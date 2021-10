Pas de numéro 5 dans le titre du prochain Scream, une solution contre les zombies dans The Walking Dead : World Beyond, Microsoft travaille sur ses propres puces, c’est le récap’

Le nouvel opus de la franchise s’appellera (juste) « Scream », un espoir de remède contre les zombies dans le spin-off de The Walking Dead, des processeurs Microsoft dans les prochaines Surfaces.

Le nouveau Scream ne portera pas de numéro 5 dans son titre, le spin-off de The Walking Dead pourrait mettre fin à l’invasion des zombies, Microsoft serait en train de construire ses propres puces pour ses tablettes Surface, c’est le récap’ du jour.

Le nouvel opus ne s’appellera pas Scream 5

La franchise Scream nous offrira un nouveau film en 2022, mais cette dernière a fait le choix de ne pas indiquer le chiffre 5 dans le titre de ce nouvel opus, qui s’appellera simple Scream. Un retour au titre original que le créateur Kevin Williamson justifie par le passage de relais entre l’ancienne et nouvelle génération. Il explique que ce n’est pas un redémarrage ou un remake et déclare « on a enlevé le chiffre parce qu’il s’agit de quelque chose de tout nouveau. Bien sûr le casting original est de retour, mais il y a surtout cette nouvelle génération, très amusante. … »

Ghostface va encore faire des siennes ! – Crédit : Outerbanks Entertainment

The Walking Dead : World Beyond pourrait voir naître un remède contre les zombies

Le spin-off de The Walking Dead arrive bientôt sur Amazon Prime Video et caresse l’espoir d’un traitement contre l’invasion zombie. Il semblerait que les scientifiques du CRM aient déjà une piste avec certains champignons qui se développent sur la chair en décomposition, accélérant le processus. Hope Bennet, fille de l’un des docteurs de la série, propose d’utiliser la fermentation de la levure. Cette solution apparaît tardivement mais confirme que l’invasion peut prendre fin, à condition de trouver une souche qui fonctionne et de réussir à la répandre en masse au sein des morts-vivants.

La fin des zombies pour bientôt ? – Crédit : AMC

Microsoft pourrait proposer ses propres puces

Repérée par le site HoHardware, une offre d’emploi sur LinkedIn suggère que Microsoft pourrait chercher à créer ses propres puces électroniques pour sa prochaine génération de tablettes Surfaces. D’autres publications sur Twitter révèle qu’un accord de collaboration serait en cours de constitution entre Microsoft et le constructeur de puces électroniques AMD afin de développer un nouveau processeur Arm pour ordinateurs portables. La construction de puces entièrement en interne pourrait permettre à Microsoft un meilleur contrôle sur les performances de ses appareils et leur coût.

