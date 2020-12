Quels jeux de société solo offrir pour Noël ?

Le jeu de société en solo se démocratise de plus en plus. De quoi combler les joueurs solitaires ou ceux qui ne parviennent à rassembler des joueurs pour se lancer dans un jeu expert au long cours.

“À Noël, jouez et réconfortez-vous, Noël ne vient qu’une fois par an.”, disait ainsi Thomas Tussel, un célèbre poète anglais. Nous avons décidé de le prendre au pied de la lettre et de tout faire pour que vous puissiez jouer ! Mais jouer à quoi ? Aux jeux de société bien évidemment ! Véritablement revenus sur le devant de la scène avec les confinements, les jeux de société ont bien changé et offrent aujourd’hui de nombreuses nouvelles possibilités,par exemple la possibilité de jouer seul ! Le confinement a particulièrement permis de développer ce mode de jeu et c’est de lui dont nous allons parler aujourd’hui avec le concours de nos confrères spécialistes de chez ludum.fr.

Le Seigneur des Anneaux – Voyage en Terre du Milieu, l’univers du film dans un jeu tout aussi génial !

Le Seigneur des Anneaux – Voyage en Terre du Milieu – Crédit : FFG

Nombre de joueurs : 1 à 5 joueurs

Âge : à partir de 14 ans

Durée d’une partie : 1 à 2 heures

Éditeur : Fantasy Flight Games

Auteurs : Nathan I. Hajek, Grace Holdinghaus

Illustrateur : NC

Fans de Aragorn, Legolas ou encore Gandalf, ce jeu est fait pour vous ! Prenez part au voyage dans la Terre du milieu et combattez les monstres mythiques de la saga guidés par une force obscure !

En pensant au vaste monde de la Terre du milieu, on pourrait penser que ce jeu est plein de mécaniques compliquées et de cartes à rallonge… bien au contraire ! Le jeu est évolutif et fonctionne avec une application qui vous guide dans votre périple et évolue en même temps que vous en fonction de vos choix. Dans ce jeu, vous explorez des terres dangereuses pour lutter contre le mal en incarnant un des héros légendaires de la saga : Gandalf, Gimli, Bilbon… que vous renforcez grâce à votre deck et à la chance en jetant les dés. En solo ou en coop finissez l’histoire, éliminez les envahisseurs et libérez la Terre du milieu de l’emprise du Mordor !

Un jeu bluffant avec une aventure exceptionnelle pleine de rebondissements du fait de son évolutivité ! L’application est un véritable atout pour le jeu et offre des histoires différentes à chaque partie tout en vous guidant. Comme quoi il y a toujours un œil sur vous…

Par Odin, la route du Valhalla !

Par Odin – Crédit : Oldchap Games

Nombre de joueurs : 1 joueur

Âge : à partir de 8 ans

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Oldchap Games

Auteur : Antoine Boccara

Illustrateur : Michel Verdu

Tout le monde connaît les Vikings et leur soif de combat pour rejoindre le Valhalla en héros et festoyer avec les dieux, mais dans ce jeu c’est vous qui menez le combat pour vous faire une place au royaume d’Asgard !

Par Odin est un jeu de défi dans lequel vous devez affronter les dieux pour mériter votre place à leur table. Chaque Dieu vous proposera des défis de dés de plus en plus durs ! De Loki à Odin en passant par Frigga et Thor, vous aurez à chaque fois des nouveaux dés différents qui ajoutent de la difficulté à chaque avancée. Pour jouer, le but est d’équilibrer la valeur de vos dés et ainsi remporter le défi. L’équivalent des jeux de pari de l’époque viking, ce jeu était très apprécié des guerriers et le sera tout autant aujourd’hui !

Un jeu historique pour une quête fantastique ! Par Odin réunit tous les critères pour vous plaire, un vrai jeu de guerrier !

Terraforming Mars, vous n’êtes pas seul sur Mars !

