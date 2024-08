Pixel 9 Pro XL : attention, il souffre d’un problème très handicapant qui agace les utilisateurs

Le Pixel 9 Pro XL, version la plus perfectionnée du Pixel 9, souffre d’un bug particulièrement gênant que de plus en plus d’utilisateurs rapportent. Google est sur le coup pour résoudre le problème.

© Google

Les différentes versions du Pixel 9 de Google commencent à arriver entre les mains des utilisateurs. Ces chanceux peuvent donc profiter des nombreuses innovations apportées par l’intelligence artificielle Gemini.

La version la plus onéreuse, le Pixel 9 Pro XL, se distingue par son format particulièrement imposant et son module photo plus perfectionné que le Pixel 9. Malheureusement, le smartphone souffre d’un problème particulièrement gênant rapporté par plusieurs utilisateurs.

La recharge sans fil du Pixel 9 Pro XL de Google ne fonctionne pas

Le Pixel 9 Pro XL, malgré ses prouesses techniques, agace quelques-uns de ses possesseurs. La recharge sans fil du smartphone ne fonctionne pas correctement. Sur le forum du support de Google, plusieurs personnes font part de leur désarroi.

« Je l’ai d’abord remarqué avec ma rondelle de charge Anker MagSafe et un étui MagSafe. L’appareil se chargeait pendant quelques secondes, puis s’arrêtait », rapporte un possesseur du Pixel 9 Pro XL. Changer de chargeur ne règlerait rien. De plus, des témoignages sur le forum de Google indiquent que des chargeurs fonctionnement sur Pixel 8 et non sur Pixel 9 Pro XL, laissant penser que le problème vient bien du smartphone.

Plusieurs personnes expliquent connaître le même souci avec la recharge sans fil de leur Pixel 9 Pro XL sur Reddit. Heureusement, un utilisateur du site communautaire a pu échanger avec le support de Google. Les ingénieurs du géant de la tech travaillent à la résolution du problème. Il s’agirait donc d’un bug logiciel et non matériel que Google pourrait corriger avec une simple mise à jour.

D’ici là, pas d’autres choix que d’utiliser la recharge filaire du Pixel 9 Pro XL si vous en possédez un. Espérons que Google déploie rapidement une mise à jour pour que la recharge sans fil fonctionne enfin correctement.