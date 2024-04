French Days Boulanger 2024 : toutes les promos à ne pas manquer

Vous attendiez une période de promos pour changer de smartphone ou acheter une nouvelle TV ? La première édition des French Days 2024 est justement là pour ça ! Du 30 avril à partir de 7h du matin, jusqu’au 7 mai à 23h59, Boulanger vous fait profiter de nombreuses offres sur une multitude de produits pour célébrer les journées françaises. Il convient toutefois de se montrer réactif si vous souhaitez profiter des meilleurs bons plans. Afin de vous faire gagner un temps précieux, nous avons fait le tri parmi les offres, et n’avons gardé que les plus intéressantes. Voici notre sélection !

🔥 Les offres immanquables de Boulanger pour les French Days 2024

Lenovo LOQ 15IRH8 à 799 €

Les French Days sont une occasion idéale si vous souhaitez acheter un PC portable gamer sans trop dépenser. Ce modèle en est l’exemple parfait ! En effet, le Lenovo LOQ 15IRH8 bénéficie d’une remise de 400 €, en passant sous la barre des 800 €, au lieu de 1 199 €.

Cet ordinateur portable taillé pour le jeu dispose d’un processeur Intel Core i7-13620H, accompagné de 16 Go de RAM DDR5. Il embarque par ailleurs une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050 avec 6 Go de RAM GDDR6 dédiés ; de quoi effectivement faire tourner les jeux les plus gourmands dans d’excellentes conditions. Le PC compte par ailleurs sur un SSD de 512 Go. Il est livré avec Windows 11.

Le Lenovo LOQ 15IRH8 profite également d’un écran IPS anti-reflets de 15,6 pouces, avec une définition FHD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz ; idéal pour profiter d’une bonne sensation de fluidité dans vos jeux. Pour finir, le modèle de Lenovo dispose d’une connectique complète et du Wi-Fi 6.

Barre de son JBL Bar 1300 à 990 €

La barre de son JBL Bar 1300 profite actuellement d’une baisse de prix attractive pour les French Days. Elle est en effet affichée à 990 € au lieu de 1 490 € sur le site de Boulanger ; soit une baisse de 500 €. Cette barre de son, accompagnée d’un caisson de basses sans-fil, est composée de 16 haut-parleurs qui délivrent jusqu’à 1170 Watts RMS. Comme l’indique le marchand, cette puissance sonore est idéale pour couvrir une pièce de 40 m2 ou plus.

De plus, la barre prend bien évidemment en charge les technologies de spatialisation Dolby Atmos et DTS-X. Notez qu’il est par ailleurs possible de séparer la barre en plusieurs enceintes afin de profiter d’une expérience sonore immersive en 3D. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un bel ensemble qui permettra d’améliorer le son de votre TV, en ajoutant de la puissance et de la profondeur, afin de profiter pleinement de vos films et jeux vidéo.

Robot cuiseur Magimix Cook Expert XL Connect à 1 199,99 €

Amateur de cuisine ? Ce robot cuiseur multifonctions va vous simplifier la vie ! En plus de cela, il est proposé à un prix exceptionnel à l’occasion des French Days. En effet, on le trouve en ce moment à 1 199,99 €, au lieu de 1 599,99 € sur Boulanger ; soit 400 € de remise.

Le Magimix Cook Expert XL Connect dispose d’un bol en inox d’une capacité de 4,8L et affiche une puissance de 1800 W, qui lui permet d’assurer des cuissons de 30 à 160° C. Il offre de multiples fonctions, qui vous permettent entre autres de battre, fouetter, pétrir, mélanger, mixer, râper, hacher, chauffer, cuire à la vapeur ou encore mijoter. Le robot est accompagné d’une multitude d’accessoires pour ce faire. Sa balance intégrée permet également de peser les ingrédients. De quoi vous permettre de réaliser de nombreux plats avec une facilité déconcertante. Vous pouvez retrouver des centaines d’idées de recettes sur l’appli dédiée.