Terraforming Mars – Crédit : Intrafin

Nombre de joueurs : 1 à 5 joueurs

Âge : à partir de 12 ans

Durée d’une partie : 1 à 2 heures

Éditeur : Intrafin

Auteur : Jacob Fryxelius

Illustrateur : Isaac Fryxelius

Terraforming Mars est le premier jeu de développement sur Mars, complet et sensé. Il s’agit d’un jeu ultra-réaliste qui vous emmène dans une course haletante dans la terraformation de Mars !

Dans ce jeu, vous représentez une corporation qui lutte pour s’attribuer les mérites de la terraformation de Mars ! Dans un monde aride et froid, vous devez réchauffer l’atmosphère, créer des océans et rendre l’air respirable. En parallèle, vous faites tout pour préparer l’arrivée de l’Homme en créant des villes, des forêts, en lançant des chaînes de production ou en investissant dans des projets gigantesques ! La terraformation de Mars est un enjeu pour votre corporation, vos adversaires sont aussi en place et veulent aussi réussir le pari de la terraformation, mais seule une compagnie récoltera les lauriers et sera considérée comme la créatrice d’une nouvelle ère pour l’Homme !

Un jeu de développement de grande qualité qui propose une immersion des plus totales dans une lutte contre une planète et contre vous-même ! L’avenir de la compagnie et de l’Humanité est entre vos mains !

Les Contrées de l’Horreur, parviendrez-vous à résoudre tous les mystères ?

Les Contrées de l’Horreur – Crédit : Edge

Nombre de joueurs : 1 à 8 joueurs

Âge : à partir de 10 ans

Durée d’une partie : 2 à 3 heures

Éditeur : Edge

Auteurs : Corey Konieczka, Nikki Valens

Illustrateur : Anders Finer, Magali Villeneuve

Le mal se développe partout dans le monde, les mystères sont de plus en plus présents et deviennent vraiment récurrents… menez l’enquête !

Le monde est en danger, le Grand Ancien risque de revenir pour assouvir sa vengeance et détruire le monde, vous devez investiguer pour comprendre les raisons de ce mal et vous préparer à le combattre ! Pour cela, vous devez récupérer des indices, renforcer vos capacités et lutter contre des monstres qui se transportent par des portails interdimensionnels à travers le monde ! Seul ou à plusieurs, luttez ensemble en réunissant un maximum de connaissances pour empêcher l’arrivée du Grand Ancien !

Une vraie menace arrive et seuls les investigateurs les plus courageux peuvent la combattre, à vous de jouer pour bloquer les plans du Grand Ancien ! Une quête palpitante mise en valeur par un gameplay fluide et de qualité !

Vendredi, prenez-vous pour Robinson Crusoé !

Vendredi – Crédit : Filosofia

Nombre de joueurs : 1 joueur

Âge : à partir de 10 ans

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Filosofia

Auteur : Friedemann Friese

Illustrateur : Marcel-André Casosola-Merkle et Harald Lieske

Robinson lutte contre la solitude et les dangers qui le guettent… et comme les malheurs n’arrivent pas seuls, des pirates vous attaquent et vous attendent sur la plage !

Dans Vendredi, le but est de survivre aux dangers et de récupérer un maximum d’expérience en tirant des leçons de vos combats et donc de vous améliorer au fur et à mesure de la partie ! Plus la partie avance, plus vous engrangerez de l’expérience et plus les dangers seront compliqués à vaincre… Gardez un maximum de points de vie, sinon la partie s’achèvera.

Un jeu plus complexe qu’il n’y paraît avec un véritable deck évolutif qui vous posera de nombreux problèmes… et si vous parvenez à survivre, les pirates vous attendront de pied ferme !

Voilà de quoi patienter pendant ces temps compliqués en attendant le retour des beaux jours et enfin y voir une éclaircie ! Mais si vous en voulez encore plus, n’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil sur le site de ludum.fr et notamment leur top 25 des meilleurs jeux de société solo pour Noël 2020.