Pixel 6 et 6 Pro : Google confirme le design des smartphones et l’arrivée du processeur maison Tensor

Plutôt que d’attendre leur présentation officielle à l’automne prochain, Google a dévoilé lui-même la toute nouvelle génération de sa gamme de téléphones phares, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Google a dévoilé des rendus officiels de ses Pixel 6 et 6 Pro, qui viennent ainsi confirmer le design des fuites précédentes. Sans surprise, les deux smartphones vont bien profiter d’une refonte importante cette année.

Google Pixel 6 et 6 Pro – Crédit : Google

Nous savons désormais que les Pixel 6 et 6 Pro seront tous deux proposés en 3 combinaisons de couleurs différentes. Les deux présenteront une nouvelle barre de caméra, qui traverse horizontalement l’arrière des téléphones. « Les capteurs et les objectifs améliorés sont maintenant trop grands pour entrer dans le carré traditionnel. », explique Rick Osterloh, vice-président des appareils et services de Google.

Cette année, Google a décidé de changer ses capteurs photo vieillissants qu’il utilisait depuis maintenant plusieurs années. En effet, on devrait retrouver un capteur principal de 50 MP, un second capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un capteur périscope 48 MP permettant un zoom optique 4X sur le Pixel 6 Pro. Récemment, nous avions déjà pu voir fuiter une bonne partie de la fiche technique des deux smartphones.

Google confirme l’arrivée de sa puce « Tensor »

L’un des aspects les plus excitants du Pixel 6 est l’inclusion du SoC « Whitechapel » de Google, que l’on connait désormais sous le nom de « Tensor ». Il s’agit du premier SoC interne de Google qui servira de puce principale alimentant le téléphone, et remplacera ainsi les processeurs Snapdragon.

La série Pixel a fait appel à l’intelligence artificielle (IA) depuis son annonce en 2016. Au début, les avancées ont été utilisées pour améliorer l’expérience de la caméra, et plus récemment, Google a ajouté l’IA à d’autres applications. Désormais, la nouvelle puce Tensor de Google permettrait des avancées impressionnantes dans des domaines comme la reconnaissance vocale, puisque celle-ci serait désormais instantanée. Google annonce également la possibilité d’appliquer un traitement HDR à chaque image d’une vidéo, ce qui créerait des vidéos encore plus impressionnantes que celles tournées par un iPhone 12 Pro Max.

En ce qui concerne l’expérience logicielle, attendez-vous à ce qu’Android 12 mette le nouveau design Material You à l’honneur. « Material You sera le meilleur sur le Pixel 6. », promet Google, avec les couleurs du téléphone assorties aux couleurs à l’écran de l’interface utilisateur.

Google Tensor – Crédit : Google

Source : Google