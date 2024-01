Pour les soldes, les AirPods Pro 2 sont à un prix imbattable sur Amazon 

Alors que les soldes d’hiver battent leur plein, les AirPods Pro 2 (USB-C) sont en promotion chez Amazon. Le tarif de ces écouteurs haut de gamme est en ce moment à 239 euros, soit une réduction de plus de 10%. Si vous souhaitez donc vous procurer ce modèle Apple, c’est le moment de faire une bonne affaire. De plus, dans le cas présent, le service de livraison express de Prime est disponible avec ce modèle.

Profitez de cette offre chez Amazon

Plus dans le détail, nous sommes ici sur la dernière version des AirPods Pro 2, celle disposant d’un boîtier en USB-C. En effet, Apple a également abandonné le port Lightning pour ses écouteurs sans fil. En effet, il s’agit du modèle équipé du boîtier de charge MagSafe. Sinon côté audio, ils possèdent la technologie de réduction de bruit active (ANC). Mais ce n’est pas tout. On retrouve également les fonctionnalités de détection des conversations et bien évidemment l’audio spatial. Celui-ci assure un suivi du son en fonction des mouvements de votre tête. L’ensemble est possible grâce à la fameuse puce H2. En résumé, ce sont les meilleurs écouteurs Apple.



Ensuite, les AirPods Pro 2 offrent environ 6 heures d’autonomie avec la fonction ANC activée. Si l’on compte les recharges du boîtier, cette dernière atteint aisément 30 heures. Pour finir, sur cette partie, en seulement 5 minutes de charge, vous pouvez récupérer environ une heure d’écoute. Dernier point, comme toujours avec Apple, les AirPods Pro s’expriment véritablement dans l’écosystème Apple. Il vaut donc mieux posséder un iPhone ou un MacBook, si l’on souhaite utiliser 100% de ces fonctionnalités. En effet, certaines options sont inaccessibles sur les appareils Android.

