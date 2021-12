Qualcomm débarque dans le gaming, un joueur de Forza Horizon 5 banni pour 8000 ans, une révélation sur Dragon Ball Z, c’est le récap’

Qualcomm lève le voile sur le SoC Snapdragon G3x Gen 1 qui sera dédié au gaming sur consoles portables, un joueur de Forza Horizon 5 banni pendant 8000 pour une mauvaise blague, le scénariste de Dragon Ball Z affirme que Kid Buu n’est pas la forme la plus puissante de Buu, c’est le récap’ du jour.

Qualcomm veut proposer une « expérience gaming premium n’importe où et n’importe quand »

Qualcomm a profité du Snapdragon Tech Summit pour annoncer son arrivée dans le gaming sur consoles portables. Le géant américain des puces mobiles a présenté un kit de développement d’une console portable créé en partenariat avec Razer, dont le but est de montrer aux développeurs et éditeurs de jeu ce qui peut être réalisé avec le nouveau SoC Snapdragon G3x Gen 1. Avec cette console, Qualcomm s’oriente principalement vers le marché mobile et les jeux Android.

Qualcomm a annoncé le Snapdragon G3x Gen 1 dédié aux consoles portables – Crédit : Qualcomm

Un ban de 8000 ans pour un joueur de Forza Horizon 5

Les joueurs de Forza Horizon 5 ont le luxe de pouvoir personnaliser leurs voitures dans le jeu pour rendre leur véhicule absolument unique. Un joueur a donc décidé d’utiliser le système de livrées pour créer une voiture sur laquelle on peut voir un portrait de Kim Jong-un, le logo de KFC, l’hashtag « Send Nudes » et le logo « Nuke Balance ». Une personnalisation qui n’a pas été du goût de Turn 10 Studios qui a décidé de bannir le joueur pour une durée de 8000 ans. Cette sanction excessivement lourde a sûrement pour but de décourager les joueurs à créer des livrées douteuses ou offensantes.

La livrée qui a valu un ban de 8000 ans sur Forza Horizon 5 – Crédit : u/AllThingsRacing / Reddit

Kid Buu n’est pas la forme la plus puissante de Buu

Dans Dragon Ball Z, chaque combat permet aux héros de gagner en puissance et quasiment chaque power-up s’accompagne d’un changement de forme. Le scénariste de l’animé a affirmé que contrairement à ce que l’on pense, Kid Buu n’est pas la forme la plus puissante de Buu. En effet, même si Kid Buu est la forme la plus dangereuse de toute car sans limite, Takao Koyama explique que selon lui, c’est bien la version de Buu qui a absorbé San Gohan qui est la plus puissante de toutes.

