonne pas Obi-Wan ! Continue tes efforts baby, et que la Force soit toujours avec toi ».

