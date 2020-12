5 jeux de société pour enfant à offrir à Noël

Noël approche très vite et il faut rapidement penser aux derniers cadeaux, notamment ceux des enfants. Entre les Lego et les Playmobil, on trouve aussi le rayon des jeux de société. Un riche univers qui permet d’offrir un loisir intelligent et complet aux bambins, tout en favorisant leur apprentissage. Au travers de nos différentes sélections de jeux de société, vous l’aurez compris, ce type de jeu ne se limite plus aux seuls Monopoly et Cluedo en 2020. Une vaste proposition adaptée à tous les âges est disponible aujourd’hui. Pour avoir un véritable avis de professionnel, nous avons conçu ce top de jeux de société enfants à offrir à Noël 2020 avec l’équipe de Ludum.fr.

Mon Premier Verger, les bases du jeu de coopération !

Mon Premier Verger – Crédit : Haba

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs

Âge : à partir de 2 ans

Durée d’une partie : 10 minutes

Éditeur : Haba

Auteurs : Anneliese Farkaschovsky

Illustrateur : Jutta Neundorfer

Mon Premier Verger est un jeu ludique et coopératif qui éduque vos enfants aux mécanismes de coopération et au lancé de dé.

Pour jouer à Mon Premier Verger, c’est simple, vous devez tout simplement récupérer tous les fruits du verger avant que le méchant corbeau ne vienne tous les manger ! Pour cela, vous devez lancer le dé qui vous indiquera une couleur correspondant à un fruit, mais le dé peut aussi tomber sur une case corbeau, qui fera avancer le corbeau. Si vous réussissez à récupérer tous les fruits avant que le corbeau n’entre dans la partie, c’est gagné. Si l’inverse se produit, la partie est perdue…

Mon Premier Verger est un jeu de vitesse et de hasard qui initie vos enfants à la coopération et à la chance ! Un très bon jeu pour enfant !

Toutim, le jeu familial par excellence !

Toutim – Crédit : Gigamic

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 3 ans

Durée d’une partie : 15 minutes

Éditeur : Gigamic

Auteurs : Marine Faraguna

Illustrateur : Elen Lescoat

Dans Toutim, la déduction et la réflexion sont de mise, les enfants vont apprendre tout en jouant dans un jeu de grande qualité !

Toutim est un jeu de déduction dans lequel le but est de réussir à se débarrasser de ses cartes en associant les cartes de votre main aux cartes Caractéristique posées au milieu. Les cartes Caractéristique représentent soit des formes, soit des couleurs, soit des sens. Il faut donc faire appel à votre mémoire sensorielle pour arriver à associer les cartes. À chaque tour la carte du milieu change et le premier joueur qui a réussi à associer toutes ses cartes gagne !

Un jeu d’association idéal pour se former aux mécanismes des jeux de société et développer une argumentation solide basée sur votre ressenti sensoriel !

Zoo Run, les animaux ont besoin de vous !

Zoo Run – Crédit : Loki

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs

Âge : à partir de 4 ans

Durée d’une partie : 10 minutes

Éditeur : Loki

Auteurs : Florian Sirieix

Illustrateur : Davide Tosello

Dans Zoo Run vous allez prendre le rôle du défenseur des animaux et les aider à retrouver leur liberté !

Zoo Run est un jeu évolutif qui offre deux modes de jeu, un coopératif et un de duel ! Dans le mode coopératif, vous devez aider les animaux à fuir le zoo en les reconstruisant le plus vite possible avant que le gardien n’arrive ! Pour le mode compétitif, vous faites une course de karting et pour avancer vous devez parvenir à reconstruire des animaux, chaque reconstruction vous fera avancer d’une case !

Un jeu de vitesse et de réflexion accompagné d’un beau message de liberté ! Les animaux ont besoin de vous, ne loupez pas le coche sous le sapin…

La Vallée des Vikings, un bowling historique !

La Vallée des Vikings – Crédit : Haba

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 6 ans

Durée d’une partie : 20 minutes

Éditeur : Haba

Auteurs : Wilfried et Marie Fort

Illustrateur : Maximilian Meinzold

Dans la Vallée ohoho de Dana… non plus sérieusement dans la Vallée des Vikings le jeu phare est le bowling de tonneau, un moyen simple et efficace de gagner de l’or et devenir une véritable star !

Le but du jeu est simple : être le plus riche possible à la fin de la partie, pour cela il faut faire tomber un maximum de tonneaux ! À chaque lancé, vous avancez du nombre de cases correspondant au tonneau que vous avez fait tomber. Chaque case correspond à une récompense, mais le plateau de jeu à une limite, l’eau, arrive donc un moment où vous allez tomber, lorsqu’un joueur tombe, les autres récupèrent la récompense de leur case et s’enrichissent ! La partie s’achève lorsque toutes les pièces d’or ont été distribuées et celui qui en a le plus gagne !

Un jeu fun, entre maîtrise du lancé et stratégie. La Vallée des Vikings offre un gameplay merveilleux, amusant et drôle ! Un véritable strike pour Noël !

Panic Island, le volcan menace les habitants !

Panic Island – Crédit : Oldchap Games

Nombre de joueurs : 1 à 8 joueurs

Âge : à partir de 8 ans

Durée d’une partie : 2 minutes

Éditeur : Oldchap Games

Auteurs : Antoine Boccara

Illustrateur : Michel Verdu

L’île est condamnée, le volcan va exploser ! Pas une minute à perdre vous devez à tout prix fuir !

Dans Panic Island, le principe est simple : trouver les rames et le radeau pour partir au plus vite ! Pour cela vous avez deux minutes top chrono pour retourner un maximum de tuiles, 2 par personne à chaque tour. Si vous trouvez les rames et le radeau, vous parvenez à fuir la catastrophe, sinon c’est cuit… En chemin, n’hésitez pas à sauver les dodos et leurs œufs pour avoir à manger sur la route…

Un jeu dynamique et excitant qui vous offre pendant 2 minutes une immersion totale où le sang froid est de mise et l’adrénaline à son paroxysme !

5 jeux, 5 ambiances, 5 catégories d’âges… si vous en voulez encore plus n’hésitez pas à voir le Top 30 des meilleurs jeux de société enfants à offrir à Noël 2020 de ludum.fr !