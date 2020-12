Noël 2020 : quels jeux de société d’ambiance offrir ?

Nous y voilà, c’est Noël dans moins d’un mois et le moins que l’on puisse dire c’est que trouver n’est pas tâche facile… le confinement a fortement réduit nos capacités de recherche et nos moyens ! On a donc essayé de vous trouver des idées de cadeaux sympas, pas chers et surtout qui font plaisir à offrir. Nous avons décidé de partir sur la thématique du jeu de société et pour coller au thème de Noël et de la fête, sur la catégorie des jeux d’ambiance !

Pictures, les images parlent plus que les mots !

Pictures – Crédit : Matagot

Nombre de joueurs : 3 à 5 joueurs

Âge : dès 8 ans

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Matagot

Auteurs : Christian et Daniela Stöhr

Illustrateur : Dominik Mayer

Pictures est l’un des jeux les plus attendus de cette fin d’année, grand gagnant du Spiel des Jahres 2020, un jeu ludique et prenant qui va révolutionner vos soirées !

Dans Pictures, les images et votre imagination prennent le pouvoir ! Pour jouer, vous placez 16 images au centre de la table, visibles par tous les joueurs. À tour de rôle, vous piochez une image correspondante à l’une de celles au centre de la table pour la faire deviner aux autres. Pour la faire deviner, le joueur dispose d’un ensemble d’objets pour l’aider à faire trouver le mot. Parmi ces objets : des blocs en bois, des bâtons, des pierres, des cubes de couleur, et des lacets. Chaque joueur note en secret l’image que le joueur vient de décrire et le prochain joueur tire à son tour une nouvelle carte qu’il décrit à son tour et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le monde ait joué. Une fois terminé, on vérifie si les joueurs ont trouvé la bonne carte, ensuite 1 point pour celui qui a trouvé et 1 point pour celui qui a fait deviner. Celui qui a le plus de points l’emporte !

Un vrai jeu d’ambiance qui mérite ses récompenses, grâce à un mode de jeu innovant et différent des autres qui tient toutes ses promesses ! Un succès à partager pour Noël !

Codenames, nom de code : GÉNIAL !

Codenames – Crédit : Matagot

Nombre de joueurs : 2 à 8 joueurs

Âge : dès 14 ans

Durée d’une partie : 15 minutes

Éditeur : Matagot

Auteurs : Vlaada Chvatil

Illustrateur : Tomas Kucerovsky

Un jeu d’une grande intelligence qui vous emmène dans un monde d’agents secrets où vous fonctionnez en binôme à la recherche de vos collègues infiltrés avec pour seuls indices leurs noms de code !

Pour jouer, c’est simple, vous jouez par équipe de deux, l’un d’entre vous se désigne comme maître espion et vous guide pour retrouver les agents cachés de votre couleur. Pour cela, le maître-espion vous donne un mot en rapport avec le nom de code de l’agent et vous devez associer les noms à l’indice. Mais dans cette foule d’agents secrets se cache un assassin et des informateurs ennemis, à vous de faire attention à ne pas tomber sur eux, sinon les ennemis vous volent votre tour et l’assassin va vous tuer en vous faisant automatiquement perdre ! À vous donc de bien vous comprendre pour retrouver le plus d’agents possible sans tomber sur l’ennemi et surtout sur l’assassin !

Codenames est un jeu très prenant, qui vous garantit une belle ambiance avec de vraies réflexions à avoir surtout à plusieurs ! Qui parmi vous sera digne de cette mission ? La légende raconte que le MI6 recrute à travers ce jeu !

Pour la Reine, qui êtes-vous réellement ?

Pour la Reine – Crédit : Bragelonne Games

Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs

Âge : dès 12 ans

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Bragelonne Games

Auteur : Alex Roberts

Illustrateur : Alex Roberts

Pour une fois vous pouvez choisir votre Reine, mais qui est-elle réellement pour vous ? Votre reine adorée ? Atroce ? Votre mère cachée ? Vous êtes le seul à avoir ces réponses…

Le principe est simple, vous inventez votre propre histoire en répondant à des questions de la pioche. Chacun joue individuellement et le but est de créer une histoire avec du sens et comme seul fil rouge votre reine. Au fil de la partie, les questions sont de plus en plus poussées pour resserrer vos histoires entre elles. Vous pouvez aussi passer votre question à un autre joueur qui vous semble plus à même d’y répondre. Le but n’est pas de gagner, mais de passer un bon moment en donnant de votre personne et incarnant votre histoire au mieux !

Un vrai jeu de storytelling passionnant où votre imagination est la seule et unique limite ! À vous de voir jusqu’où vous irez pour votre reine !

Buzzer Fucker, le jeu qui fait le buzz !

Buzzer Fucker – Crédit : Le Droit De Perdre

Nombre de joueurs : 3 à 8 joueurs

Âge : dès 14 ans

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Le Droit De Perdre

Auteurs : Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze

Illustrateurs : Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze

Vitesse, fou rire, et mauvaise fois ! Voilà les 3 meilleurs mots pour décrire Buzzer Fucker. De quoi lancer une soirée en bonne et due forme !

Un jeu aussi simple que génial, 6 dès, 4 dès Lettre, 1 dé Couleur, 1 dé Catégorie et un buzzer ! Le plateau est divisé en 6 couleurs avec le buzzer au milieu. Chacun leur tour, les joueurs lancent les dés et jouent. Le dé Catégorie indique le thème : chant, gros mots, rimes… le dé Couleur, une couleur du plateau et le dé Lettre, une lettre qui va indiquer par quelle lettre doit commencer la réponse. Pour choisir la lettre active, il faut que le dé Lettre se trouve dans la couleur que le dé couleur indique. Ensuite, le premier joueur à avoir associé les dés et trouvé une réponse appuie sur le buzzer et donne sa réponse. Si c’est juste, le joueur remporte 2 points. Le premier à finir le plateau de points a gagné !

Un jeu délirant et rapide qui vous plonge dans une partie hilarante ! Le cadeau de Noël idéal !

Naruto Ninja Arena, devenez un véritable combattant et prenez part au duel !

Naruto Ninja Arena – Crédit : Don’t Panic Games

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : dès 10 ans

Durée d’une partie : 15 minutes

Éditeur : Don’t Panic Games

Auteur : Team Kaedama

Illustrateur : NC

L’univers de Naruto vous ouvre ses portes et vous offre la possibilité de faire partie du combat !

Le but du jeu est simple, il faut vaincre ses adversaires ! Pour cela, chaque joueur prend des dés 4 de couleurs et 1 noir et blanc. Le but est de les lancer pour obtenir des combinaisons de combat qui infligent des dégâts aux adversaires. Les joueurs ont aussi un pouvoir spécial qui nécessite de tirer 5 faces différentes puis d’appuyer sur la tuile Uzumaki au milieu des joueurs. Le dernier joueur à taper dessus subit l’attaque spéciale ! Les joueurs doivent tenir le plus longtemps sans tomber K.O. Le dernier joueur debout gagne !

Un jeu intense et plein d’adrénaline qui vous fait voyager dans le monde fantastique du célèbre manga !

