PS5 : Sony promet que la pénurie est terminée, peut-on y croire ?

Depuis sa sortie en 2020, la PS5 a été victime de son succès. Les pénuries se sont succédé à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a sacrément freiné la production. Et lors des réassorts, les scalpers se sont invariablement jetés sur les stocks pour revendre ensuite les consoles à prix d’or. Difficile dans ces conditions d’obtenir la machine de nouvelle génération à un tarif décent.

Malgré les pénuries en pagaille, certains veinards ont bel et bien réussi à mettre la main sur la console. Sony s’attendait d’ailleurs à franchir la barre des 30 millions de PS5 vendues dans le monde en janvier. Un objectif qui a bel et bien été atteint, révéle Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment, lors du CES de Las Vegas. Et le dirigeant de faire une autre annonce fracassante qui devrait satisfaire les joueurs lésés.

La PS5 sera bientôt disponible pour tous, assure Jim Ryan.

“Tous ceux qui veulent obtenir une PS5 devraient pouvoir en trouver une bien plus facilement chez les détaillants du monde entier”, promet Jim Ryan. Le constructeur prévoit même d’atteindre les 37 millions de consoles vendues à l’horizon du mois de mars. Pour vous donner un ordre d’idées, la PS4 a franchi la barre des 117 millions d’unités vendues 10 ans après son lancement. Après l’interminable pénurie de PS5, la console next-gen est bien partie pour dégommer tous les scores.

Il faut toutefois que la promesse de Ryan se concrétise dans les faits. Pour le moment, il est toujours compliqué de compliqué de trouver des stocks disponibles chez les détaillants français (nous parlons bien de stocks de PS5 neuves, les consoles d’occasion bien plus onéreuses que le prix de vente conseillé étant légion sur eBay, Rakuten et consorts). Sur Amazon, il est seulement possible de demander une invitation pour tenter de se procurer la PS5.