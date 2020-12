Noël 2020 : sélection des jeux de société incontournables à offrir

Par les temps qui courent, il est difficile de trouver des conseils de professionnels en boutique pour faire nos choix de cadeaux de Noël. Encore plus lorsqu’il s’agit de conseils de jeux de société. Cadeau de Noël parfait, le jeu de société est intemporel et fait toujours plaisir sous le sapin. Alors faute de pouvoir en discuter réellement, on a décidé de vous aider.

Pour cela, on a fait appel à des spécialistes des jeux de société, l’équipe de ludum.fr. Ils se sont chargés de nous réaliser une sélection de jeux de société incontournables pour Noël, de quoi vous inspirer et vous aider dans vos recherches !

Pac-Man, de l’arcade au jeu de cartes !

Nombre de joueurs : 2 à 8 joueurs

Âge : à partir de 8 ans

Durée d’une partie : 15 minutes

Éditeur : Steamforged Games

Auteur : NC

Illustrateur : NC

Le célèbre jeu d’arcade est de retour en version jeu de société, encore plus addictif, cette fois vous devez fuir vos adversaires plutôt qu’un ordinateur, autant vous le dire tout de suite, on est loin du niveau 1 en arcade…

L’idée de jeu reste la même que dans le jeu d’arcade, cette fois-ci avec des cartes. Le but est de collectionner des Pac-Dots et des fruits en utilisant les powers-ups tout en évitant les fantômes. Celui qui arrive à en collecter le plus gagne ! Attention tout de même à ne pas piocher plus de 3 fois la carte fantôme sinon c’est fini pour vous… Si les fantômes ne s’occupent pas de vous, méfiez-vous aussi des powers-up qui peuvent représenter un véritable piège.

L’adaptation réussie d’un classique du jeu vidéo en jeu de société avec un gameplay novateur qui pousse à la fois à la coopération et à la compétition.

Dragomino, Kingdomino pour les enfants !

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : 5 ans

Durée d’une partie : 15 minutes

Éditeur : Blue Orange Production

Auteur : Bruno Cathala, Marie Fort et Wilfried Fort

Illustrateur : Christine Deschamps et Maeva Da Silva

Version “enfant” du célèbre Kingdomino, le jeu offre les mêmes promesses ; un jeu addictif facile à comprendre, mais redoutable ! Cette nouvelle version rajoute quelques nuances au gameplay pour le rendre encore plus amusant.

Le but du jeu est de partir à l’aventure à la recherche de bébés dragons. L’aventure se matérialise grâce à des tuiles que l’on place autour de notre point de départ dans le but de créer un maximum de zones. À chaque tour, les joueurs choisissent parmi 4 tuiles placées devant eux qu’ils doivent placer dans leur carré en respectant des règles spécifiques. Les tuiles ont deux côtés comme des dominos qui correspondent à deux zones différentes. Il faudra les placer devant vous en faisant attention à ce que les zones soient correspondantes. Lorsque deux tuiles de même zone sont associées, le joueur découvre un œuf.

Deux situations s’offrent à vous : soit l’œuf peut être éclos, donc vous ne marquez pas points, soit il y a un bébé dragon, qui vous offre un point. La partie prend fin lorsque toutes les tuiles sont posées, à partir de ce moment, le joueur qui a trouvé le plus de dragons gagne la partie !

Tout comme son grand frère, ce jeu est une pure merveille de gameplay qui nécessite une véritable réflexion et un bon sens de l’anticipation pour réussir. Devenez le véritable maître des dragons à travers Dragomino !

Pandémic, incarnez les derniers espoirs du monde face aux épidémies…

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 8 ans

Durée d’une partie : 45 minutes

Éditeur : Z-Man Games

Auteur : Matt Leacock

Illustrateur : Joshua Cappel

4 épidémies menacent le monde, leur vitesse de propagation ne cesse d’augmenter, faites équipe pour les vaincre, vous êtes notre dernier espoir…

Incarnez ensemble le dernier rempart contre les virus en combattant simultanément 4 maladies. Pour cela, déplacez-vous à travers le monde pour découvrir des centres de recherche, récupérer des cartes et espérez en avoir 4 de même couleurs pour éliminer une maladie. Malheureusement pour vous, le monde entier est contre vous en particulier la pioche qui vous inflige des cartes infections qui font passer les épidémies à un autre stade. Au fur et à mesure de la de plus en plus de villes tombent dans la maladie et transmettent le virus. Parvenez à regrouper 4 fois, 4 cartes de la même couleur, pour vaincre la maladie avant que toutes les villes ne tombent face aux épidémies…

Prenant de A à Z, Pandémic est une véritable immersion dans un monde proche du chaos où le seul espoir réside en vous !

Demeter, réveillez l’archéologue qui est en vous !

Nombre de joueurs : 1 à 10 joueurs

Âge : à partir de 14 an

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Sorry We Are French

Auteur : Mattieu Verdier

Illustrateur : David Sitbon et Olivier Mootoo

Demeter est un jeu basé sur la découverte, passionnant grâce au principe du flip & write ! Découvrez des espèces et devenez une référence du monde de l’archéologie.

Concept innovant et intense, Demeter est un jeu de vitesse et de réflexion dans lequel chaque carte vous offre de nouvelles opportunités de découverte. Le but est de découvrir et étudier de nouvelles espèces afin de marquer le plus de points possible. À chaque tour le joueur réalise 3 étapes : il va révéler une carte d’un des 5 paquets de cartes de couleurs, déclenche l’action correspondant à la carte en la coloriant sur son papier et va gagner des bonus liés à ses avancées. Les joueurs peuvent récupérer des bonus de points et des bonus d’études. À la fin de la partie, le joueur qui a récolté le plus de points de mission l’emporte.

Devenez le meilleur archéologue possible en découvrant et étudiant de nouvelles espèces. Un voyage dans le passé à offrir sous le sapin !

Little Town, créez votre ville sur mesure en utilisant vos adversaires !

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 10 ans

Durée d’une partie : 45 minutes

Éditeur : Iello

Auteur : Shun et Aya Taguchi

Illustrateur : Sabrina Miramon

Little Town, c’est un jeu de construction de ville dans lequel vous utilisez vos adversaires pour pouvoir vous améliorer sur leur dos et devenir le véritable maître !

Little Town c’est le jeu de construction de ville par excellence, cependant dans celui-ci, vous travaillez en “équipe” pour construire la ville. Bâtissez des bâtiments, récupérez des ressources, marquez des points de victoire, mais n’oubliez surtout pas de nourrir vos ouvriers. Dans la création de votre ville, vous collaborez sans vraiment collaborer, en gardant toujours derrière la tête le seul et unique objectif de devenir le véritable maître des lieux !

La partie dure 4 tours. À chaque tour, les joueurs placent un ouvrier qui va rapporter des ressources soit naturelles, soit manufacturées qui vont vous permettre de construire des bâtiments et nourrir vos ouvriers. Un joueur marque des points à chaque bâtiment construit, ou à chaque mission qu’il réussit. À la fin du 4e tour, le joueur qui a marqué le plus de points l’emporte !

Entre fausse coopération et développement, parviendrez-vous à devenir le maître de votre nouvelle ville ? Faites les bons choix, en commençant par le mettre sous votre sapin !

Voilà donc un avant goût des différents univers que vous offrent les jeux de société. Si vous n’avez toujours pas trouvé ce que vous recherchez, pas de panique, l’équipe de ludum.fr vous propose un éventail encore plus large de jeux de société incontournables à offrir pour noël 2020.