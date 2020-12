Quel jeu d’Escape Game choisir pour le réveillon du Nouvel An 2021 ?

Pas d’Escape Game en physique actuellement. Plus qu’à foncer tête baissée dans une version jeu de plateau. La sélection est large, on vous aide à choisir l’Escape Game sur table qui vous conviendra.

Impossible de participer physiquement à un Escape Game actuellement, les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 interdisant l’accès à cette activité. Heureusement, de nombreux concepteurs de jeux de société ont reproduits les sensations de ce jeu d’énigmes dans des petites boîtes bien remplies. Quoi de plus tentant qu’une évasion, un moyen de fuir le quotidien l’espace de quelques minutes ? Pour cela, pas de doute, nous avons exactement ce que vous recherchez ! Surfant sur le retour à la mode du jeu de société en cette période de confinement, les jeux d’escape game sont de plus en plus prisés. Ces jeux sont des moyens d’évasion facile, pour se plonger dans une aventure palpitante entre amis ou en famille ! Idéal en pour célébrer la fin de 2020.

Unlock : Mystery Adventures, à vous de débloquer la situation !

Unlock : Mystery Adventures – Crédit : Space Cowboys

Nombre de joueurs : 1 à 6 joueurs

Âge : à partir de 10 ans

Durée d’une partie : 40 minutes

Éditeur : Space Cowboys

Auteur : Alice Carroll, Cyril Demaegd, Thomas Cauet

Illustrateur : Arnaud Demaegd, Florian de Gesincourt, Legruth, Pierre Santamaria

La saga Unlock est l’une des sagas référence du jeu d’escape game, elle propose encore une fois dans ce coffret 3 scénarios qui vous offrent 3 fois plus de fun et de mystère !

Dans Mystery Adventures, vous avez 3 nouvelles enquêtes totalement différentes et indépendantes les unes des autres. Reposant toujours sur les mêmes mécaniques de cartes, vous devez les associer entre elles afin de déchiffrer des codes et des énigmes. Toutes les cartes sont numérotées et dévoilent leurs secrets au fur et à mesure de la partie ! Comme tous bons enquêteurs, vous disposez de votre fidèle assistant, incarné par votre smartphone ou tablette qui vous aidera à ne pas trop vous éloigner du fil de l’enquête et pourra répondre aux possibles petits doutes… Alors une fois équipés et briefés, vous allez pouvoir rejoindre 3 missions au choix ! Que choisirez-vous entre la maison sur la colline, hantée et pleine de pièges ? Les pièges du Nautilus, où vous vous retrouvez dans un sous-marin vous emmenant tout droit vers les abysses ? Ou la terrible quête du trésor de Ponipal, sur une île déserte pleine de dangers et d’ennemis qui veulent à tout prix trouver le trésor avant vous ? Vous avez l’embarras du choix…

Avec Unlock, ce sont plus que des enquêtes qui s’offrent à vous, ce sont de véritables aventures, alors à vous de les rendre épiques !

Exit : le manoir hanté, trouverez-vous la sortie ?

Exit : le manoir hanté – Crédit : Iello

Nombre de joueurs : 1 à 6 joueurs

Âge : à partir de 12 ans

Durée d’une partie : 45 minutes

Éditeur : Iello

Auteur : Inka Brand, Markus Brand

Illustrateur : Franz Vohwinkel

Encore une saga, après Unlock, voilà Exit le rival éternel. Exit est une série de jeux d’escape game de très grande qualité vous faisant voyager à travers les pays et les époques grâce à un gameplay entraînant et des accessoires de qualité !

Dans Exit, vous plongez au cœur d’une histoire différente à chaque fois. Chaque enquête vous emmène dans un univers et une atmosphère bien particulière. Dans le manoir sinistre, le but est de parvenir à découvrir le mystère qui le hante. Grâce aux cartes et au livret, vous êtes de plus en immersion totale dans le lieu et vous faites de votre mieux pour déchiffrer les énigmes qui s’opposent à vous ! Pour déchiffrer les codes et autres obstacles, vous disposez d’un décodeur qui va vous guider tout au long de l’aventure !

Exit est un excellent jeu d’escape game notamment grâce à sa capacité à nous transporter dans son décor et à nous immerger ! Un vrai escape game qui ravira les amateurs du genre !

Undo : La Fièvre du Trésor, un jeu de malade !

