Noël approche à grands pas ! Et avec lui, l’opportunité de se retrouver tous ensemble en famille après ces longues semaines loin les uns des autres en raison du reconfinement en cours.

Comme ces instants de convivialité nous manquent, nous nous sommes tournés vers Ludum.fr pour leur demander le top 5 des jeux de société pour jouer en famille, histoire de pouvoir tous se retrouver autour d’un plateau après un bon repas. Et les plus ludovores pourront trouver leur bonheur dans notre sélection des jeux pour adultes à offrir à No

Pappy Winchester : pour en finir avec le Monopoly !

Nombre de joueurs : 3 à 5 joueurs

Âge : dès 8 ans

Durée d’une partie : 40 minutes

Editeur : Blue Orange

Auteur : Jérémy Pinget

Illustrateur : Sylvain Aublin

Ça vous dirait de venir faire un petit tour avec nous au Far West ? De vous prendre pour des cowboys et des cowgirls le temps d’un tour de plateau ? C’est ce que nous propose Pappy Winchester dans ce superbe jeu où vous allez vous battre en famille pour récupérer la plus grande partie de son héritage !

Dans Pappy Winchester, vous allez tous ensemble participer à des enchères afin de récupérer les terres de la famille… sauf que l’argent reste aussi dans la famille et que chaque achat réussi enrichit les autres joueurs. Il vous faudra donc miser sur les bonnes parcelles pour bénéficier des meilleurs bonus et remporter la partie avant que les autres joueurs ne fassent parler la poudre !

Pappy Winchester ringardise le Monopoly avec un jeu d’enchères familial où tout le monde joue et a la même chance de gagner, sans que la chance ne puisse venir s’en mêler. Le thème autour du Far West est très bien illustré et la mécanique très fluide et accessible. On adore !

Kingdomino : créez votre propre royaume !

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : dès 8 ans

Durée d’une partie : 15 minutes

Editeur : Blue Orange

Auteur : Bruno Cathala

Illustrateur : Cyril Bouquet

Fini les chevaux et la chique, on vous emmène maintenant au temps des châteaux avec Kingdomino, où vous allez tous incarner un seigneur à la recherche de nouvelles terres pour agrandir son domaine.

Dans Kingdomino, vous devez choisir à chaque tour de draft un domino représentant une nouvelle parcelle de votre royaume (champs, blés, lacs, montagnes…) et la mettre autour de votre château afin de créer la zone avec les mêmes ressources la plus large possible… le tout en conservant votre château au milieu de celle-ci.

Kingdomino a remporté le Spiel des Jahres en 2017 et ce n’est pas pour rien ! Le jeu créé par Bruno Cathala est une petite merveille ludique. Particulièrement facile à expliquer, il offre pourtant une profondeur de jeu immense avec de nombreuses tactiques possibles à mettre en place, ce qui en fait un jeu qui plaira autant aux débutants qu’aux habitués. Clairement un jeu qu’on sort et ressort et ressort !

La Maison des Souris : la nouveauté de 2020 !

Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs

Âge : dès 5 ans

Durée d’une partie : 20 minutes

Editeur : Gigamic

Auteurs : Théo Rivière et Elodie Clément

Illustrateur : Jonathan Aucomte

Retour dans le monde moderne avec La Maison des Souris, qui nous ramène à notre maison… qui a malheureusement été envahie par de facétieuses et mignonnes petites souris un brin cleptomanes.

Dans La Maison des Souris, vous allez jouer tous ensemble sur un magnifique plateau 3D sur lequel vous devrez faire travailler votre mémoire afin de vous rappeler de tous les objets qu’ont pu vous voler les souris avant que la lumière ne s’éteigne.

Nouveauté de chez Gigamic, La Maison des Souris est la grosse sortie niveau jeu de société familial pour cette fin d’année 2020. L’univers est hyper mignon, le plateau et la mécanique sont bien pensés… clairement un gros succès à ne pas rater !

Kraken Attack : hissez la grand’ voile !

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs

Âge : dès 7 ans

Durée d’une partie : 25 minutes

Editeur : Loki

Auteur : Antoine Bauza et Esteban Bauza

Illustrateur : Betowers

Prenez votre valise, car après un petit tour dans votre maison on vous emmène de nouveau en voyage, avec cette fois-ci un tour sur un bateau pirate ! Vous allez tous ensemble prendre le rôle de petits pirates qui font face à la terrible attaque d’un kraken.

Kraken Attack est donc un jeu coopératif, où vous allez devoir vous défendre tous ensemble contre les attaques d’un terrible monstre marin, en essayant de le vaincre à coup de sabres et de canons, tout en réparant également votre navire avant qu’il ne coule.

Magnifiquement édité par Loki, Kraken Attack va vous permettre d’offrir à votre famille une vraie première expérience de Tower Défense de qualité ! Le matériel est très beau, le jeu tourne bien et nous met directement dans le bain… vous ne pouvez clairement pas passer à côté de ce superbe jeu !

Gobbit : le plus gros mange le plus petit !

Nombre de joueurs : 2 à 8 joueurs

Âge : dès 6 ans

Durée d’une partie : 15 minutes

Editeur : OldChap Games

Auteurs : Collectif

Accostons pour finir sur l’île Gobbit, où serpents, caméléons, mouchtiks et autres bestioles se livrent une bataille sans fin ! Vous allez devoir vite vous adapter aux règles de cette jungle, si vous ne voulez pas vous faire manger tout cru.

Gobbit est un jeu d’ambiance et de réflexes qui va vous inviter à reproduire le schéma de la chaîne alimentaire ou le plus gros mange le plus petit. Pour jouer, vous devrez si vous êtes plus gros taper en premier sur les cartes de vos adversaires afin de les manger… ou à l’inverse si vous êtes le plus petit, taper sur votre carte pour vous protéger.

Si vous en avez assez du Jungle Speed, il est clairement temps pour vous de passer à Gobbit qui nous offre un jeu de rapidité très malin et très très très fun dans lequel vous allez rapidement vous retrouver happé ! Vous aimerez autant y jouer entre amis qu’en famille.

Vous voulez encore plus d’idées de cadeaux pour Noël ? Vous avez déjà ces jeux dans votre ludothèque ? Alors, découvrez d’autres idées grâce au Top 50 des jeux de société famille de Ludum.fr !