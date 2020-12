5 jeux de société coopératifs à offrir pour Noël

Avec Noël en vue, chacun s’active pour trouver des idées de cadeaux toujours plus originales. Avec l’idée que Noël est une fête qui rapproche, on s’est dit qu’on allait vous aider à trouver des idées de cadeaux innovants qui ont pour vocation de nous rapprocher et de nous faire passer un moment ensemble ! Pour surfer sur les tendances, nous avons choisi de nous orienter vers le jeu de société, et qui plus est le jeu de société coopératif ! Pour vous conseiller au mieux, nous avons collaboré avec l’équipe de ludum.fr pour réaliser un top 5 des jeux de société coopératifs à offrir pour Noël 2020 !

Kosmopolit, le jeu qui dépasse toutes les frontières !

Kosmopolit – Crédit : Opla

Nombre de joueurs : 4 à 8 joueurs

Âge : à partir de 10 ans

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Opla

Auteurs : Florent Toscano et Julien Prothière

Illustrateur : Stéphane Escapa

Kosmopolit vous accueille dans le restaurant le plus cosmopolite du monde ! Dans ce superbe restaurant, le client est roi et peut commander dans sa langue maternelle, des centaines de plats, des clients affamés et 60 langues à déchiffrer… bon courage !

Comme dans tous les restaurants, la réussite est basée sur la communication et l’entente entre les différents acteurs du restaurant. Le but de Kosmopolit est d’envoyer un maximum de plats dans le temps imparti. Pour cela vous devez communiquer les uns avec les autres, en ayant chacun des rôles précis et cruciaux. La serveuse doit comprendre les commandes dans les langues respectives, le maître d’hôtel doit la retranscrire et les cuistots doivent réussir à retrouver les bons ingrédients et les bonnes recettes pour servir le bon plat ! Le but étant, en 6 minutes, d’envoyer un maximum de commandes, en associant la bonne recette aux bons aliments.

Un jeu salivant, plein de saveurs, à partager en famille ou entre amis avant un bon repas. Rien de tel pour se mettre en appétit et passer un très bon moment !

Last Bastion, vous êtes le dernier rempart !

Last Bastion – Crédit : Repos Production

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs

Âge : à partir 14 de ans

Durée d’une partie : 45 minutes

Éditeur : Repos Production

Auteurs : Antoine Bauza

Illustrateur : Nastya Lehn, Pierre Lechevalier

Retranchés dans le bastion des Rois Anciens, une poignée de héros tente de résister aux assauts des Hauts Mages et leurs seigneurs de guerre. Vous êtes la dernière ligne face aux mal.

Vous l’aurez compris, pour gagner vous devez résister aux vagues de monstres et les vaincre. Pour cela, à chaque tour vous aurez deux phases de jeu. La première, la phase de la horde dans laquelle vous devez appliquer l’effet des monstres présents face à vous et ensuite la phase de votre héros. Dans cette phase, vous pourrez soit combattre, soit utiliser les ressources du bastion. À chaque fois que vous terrassez un ennemi, un autre le remplace, jusqu’à ce qu’il y en ait plus ou que vous ayez malheureusement perdu la vie au cours du combat.

Immersif, intensif, prenant… Last Bastion a trop d’adjectifs pour le décrire, c’est un jeu de grande qualité qui vous plonge dans une lutte héroïque où le mal fera tout pour triompher !

Le Dilemme du Roi, influez sur le sort du royaume !

Le Dilemme du Roi – Crédit : Iello

Nombre de joueurs : 3 à 5 joueurs

Âge : à partir de 14 ans

Durée d’une partie : 60 minutes

Éditeur : Iello

Auteurs : Hjalmar Hach, Lorenzo Silva

Illustrateur : Giorgio Baroni, Giulia Ghigini

Dans le Dilemme du Roi, vous êtes les plus proches conseillers du roi et vous l’aidez dans les prises de décisions concernant le royaume ! Entre intérêt personnel et intérêt général, le choix est difficile…

Votre roi a du mal à prendre des décisions et requiert votre aide : partez dans une campagne de 18 épisodes au cours desquels vous devrez prendre des décisions cruciales pour l’avenir du royaume, mais aussi celui de votre famille. À vous donc de faire pencher la balance dans votre sens, dans votre intérêt. Pour influer, proposer aux joueurs et au roi vos choix en appuyant sur des points importants pour qu’ils vous suivent lors du vote final. Comme la cour du roi n’est que corruption, n’hésitez pas non plus à acheter vos collaborateurs pour qu’ils appuient vos choix…

Un jeu de pure stratégie alliant maîtrise orale et talent de persuasion pour vous offrir des parties à couper le souffle, pleines de rebondissements !

Talisman, la quête ultime !

Talisman – Crédit : Matagot

Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs

Âge : à partir de 14 ans

Durée d’une partie : 90 minutes

Éditeur : Matagot

Auteurs : John Goodenough, Robert Harris

Illustrateur : NC

Dans Talisman, vous incarnez un héros qui part à la recherche de la couronne de commandement pour devenir le plus puissant et soumettre vos adversaires. Une quête périlleuse pleine de rebondissements !

La quête vers la couronne est semée d’embûches et pleine de défis… pour l’atteindre, vous allez devoir combattre toutes sortes de monstres et d’épreuves qui vous feront gagner en expérience, force, mentalité et intellect ! Mais la chance sera de la partie avec des lancers de dés qui peuvent vous rapporter gros. Pour vous rendre dans la terre la plus dangereuse où se trouve la couronne, vous devrez d’abord explorer les terres extérieures et médianes pour vous aguerrir avant de pouvoir utiliser un si puissant pouvoir ! Faites évoluer votre personnage et devenez le plus puissant possible !

Un jeu fabuleux tant par sa qualité graphique que ses mécaniques de jeu, une véritable immersion dans un monde fantastique et dangereux !

Zombies Kids Evolution, des zombies attaquent l’école !

Zombies Kids Evolution – Crédit : Le Scorpion Masqué

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 7 ans

Durée d’une partie : 10 minutes

Éditeur : Le Scorpion Masqué

Auteurs : Annick Lobet

Illustrateur : Nikao

Les zombies attaquent votre école, faites équipe pour les empêcher de vous attraper et faites tout votre possible pour les empêcher de rentrer !

Pour jouer, c’est facile. Chaque tour commence avec un zombie qui rentre dans une des 4 pièces de l’école, ensuite, vous tirez le dé qui vous indique une case sur laquelle vous allez aller. Si vous allez dans une salle avec 1 zombie, vous pouvez le tuer, mais si la salle a plus de 2 zombies elle est condamnée… Le but du jeu est de réussir à poser des cadenas sur les 4 portails de l’école et ainsi bloquer les zombies dehors ! Mais pour cela, il faut réussir à être deux sur une case portail…

Un jeu passionnant et plein de rebondissements qui offrira à vos enfants une immersion dans un monde chaotique où chaque coup est décisif !

Voilà un petit avant-goût de l’étendu des jeux de société coopératifs qu’il peut exister, vous avez l’embarras du choix et si vous en voulez encore plus n’hésitez pas à aller jeter un coup d’oeil sur le top 25 des meilleurs jeux de société coopératifs pour Noël 2020 de ludum.fr !