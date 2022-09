Samsung Galaxy S23 et S23+ : des rendus dévoilent leur design

Le prochain flagship de Samsung n’est pas attendu avant encore plusieurs mois, mais les premières fuites commencent déjà à arriver. Plusieurs rendus ont dévoilé le design des Galaxy S23 et S23+, deux des trois modèles qui composeront la lineup en 2023. OnLeaks a partagé les premiers rendus du S23+ via SmartPrix et ceux du S23 via Digit.

Rendu du Galaxy S23 © OnLeaks / Digit

À en croire les rendus, les Galaxy S23 et S23+ n’apporteraient pas de grosses nouveautés en termes de design. Les S23 et S23+ ont même un design identique sur les rendus. La seule différence est le châssis plus petit du Galaxy S23.

Le Samsung Galaxy S23 n’aura plus de bloc photo protubérant l’année prochaine

Comme vous pouvez le voir sur les rendus, les faces avant des Galaxy S23 et S23+ sont en tous points similaires à celle du Galaxy S22 dont l’appareil photo a récemment bénéficié d’une grosse mise à jour. Les smartphones ont toujours le poinçon pour accueillir la caméra frontale. Samsung conserve effectivement le poinçon et n’adopte pas un nouveau type d’encoche comme la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro qui sera bientôt disponible sur tous les iPhone.

La nouveauté principale se trouve sur la face arrière des Galaxy S23 et S23+. Au lieu du bloc photo protubérant que l’on retrouve sur les S22 et S22+, Samsung a fait le choix d’opter pour des capteurs « flottants ». Ce n’est pas une réelle nouveauté puisque le Galaxy S22 Ultra que nous avons testé a le même design. En tout cas, le Galaxy S23 profitera d’un design plus minimaliste et épuré l’année prochaine. D’ailleurs, les trois capteurs que l’on voit sur les rendus sont probablement le capteur principal, l’ultra grand-angle et le téléobjectif.

Rendu du Galaxy S23+ © OnLeaks / Digit

Pour le moment, les détails sur le Galaxy S23 sont encore rares. Les trois modèles du S23 devraient cependant être équipés du Snapdragon 8 Gen 2. Il est même possible que Samsung fasse l’impasse sur une puce Exynos en 2023. Bien entendu, cela n’a pas encore été confirmé par la firme sud-coréenne qui n’hésite d’ailleurs pas à se moquer de l’iPhone 14.

Source : Digital Trends