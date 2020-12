Quels jeux de société offrir à un adolescent à Noël ?

“Ce que j’aime dans la jeunesse c’est qu’elle est contagieuse.“ disait Grégoire Lacroix, c’est donc à nous de la prendre au sérieux pour pouvoir bénéficier d’un retour positif. Par les temps qui courent, comment profiter au maximum avec nos adolescents ? Après réflexion, nous avons cherché une occupation qui serait des plus profitables à chacun et notre réponse est le jeu de société. Véritable moyen de se changer les idées, de s’évader psychologiquement, les jeux de société ont été largement sollicités pendant les deux confinements de 2020. Pour surfer sur cette vague, nous avons décidé de vous apporter notre aide en vue des fêtes de Noël et vous conseiller du mieux possible pour offrir un cadeau à vos enfants avec ce top des jeux pour adolescents, composé en partenariat avec nos amis de Ludum.fr.

DC Comics Deck-Building, le Superman du jeu de société !

DC Comics Deck-Building – Crédit : Don’t Panic Games

Nombre de joueurs : 2 à 5 joueurs

Âge : à partir de 10 ans

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Don’t Panic Games

Auteurs : Ben Stoll et Matt Hyra

Illustrateur : NC

Entrez dans le monde fantastique de DC Comics, incarnez vos héros préférés et prenez part au combat contre les super vilains emblématiques de DC…

DC Comics Deck-Building est un jeu de cartes où le but est de vaincre ses adversaires en gagnant le plus de points de victoire possible. Au début de la partie, les joueurs choisissent un héros avec lequel ils vont jouer tout au long de la partie, qu’ils vont devoir améliorer au fil de la partie avec des cartes Attaque ou Équipement, mais aussi en recrutant des superhéros capables de les aider et de vaincre leurs adversaires ! Le but est donc de construire la meilleure équipe possible, un peu à l’image de la suicide squad, afin d’avoir la main la plus performante possible qui donnera à votre équipe l’avantage lors du décompte des points final !

Un jeu prenant et addictif avec des possibilités de combos et d’enchaînements très intéressants ! Un plongeon réussi dans l’univers DC, un vrai bon cadeau d’assuré !

Harry Potter : Défense Contre Les Forces Du Mal, l’armée de Dumbledore reprend du service !

Harry Potter : Défense Contre Les Forces Du Mal – Crédit : USAopoly

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Âge : à partir de 11 ans

Durée d’une partie : 45 minutes

Éditeur : USAopoly

Auteurs : Kami Mandell et Andrew Wolf

Illustrateur : NC

Les moldus seront surpris d’apprendre que la magie n’est pas un don et qu’il faut bien s’entraîner ! C’est dans cette optique que Dumbledore a mis en place des séances de combat dans lesquelles vous allez défier vos adversaires pour être prêt pour lutter contre vous savez qui !

Les forces du mal sont partout, c’est l’heure de s’entraîner. Dans Harry Potter : Défense Contre Les Forces Du Mal, le but est simple, vous devez battre votre adversaire en l’étourdissant 3 fois. Vous devez l’étourdir grâce à des cartes Sort ou en lui infligeant des maléfices. Chaque joueur représente sa maison, mais peut faire appel à des alliés emblématiques de la saga. Faites reculer votre adversaire et devenez l’un des milliers de la défense de Poudlard contre les forces du mal !

Un univers de magie où vous luttez cœur et âme pour la défense de votre maison, Poudlard compte sur vous !

Flyin’ Goblin, apprenez à vous envoyer en l’air !

Flyin’ Goblin – Crédit : Iello

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 8 ans

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Iello

Auteurs : Corentin Lebrat et Théo Rivière

Illustrateur : Tomasz Larek

Flyin’ Goblin est un jeu d’adresse dans lequel vous allez devoir lancer vos gobelins à l’assaut d’un château ! Montrez-vous adroit et faites attention à vos adversaires pour dérober toutes les richesses du roi !

Le but du jeu est simple : voler le plus possible d’or et de diamants dans le château ! À chaque tour, vous lancez vos deux gobelins à l’assaut des trésors du roi ! Dans chaque salle, des récompenses ou des désavantages vous attendent. Pour gagner, il y a deux possibilités : amasser le plus de diamants ou être le premier à placer son étendard sur les tours du château ! Vous devez tout de même faire attention à vos adversaires qui feront tout pour vous voler vos diamants ou être les premiers à atteindre le trésor du donjon royal !

Un jeu amusant et prenant où vous devez toujours vous méfier de vos adversaires et être le plus adroit possible pour gagner ! Un jeu fun qui vous fera passer un bon moment en famille…

5 Minute Dungeon, à la conquête du donjon !

5 Minute Dungeon – Crédit : Spin Master

Nombre de joueurs : 2 à 5 joueurs

Âge : à partir de 8 ans

Durée d’une partie : 20 minutes

Éditeur : Spin Master

Auteurs : Connor Reid

Illustrateur : Alex Diochon

Vous avez toujours eu l’âme d’un aventurier prêt à combattre et à lutter contre des créatures sorties d’outre-tombe ? Alors 5 Minutes Dungeon est fait pour vous ! Une vraie quête à la conquête du donjon du mal !

Dans ce jeu, vous êtes ensemble et vos destins sont croisés, vous ne triomphez jamais seul, sinon avec qui célébrer la victoire à la taverne ? Le but du jeu est de traverser le donjon en vainquant les adversaires qui s’y trouvent et tout cela en 5 minutes montre en main ! Pour vaincre ces créatures 3 choix : défaussez vos cartes Ressource pour réunir les symboles nécessaires, utilisez des cartes Action pour vous battre ou utilisez votre capacité spéciale de héros !

La difficulté est de ne pas perdre de temps inutilement pour ne pas rester à jamais victime du donjon lorsque les 5 minutes seront écoulées !

Un jeu intense avec une importante part de réflexion qui ajoute une pression très agréable pour un jeu de grande qualité au gameplay intense et fluide ! Une idée de cadeau au top !

Break The Code, casser les codes pour Noël !

Break The Code – Crédit : Iello

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 10 ans

Durée d’une partie : 15 minutes

Éditeur : Iello

Auteurs : Ryohei Kurahashi

Illustrateur : Mélanie Walryck

Vous cherchiez un jeu stimulant pour l’esprit de vos ados ? Ne cherchez plus, Break The Code est LE jeu fun et intelligent à mettre sous le sapin !

Pour ne jouer rien de plus simple, il faut trouver le code secret de vos adversaires à l’aide de questions et de déductions. En fonction du nombre de personnes, les règles varient, mais restent globalement les mêmes, avec un code secret à deviner pour tous les joueurs. Au début de la partie, les joueurs tirent des tuiles de numéro pour obtenir un code secret à protéger… Au fur et à mesure de la partie, les joueurs posent des questions qui vont donner des indications sur le code de leurs adversaires et le premier joueur qui pense avoir trouvé le code de l’autre peut tenter sa chance. S’il trouve, il gagne, mais s’il se trompe, il donne un indice à son adversaire… attention à ne pas confondre vitesse et précipitation !

Le jeu parfait pour réfléchir en passant un bon moment ! Break The Code casse les codes du jeu pour vous offrir des parties pleines de suspens et de tensions !

Voilà un petit aperçu des meilleurs jeux de société pour adolescent, si vous n’avez pas réussi à faire votre choix n’hésitez surtout pas à aller voir le top 25 des meilleurs jeux de société pour adolescents pour Noël 2020 de l’équipe de ludum.fr.