Undo : La Fièvre du Trésor – Crédit : Gigamic

Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs

Âge : à partir de 10 ans

Durée d’une partie : 60 minutes

Éditeur : Gigamic

Auteur : Lukas Zach et Michael Palm

Illustrateur : Léa Fröhlich

Undo est comme les deux précédents un indémodable du jeu d’escape game, celui-ci propose cependant un vrai voyage au fil des époques, à travers le temps !

Dans La Fièvre du Trésor vous devez enquêter sur une affaire tragique survenue dans les années 50 au Yucatan. Une jeune femme a décidé de sauter d’un avion avant que ce dernier n’explose, elle tenait dans sa main un objet brillant vraisemblablement de valeur, mais dans la chute, son parachute n’a pas pu s’ouvrir… Votre mission est de comprendre ce qu’il s’est passé et de résoudre ce mystère particulièrement complexe. Afin de réussir votre mission, vous aurez la possibilité de voyager à travers les époques pour trouver l’origine de cette catastrophe. Mais attention, n’oubliez jamais que tous les éléments dérangés dans le passé ont une répercussion sur le présent, d’où la nécessité d’être prudent et d’avoir l’œil vif !

Undo est un jeu très apprécié des fans d’escape game, qui louent l’histoire et l’univers du jeu. Une immersion totale accompagnée d’une enquête palpitante ! Que demander de mieux ?

Escape Box : Minecraft Earth, l’avenir du monde se trouve dans Minecraft !

Escape Box : Minecraft Earth – Crédit : 404 Editions

Nombre de joueurs : 3 à 6 joueurs

Âge : à partir de 10 ans

Durée d’une partie : 45 minutes

Éditeur : 404 éditions

Auteur : Stéphane Anquetil

Le fabuleux univers de Minecraft vous ouvre ses portes pour une aventure palpitante, à travers creepers et squelettes, votre mission est d’une importance cruciale pour la survie de Paris !

Les Escapes Box sont de retour avec une version Minecraft pour encore plus de fun et d’aventures dans un monde bien connu des jeunes gamers ! Comme dans chaque Escape Box, vous aurez 45 minutes pour résoudre une enquête pleine de dangers et lutter contre un virus internet mortel qui pourrait bien détruire Paris. Pour couper sa lancée, un seul moyen, le cantonner dans le monde des blocs de Minecraft ! Grâce au poster et la bande-son, vous vous retrouverez immergé comme jamais vous ne l’avez été dans le monde merveilleux de Minecraft !

Un escape game terriblement prenant avec une histoire entraînante et des sensations d’escape game inégalable !

Time Stories, les enquêteurs du temps !

Time Stories – Crédit : Space Cowboys

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : à partir de 12 ans

Durée d’une partie : 60 minutes

Éditeur : Space Cowboys

Auteurs : Peggy Chassenet et Manuel Rozoy

Illustrateur : Benjamin Carré

Un jeu de plateau, un jeu de rôle ? Mais qu’est vraiment Time Stories ? C’est un mix des deux avec une aventure d’escape game ! Vous allez devoir incarner des agents temporels envoyés pour résoudre les crimes du passé !

Dans Time Stories vous avez la possibilité d’être envoyé dans le passé à travers une conscience de l’époque, ainsi vous pourrez agir et comprendre les crimes d’antan… Cependant, vous n’avez qu’un petit laps de temps dans la conscience d’une personne alors il faut en profiter pour récupérer le plus d’informations, le plus vite possible ! Dans Time Stories vous allez pouvoir découvrir de nouvelles enquêtes exclusives avec de nombreuses extensions de cartes vous offrant différentes missions ! Les mécaniques restent, mais l’histoire change pour notre plus grand bonheur !

Time Stories est une gamme de jeu d’escape game des plus réalistes avec une complexité intéressante et des mécaniques novatrices encore plus agréable pour profiter d’une aventure de très haute qualité ! L’escape game comme on l’aime !

Les jeux d’escape game sont très bien représentés dans le monde du jeu de société, notamment sous l’impulsion des grandes sagas qui proposent des aventures de qualité pour tous les âges, tous les registres et vous emmènent vers des univers aussi différents que géniaux ! Pour découvrir encore plus sur de jeux de société d’escape game n’hésitez pas à aller visiter le top 25 des meilleurs jeux de société d’escape game de Noël 2020 de nos amis de ludum.fr !