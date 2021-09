PS5 Showcase : God of War, KOTOR, Uncharted sur PC… le résumé de l’évènement

Comme prévu, on n’a pas entendu parler de PSVR 2, dont on en sait un peu plus depuis cet été. PlayStation a voulu s’attacher uniquement à son line-up pour fin 2021 et 2022, voire même 2023 pour certains titres comme Spider-Man 2.

Une dynamique s’est dégagée au fil de la présentation de Sony. Marvel est au centre de toutes les attentions chez PlayStation. On compte tout de même trois titres Marvel à venir sur PS5. Comme évoqué plus haut, Insomniac Games rempile pour Spider-Man 2, un titre dont le trailer nous dévoile Peter Parker et Miles Morales prêts à affronter Venom. Vient ensuite Wolverine qui n’a montré que son nom et quelques images d’illustration. Un titre qui pourrait être bien sanglant si le studio décide de reprendre les codes de X-Men Origins Wolverine, sorti en 2009. Enfin, les trublions de la galaxie on fait leur promo. Le jeu Les Gardiens de la Galaxie sort le 26 octobre sur toutes les PlayStation et Xbox et sur PC.

Sony mise sur les remaster pour sa PS5

Mais en tête de classe, on trouve une catégorie tout entière : les remaster. On en dénombre 4 dans ce PlayStation Showcase 2021.

Premier titre présenté, Star Wars Knight of the Old Republic confirme les bruits de couloirs de ces derniers mois. Le studio Aspyr s’est attelé à la tâche de dépoussiérer cette ancienne gloire de Bioware en en faisant un remake. Un monstre du jeu de rôle considéré par beaucoup comme le meilleur jeu Star Wars.

Autre confirmation, la sortie d’Uncharted sur PC. Attention, Sony ne lâche pas toute sa licence, mais uniquement ses deux derniers opus. A Thief’s End et The Lost Legacy seront disponibles en version remaster sur PC, mais aussi sur PS5. Seuls les épisodes PS4 sont donc concernés.

On l’attendait également, Alan Wake est revenu en version remastérisée. Originellement sorti sur Xbox 360 et PC, le jeu de Remedy Entertainment fera ses premiers pas chez PlayStation le 5 octobre prochain.

Enfin, Rockstar a enfin dévoilé des images in-game de l’adaptation PS5 de GTA V, mais avec un bémol : sa sortie est repoussée à mars 2022. Il s’agit du second remaster du jeu depuis 2013. Il aura traversé trois générations de consoles. Rockstar met d’ailleurs l’accent sur GTA Online, service qui fait aujourd’hui grassement vivre la licence en attendant des infos plus précises sur GTA VI.

PS5 : les grosses exclus que l’on attendait

À côté des super-héros et des remaster, des titres attendus ont enfin fait surface. On pense tout de suite à God of War Ragnarök qui a été généreux, présentant des phases filmées, mais aussi des phases de jeu. Quelques minutes mettant en place la difficulté de Kratos à éduquer son fils, Atreus, le mettre dans le bonne voie. Tout cela se passe sous un air de fin des temps, le Ragnarök se rapprochant puisque « vous ne pouvez pas faire un jeu qui s’appelle Ragnarök et ne pas le déclencher », souligne Eric Williams, directeur du jeu. Dans le trailer, on peut apercevoir le marteau de Thor ou encore Tyr, dieu de la guerre juste. Aucune date de sortie n’a été avancée, mais le directeur des studios PlayStation, Hermen Hulst, avait indiqué que God of War Ragnarök était repoussé à 2022 et sortirait également sur PS4.

Autre titre attendu, Gran Turismo 7. La simulation automobile est toujours prévue pour mars 2022 sur PS5. Dans un long trailer, Polyphony Digital nous a tout de même gratifié de quelques phases de gameplay. On voit notamment les menus du jeu avec une grade carte principale, et bien évidemment le garage, les modifications que l’on peut apporter à ses véhicules et même sa personnalisation.

En revanche, aucune nouvelle du projet de Naughty Dog. Les développeurs de The Last of Us travaillent sur un jeu multijoueur dans l’univers post-apocalyptique de cette licence phare.

Les autres jeux PS5 présentés durant le PlayStation Showcase

Project Eve

Tiny tina’s wonderlands – 25 mars 2022

Forspoken – printemps 2022

Rainbow six extraction – janvier 2022