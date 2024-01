Soldes d’hiver : jusqu’à -50% sur la literie chez Emma !

C’est l’hiver, il fait froid, les nuits sont longues. C’est le moment de l’année où l’on passe le plus de temps au fond de son lit. Et quel plaisir de pouvoir apprécier le confort d’une bonne literie à cette époque de l’année !

Si vous n’avez pas cette chance, c’est le moment de profiter des soldes d’hiver pour vous équiper chez la célèbre marque de literie Emma. À partir du 10 janvier, vous pouvez trouver des promotions exceptionnelles jusqu’à -50%. Ces offres sont disponibles sur une large gamme d’articles : matelas, lits, sommiers, oreillers, couettes, surmatelas, canapés convertibles, linges de lit…

Découvrez les articles les plus vendus chez Emma

Emma est déjà très connue en France pour ses matelas d’excellente qualité. En plus, la marque propose des conditions très avantageuses. Vous pouvez essayer le matelas pendant 100 nuits avec la possibilité de vous faire rembourser si vous n’êtes finalement pas satisfait. Quand on ajoute à cela la garantie 10 ans ainsi que la livraison et les retours gratuits, on comprend le succès de la marque.

Matelas Emma Hybride II

Parmi les produits qui ont le plus de succès, on retrouve évidemment un matelas. En l’occurrence, il s’agit ici du modèle Hybride II. Et pour cause, c’est tout simple le modèle classé N°1 dans la catégorie “Meilleur matelas” en France en 2023. Avec une épaisseur de 25 cm, il offre un parfait équilibre entre fermeté et douceur. Vous bénéficiez de trois couches de mousse dont une mousse à mémoire de forme. Il conviendra aussi bien en hiver qu’en été puisqu’il laisse l’air circuler pour garder une température idéale.

Oreiller Emma Original

Pour compléter le meilleur matelas du marché, il faut un excellent oreiller. C’est le cas du modèle Original. Il s’agit d’un oreiller rectangulaire avec une dimension de 50 x 70 cm. À l’intérieur de la housse, on retrouve 3 types de mousse : la mousse Hypergel à mémoire de forme qui s’adapte à votre morphologie, la mousse hypersoft pour un maintien parfait de la tête et la mousse visco-élastique à mémoire de forme pour répartir équitablement la pression.

Canapé convertible Emma

Et pourquoi ne pas faire profiter du confort Emma à vos amis quand ils restent dormir ? C’est tout l’intérêt du canapé convertible Emma. Avec son design moderne, il peut s’intégrer à n’importe quel intérieur. Il a été conçu avec des matériaux résistants pour durer dans le temps. Mais surtout, il passe en seulement 10 secondes d’un simple canapé à un lit deux places de 160×200 cm. Vous pouvez même choisir de mettre en place deux couchages de 80×200 cm.

Le mois du blanc

Pour terminer, Emma propose ce mois-ci des réductions sur tous les linges de lit disponibles sur son site. Vous trouverez des housses de couette, des draps-housses, des taies, mais aussi des parures complètes à prix réduit. Ces articles sont à la fois conçus pour leur côté décoratif, mais aussi pour apporter un confort de sommeil supplémentaire puisqu’ils peuvent lutter contre l’humidité, apporter une sensation de fraicheur, protéger votre peau…

N’hésitez pas à parcourir le site Emma pour découvrir toutes les offres des soldes d’hiver Emma. Une fois votre choix effectué, vous n’avez qu’à remplir votre panier et la remise sera automatiquement appliquée.

Profitez des offres Soldes d’hiver allant jusqu’à -50% de réduction, valable jusqu’au 06/02/2024, minuit. Profitez également de -45% de réduction sur notre offre flash “Pack Cosy”, valable jusqu’au 12/01/2024 minuit et de -40% de réduction sur notre offre de la semaine “Ensemble Offre de Lancement Soldes”, valable jusqu’au 15/01/2024 minuit.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Emma.